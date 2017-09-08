Хакеры украли данные половины населения США
Неизвестные злоумышленники взломали веб-сайт крупнейшего американского бюро кредитной истории Equifax и похитили данные 143 млн его клиентов. Компания публично заявила об этом через полтора месяца после того, как узнала сама. За это время трое топ-менеджеров Equifax продали принадлежащие им акции компании общей стоимостью $1,8 млн.
Кража данных
Данные более 143 млн американских пользователей оказались в руках хакеров, включая даты рождения, домашние адреса, номера социального страхования, водительских удостоверений и кредитных карт. Об этом сообщило на своем сайте бюро кредитных историй Equifax, одна из трех крупнейших организаций такого рода в США, которая и стала жертвой злоумышленников. Издание Bloomberg называет инцидент одной из самых масштабных краж данных в истории. Пострадала почти половина населения США — всего в стране проживает 323 млн человек.
В ходе атаки хакеры использовали уязвимость веб-сайта компании. Злоумышленники действовали в период с середины мая до конца июля 2017 г. В числе прочего они получили доступ к документам по опротестованию транзакций, которые содержали исчерпывающую идентификационную информацию около 182 тыс. клиентов. Номера кредитных карт были украдены примерно у 209 тыс. пользователей, сообщает Equifax. Помимо клиентов из США пострадали также некоторые граждане Канады и Великобритании.
Расследованием инцидента уже занимается Федеральное бюро расследований (ФБР). Последствия атаки будет устранять компания Mandiant, специализирующаяся на кибербезопасности.
Продажа акций
Equifax узнала о случившемся 29 июля 2017 г., однако заявление опубликовала только вчера вечером, после закрытия торгов на бирже. Акции компании сразу же упали на 13% — со $142,72 до $124. Bloomberg сообщает, что три топ-менеджера Equifax успели продать принадлежащие им акции на сумму $1,8 млн уже после того, как о краже данных стало известно компании, но еще до того, как об инциденте было объявлено публично.
Записи регуляторных органов показывают, что три дня спустя после того, как кредитное бюро узнало о проблеме, финансовый директор Equifax Джон Гэмбл (John Gamble) избавился от акций стоимостью $946,4 тыс., а Джозеф Лафран (Joseph Loughran), президент по информационным решениям компании в США, воспользовался случаем продать акции на $584,1 тыс.. Еще через пару дней, 2 августа, Родольфо Плодер (Rodolfo Ploder), глава кадровой службы, продал акции общей стоимостью $250,5 тыс.
Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) применяет в таких случаях правило 10b5-1 закона «О ценных бумагах и биржах» 1934 г. Согласно этому правилу, те лица, которые покупают или продают ценные бумаги, основываясь на значимой непубличной информации, должны быть привлечены к ответственности за инсайдерскую деятельность.
Однако, по словам представительницы Equifax Инес Гутцмер (Ines Gutzmer), все три топ-менеджера продали лишь некоторую часть принадлежащих им акций компании, и на момент заключения сделок все трое еще не были проинформированы о краже данных.
Что такое Equifax
Equifax — это американское бюро кредитных историй, основанное в 1899 г. Наряду с Experian и TransUnion входит в тройку крупнейших организаций такого рода в США. Главный офис компании расположен в Атланте, штат Джорджия. В распоряжении бюро имеется информация более чем о 800 млн потребителей и 88 млн предприятий по всему миру. Штат компании насчитывает около 9,5 тыс. сотрудников в 14 странах.
Акции Equifax торгуются на Нью-Йоркской бирже. Выручка компании по итогам 2016 г. составила $3,144 млрд, чистая прибыль — $488,8 млн.