Самый массовый в мире электромобиль превратился в почти беспилотник

Представлен новый Nissan Leaf

Компания Nissan 6 сентября 2017 г. объявила о кардинальном обновлении своего электромобиля Leaf, который его производители называют «первым по-настоящему массовым электромобилем», и «самым продаваемым электромобилем в мире».

Помимо аккумулятора повышенной мощности, который позволяет Leaf второго поколения в два с лишним раза по сравнению с предшественником увеличить пробег машины на одной зарядке батарей, и на дизайн, улучшенный по сравнению с моделью первого поколения, в новом Leaf особое внимание обращают на себя интеллектуальные системы, которые приближают его по функциональности к беспилотным автомобилям.

Почти беспилотный электромобиль

Самая интересная из интеллектуальных возможностей Leaf - система поддержки водителя ProPILOT. В своей нынешней версии ProPILOT 1.0 она способна без участия водителя управлять электромобилем при движении по одной полосе дороги.

Nissan Leaf второго поколения

Эта система умеет автоматически выдерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля при заданной водителем скорости в пределах 30-100 км/ч, автоматически тормозит при торможении впереди идущего автомобиля, и вновь начинать движение, при нажатии на педаль газа. В будущих версиях ProPILOT 2.0 и 3.0, внедрение которых ожидается к 2020 г., система научится без участия водителя совершать обгоны.

Управление одной педалью

В своей базовой поставке Nissan Leaf обладает функцией e-Pedal, позволяющей управлять машиной с помощью одной педали акселератора. При активированной e-Pedal нажатие на педаль, как у обычного автомобиля, приведет к разгону машины, в то время как поднятие ноги с акселератора у Nissan Leaf повлечет активное торможение вплоть до полной остановки машины.

Кнопка отключения e-Pedal

Учитывая непривычность для водителей функции e-Pedal, разработчики предусмотрели возможность ее отключения. Для случаев экстренного торможения в Nissan Leaf присутствует и обычная педаль тормоза, однако разработчики полагают, что «в 90% случаев для управления машиной будет достаточно одной педали».

Наконец, система ProPILOT Park предназначена для автоматической парковки машины. Будучи включенной, она контролирует в процессе парковки рулевое управление, скорость, тормоза и трансмиссию.

Удвоенные пробег и аккумулятор

В отличие от ныне присутствующей на рынке модели Leaf первого поколения, способного (по оценке производителя), за один заряд аккумулятора преодолевать 160 км, обновленный электромобиль может на одном заряде батарей пробегать 378 км. Новый аккумулятор обладает емкостью 40 кВтч по сравнению с 24 кВтч у прошлой модели.

Работа системы автоматической парковки ProPILOT Park

В 2018 г., как обещает Nissan, появится новая версия Leaf II с повышенной емкостью аккумулятора и мощностью двигателя.

«Первый по-настоящему массовый электромобиль»

Nissan называет Leaf первого поколения «первым по-настоящему массовым электромобилем» и «первым электромобилем с доступной ценой».

По данным компании - производителя, Nissan Leaf - самый продаваемый в мире электромобиль (если не считать электромобилями машины с гибридной силовой установкой). Как заявляет производитель, начиная с 2010 г. в мире было продано более 283 тыс. Nissan Leaf.

ProPILOT выдерживает дистанцию до впереди идущего автомобиля

Следующие за ним по популярности электромобили Tesla (совокупно Model S и Model 3) с начала производства в 2015 г. по I квартал 2017 г. были проданы в количестве около 152 тыс. штук.

Nissan Leaf и Россия

Первая версия Leaf официально не продается в России. В других странах ее цена составляет от примерно 3,7 млн иен ($35,5 тыс.) в Японии до 35 тыс. евро в странах Евросоюза.

В июле 2017 г. компания заявила о скорой презентации Nissan Leaf второго поколения на российском рынке. Ее сроки и цены машины пока не оглашались.