Xiaomi выпустила недорогой смартфон со сдвоенной камерой

Доступный смартфон Mi A1 с двойной камерой и премиальным дизайном представлен с «чистой» версией Android в рамках программы Google Android One.

Сдвоенная камера и «чистый» Android

Xiaomi в сотрудничестве c Google представила новый 5,5-дюймовый смартфон Mi A1 – первый в серии Android One. Смартфон выполнен в полностью металлическом корпусе, оснащен двойной камерой с оптическим зумом и сочетает последние достижения ПО Google.

Ранее Xiaomi провела в Китае презентацию смартфона Xiaomi Mi 5X, аппаратная платформа которого практически ничем не отличается от характеристик Mi A1. Основное отличие между аппаратами заключается в том, что международная версия Mi A1 работает под «чистой» ОС Android, без фирменного пользовательского интерфейса Xiaomi MIUI, благодаря чему модель включена в семейство Android One.

Тем не менее, на Mi A1 будет предустановлено фотоприложение из состава MIUI, с поддержкой функции Beautify 3.0. Смартфон Mi A1, как и другие аппараты под «чистой» версией Android, будет получать регулярные обновления ОС продолжительное время, а также получит расширенное хранилище фотографий в облаке Google Photos.

На презентации в Нью-Дели было объявлено, что кроме Индии Mi A1 поступит в продажу еще в 40 странах, включая Россию, Украину, Польшу, Индонезию, Вьетнам, Гонконг, Тайвань и Мексику.

Регионы, в которых будет доступен смартфон Xiaomi Mi A1

«Mi A1 – стратегически важное устройство для продвижения Xiaomi на международных рынках и важный этап в реализации нашей миссии: сделать инновации доступными каждому. С самого начала Xiaomi стремилась дать пользователям больше выбора, и мы рады предложить им новый способ оценить достоинства Xiaomi», сказал Ван Сян (Wang Xiang), старший вице-президент Xiaomi.

«Это новая ступень в развитии Android One. Мы рады работать с партнерами по всему миру, чтобы предоставлять качественные устройства на операционной системе Android еще большему количеству пользователей», – сказал Джейми Розенберг (Jamie Rosenberg), вице-президент Google по Android и Google Play. «Mi A1 – это превосходный дизайн с "чистым" Android, лучшие встроенные сервисы Google, а также регулярные обновления ПО и систем безопасности. Мы рады приветствовать Xiaomi и Mi A1 в семействе Android One».

Дизайн и характеристики

Смартфон Xiaomi Mi A1 выполнен в металлическом корпусе толщиной 7,3 мм с закругленными краями. Сканер отпечатка пальца расположен на задней панели.

Смартфон Xiaomi Mi A1 будет доступен в трех цветах

5,5-дюймовый Full HD (1920 x 1080 пикселей) дисплей аппарата из 2,5D стекла защищен покрытием Corning Gorilla Glass (по аналогии с Mi 5X, это, скорее всего, Gorilla Glass 3).

Смартфон работает под управлением 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 625, выполненного с соблюдением норм техпроцесса 14 нм и оснащен аккумулятором емкостью 3080 мАч, что обеспечивает работу устройства без подзарядки на протяжении дня. Зарядка производится через универсальный порт USB Type-C.

Xiaomi Mi A1 оснащен 5,5-дюймовым Full HD экраном

Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и слотом MicroSD под карты памяти объемом до 128 ГБ, совмещенным с одним из двух слотов под сим-карты.

Устройство оснащено усилителем мощности для глубокого звучания низких частот и повышения уровня громкости, создающие эффект погружения. Усилитель также поддерживает высокоомные наушники (до 600 Ом), для подключения которых у Mi A1 предусмотрен традиционный 3,5 мм аудио разъем. Габариты смартфона составляют 155,4 x 75,8 x 7,3 мм, вес: 165 г.

Двойная камера с оптическим зумом для художественных снимков

Смартфон Mi A1 получил двойную камеру на двух 12 МП сенсорах с широкоугольным и телескопическим объективами, которая по своим характеристикам схожа с камерой флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. По заявлениям представителей Xiaomi, возможности сдвоенной тыльной камеры Mi A1 «схожи с iPhone 7 Plus».

Основная 2 х 12 МП камера смартфона Mi A1

Два объектива дают возможность дифференцировать объекты на переднем и заднем планах и получать глубину резкости, сравнимую, по заявлению Xiaomi, «со съемкой на цифровой зеркальный фотоаппарат».

Селфи, сделанные на Mi A1, получаются более естественными за счет обновленного режима «Улучшение» (Beautify), который теперь можно использовать как с 5 МП фронтальной камерой, так и с основной двойной камерой.

Художественное размытие фона при съемке смартфоном Mi A1

Смартфон оснащен десятикратным цифровым зумом и двукратным оптическим зумом. Также предусмотрен инфракрасный бластер с приложением Mi Remote.

Созданный Xiaomi, под управлением Google

Mi A1 стал первым смартфоном Xiaomi в рамках программы Android One. Эта инициатива Google направлена на создание «простых устройств с чистой версией Android» и регулярно обновляемым ПО на протяжении длительного времени.

Как и на всех смартфонах Android One, на Mi A1 будут предустановлены популярные сервисы Google.

Доступность и цены

Смартфон Mi A1 будет доступен в трех цветах: черный, золотой и розовое золото.

Mi A1 в корпусе цвета розовое золото

В Индии продажи смартфона Xiaomi Mi A1 стартуют 12 сентября 2017 г. через сайт Mi.com и местного онлайн-ритейлера Flipkart, рекомендованная производителем цена установлена на уровне 14999 рупий (порядка $234).

В России смартфон Xiaomi Mi A1 поступит в розничную продажу в октябре. Приобрести устройство можно будет как в онлайн-магазине компании, так и в розничных сетях партнеров. Российская цена аппарата будет объявлена позже.