Свет увидел недорогой смартфон с огромной селфи-камерой

Фаблет с необычным сочетанием характеристик

Китайский производитель мобильной техники Vivo представил новый недорогой смартфон V7+ на специальном мероприятии в индийском Мумбаи.

Новый аппарат получил большой 6-дюймовый HD-экран FullView с соотношением сторон 18:9 и отдельный слот под флеш-карты MicroSD, не совмещенный с отдельными слотами под две SIM-карты.

Как и большинство последних новинок Vivo, модель V7+ получила высококачественный аудиотракт на дискретном цифро-аналоговом чипе.

Наиболее необычным решением у смартфона является организация камер: аппарат получил мощную фронтальную селфи-камеру с разрешением 24 МП и основную тыловую камеру на 16 МП .

Технические подробности

Смартфон выполнен в пластиковом корпусе и оснащен 5,99-дюймовым (152,2 мм) дисплеем на матрице IPS-типа с разрешением 1440 x 720 пикселей и соотношением сторон 18:9 (2:1). Аппарат выполнен на базе 8-ядерного 64-битного процессора Qualcomm Snapdragon 450, оснащен 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ .

Смартфон Vivo V7+ с 6-дюймовым почти безрамочным экраном

Габариты Vivo V7+ составляют 155,87 x 75,74 x 7.7 мм, вес 160 г. Vivo оснастила аудиотракт смартфона цифро-аналоговым преобразователем на чипе Hi-Fi AK4376A.

Смартфон Vivo V7+ обладает Hi-Fi аудиотрактом

Смартфон поддерживает две SIM-карты, однако в отличие от подавляющего большинства подобных моделей, имеет отдельный слот под карты памяти SD Card емкостью до 256 ГБ, не совмещенный со слотом под вторую SIM-карту.

Модель поддерживает Wi-Fi в диапазонах 2,4 ГГц / 5 ГГц, технологию Bluetooth 4.2, а также навигацию GLONASS и GPS. Аппарат оснащен сканером отпечатков пальцев, акселерометром, датчиками окружающего освещения и приближения, электронным компасом и гироскопом. Встроенная в смартфон несъемная батарея имеет емкость 3225 мАч.

Размеры Vivo V7+

Смартфон оснащен основной камерой на 16 МП с апертурой f2.0 и светодиодной вспышкой, а также фронтальной камерой на 24 МП с 1/2,78-дюймовым сенсором OV16880, оснащенной объективом с апертурой f2.0, 4-кратным зумом и собственной вспышкой.

Основная тыловая камера поддерживает режимы съемки Ultra HD, PPT, профессиональной, замедленной и покадровой съемки. Для фронтальной селфи список поддерживаемых режимов в несколько раз больше и включает ручные настройки, улучшение лица, групповое селфи, запись по касанию и по голосу, зеркальное селфи, различные режимы видео и таймера.

Ключевые особенности смартфона Vivo V7+

На момент начала продаж Vivo V7+ будет представлен с предустановленной ОС Android 7.1 и надстройкой Funtouch OS 3.2, а также с рядом предустановленных приложений, таких как WhatsApp, Facebook, сервисы Google, WPS Office, UC Browser, Amazon, Saavn и другие.

Начало поставок и цена

Смартфон попадет в розницу в версиях с черным (Matte Black) и золотым (Champagne Gold) оформлением корпуса.

В репортаже с анонса Vivo V7+ на Twitter-канале компании сообщается, что новинка поступит в продажу в Индии уже 15 сентября 2017 г. по цене 21 990 рупий (порядка $345). Информация о начале продаж и цене в других странах пока не сообщается.

Vivo является официальным спонсором Чемпионата мира 2018 года

Китайская Vivo является официальным спонсором Чемпионата мира по футболу 2018 г., который будет проходить в России. Бренд Vivo, по данным IDC, занял 5 место в мировом рейтинге производителей смартфонов по количеству проданных устройств за четвертый квартал 2016 г.