У «Манго телеком» двукратно выросла прибыль

В первом полугодии 2017 г. российская компания «Манго телеком» увеличила чистую прибыль на 115%. Компания работает на рынке корпоративных облачных коммуникаций. Самый быстрый рост показывает ее система управления облачным контакт-центром, значительная часть выручки поступает от виртуальной АТС.

Показатели полугодия

Как стало известно CNews, выручка компании «Манго телеком», которая специализируется на виртуальных АТС и облачных бизнес-коммуникациях, составила по итогам первого полугодия 2017 г. 1,297 млрд руб. Это на 26,6% больше чем в первом полугодии 2016 г., когда аналогичный показатель составлял 1,024 млрд руб. При этом чистая прибыль компании достигла 167 млн руб., показав годовой рост на 115%.

По словам Дмитрия Бызова, генерального директора «Манго телеком», результаты первых шести месяцев 2017 г. привели к пересмотру годового прогноза для компании. В настоящий момент во втором полугодии ожидаются более высокие показатели, чем спрогнозированные ранее.

Интеграция как фактор роста

«Манго телеком» объясняет рост показателей расширением своего продуктового ряда и технологической доработкой сервисов Mango Office, которая помогает более успешно конкурировать с аналогичными решениями конкурентов. В частности, в минувшем полугодии «Манго телеком» продолжила интегрировать облачную телефонию в различные бизнес-приложения — была достигнута интеграция «Виртуальной АТС» Mango Office с CRM-системами «Росбизнессофт» и retailCRM.

В настоящий момент продукт интегрирован более чем с 50 бизнес-приложениями, в том числе с известными «Битрикс 24», amoCRM, «Мегаплан» и Advantshop. Открытый API позволяет интегрировать Mango Office с любым бизнес-приложением, в том числе разработанным самим заказчиком, пояснили в компании.

Динамический коллтрекинг

Кроме того, в марте 2017 г. заработал сервис «Динамический коллтрекинг», предназначенный для оценки эффективности рекламы вплоть до каждого конкретного баннера и набранного пользователем поискового запроса. Механизм работы сервиса таков: каждому посетителю сайта он показывает уникальный номер телефона, по которому клиент звонит, чтобы пройти идентификацию. После этого веб-аналитика получает данные о сетевой активности пользователя до звонка. Это позволяет безошибочно определить, по какой рекламе потенциальный клиент пришел на сайт и совершил звонок.

Чистая прибыль компании «Манго Телеком» показала годовой рост на 115%

Для просмотра аналитики можно использовать личный кабинет Mango Office, где представлены собственные отчеты коллтрекинга. Как вариант, можно настроить экспорт аналитики в «Яндекс.метрику» или Google Analytics, что позволит маркетологам работать с данными в привычной среде. Помимо этого, коллтрекинг интегрирован с CRM («Битрикс24», AmoCRM), системами сквозной аналитики (ROISTAT), системами управления рекламой (Origami) и сервисами Business Intelligence (OWOX BI).

Другие нововведения

В апреле 2017 г. был выпущен доработанный инструментарий функции «Запись разговоров 2.0», которая популярна у пользователей виртуальных АТС. Были расширены возможности систематизации и фильтрации сохраненных записей. Теперь записи можно быстро заносить в избранное, сохранять и пересылать по почте. Были реализованы глобальные настройки пользовательских правил — в частности, стало возможно исключить запись телефонных переговоров руководства компании. Также появилась возможность управлять качеством сохранения аудио, что позволяет экономить место в облачном хранилище или же получать в архиве записи с более высоким битрейтом.

Были усовершенствованы решения для воспроизведения аудиозаписей и для работы над их содержанием, которые имеются в плеере. Теперь он поддерживает ускоренное воспроизведение и отображает осцилограмму звука. Кроме того, в плеер были встроены фильтры шумоподавления.

Из других новшеств в «Манго телеком» примечательны следующие. В мае 2017 г. функционал конференц-связи облачных АТС был расширен за счет «Виртуальных комнат конференций». В конце лета были запущены обновленный корпоративный мессенджер Mango Talker и функционал для работы со скриптами переговоров в «Центре обработки вызовов». Mango Talker в настоящий момент используется в 10 тыс. компаний.

Быстрорастущие продукты

Как сообщает компания, роста выручки удалось достичь во многом благодаря базовому сервису линейки Mango Office «Виртуальная АТС». Среди ее пользователей наибольшей популярностью пользуются те версии, в которых присутствует модуль «Бизнес-аналитика» — аналитический пакет, с помощью которого оценивается эффективность коммуникаций. Он предусмотрен в таких версиях как «Расширенная» и «Максимальная». Значительная часть новых клиентов «Манго телеком» обращаются в компанию именно потому, что их привлекают возможности «Бизнес-аналитики».

Наиболее быстрые темпы роста показывает «Центр обработки вызовов» — система управления облачным контакт-центром из линейки продуктов Mango Office. В минувшем полугодии поступления от него выросли на 60%. Помимо «Виртуальной АТС» и «Центра обработки вызовов» в состав пакета Mango Office входит CRM-решение для учета клиентов и их обращений.

Чем занимается «Манго телеком»

«Манго телеком» — это российская компания, работающая на рынке виртуальных АТС и облачных бизнес-коммуникаций, поставщик SaaS-решений. Была создана в 2000 г. В настоящий момент клиентами компании, по собственным данным, являются более 40 тыс. предприятий, в том числе Car Price, Zenden, Qlean, РБК, ЦИАН и др. В 2013 г. пакет акций «Манго телеком» был приобретен инвестиционным фондом Intel Capital. С 2015 г. компания предоставляет услуги на европейском рынке.