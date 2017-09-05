РПФИ собирается вложиться в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber

РПФИ не потерял желания инвестировать в «Яндекс.Такси» после его слияния с Uber — фонд планирует покупку миноритарной доли в образовавшемся предприятии. До слияния РПФИ намеревался инвестировать в «Яндекс.Такси» совместно с китайскими партнерами.

Планы инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе со своими зарубежными партнерами заинтересован в инвестициях в сервис «Яндекс.Такси». Этот интерес сохранился после того, как сервис организации поездок «Яндекса» был объединен в совместное предприятие с российским подразделением Uber, сообщает информационное агентство «Интерфакс».

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, в настоящий момент фонд рассматривает вариант приобретения миноритарного пакета в совместном предприятии «Яндекса» и Uber. Возможность такой покупки изучалась РФПИ еще до слияния компаний, после слияния анализ проводится заново в связи с изменением обстоятельств. Дмитриев сообщил, что фонд считает сервис заказа такси «перспективным направлением».

Напомним, в июне 2017 г. Дмитриев заявлял, что Российско-китайский инвестиционный фонд, образованный РФПИ и China Investment Corporation, заинтересован в инвестициях в «Яндекс.Такси». Слияние с Uber отложило осуществление этих планов.

Чем занимается РПФИ

РФПИ — это инвестиционный фонд с капиталом в $10 млрд, созданный по инициативе правительства России в 2011 г. Задача фонда — осуществлять прямые инвестиции в перспективные российские компании совместно с мировыми инвесторами. То есть, во всех сделках РПФИ выступает соинвестором.

Совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber является кандидатом на инвестиции от РПФИ

По данным, размещенным на сайте фонда, за время своего существования РПФИ сам вложил в различные компании более 100 млрд руб. Партнеры фонда инвестировали в эти же проекты в совместных с РПФИ сделках около 900 млрд руб. В июне 2016 г. фонд был выделен из структуры Внешэкономбанка и получил статус суверенного фонда России.

Слияние «Яндекс.Такси» и Uber

В июле 2017 г. стало известно, что «Яндекс» договорился об объединении сервиса «Яндекс.Такси» с Uber. Партнерство будет работать в России, а также в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Объединенную компанию возглавит гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Uber вложит в совместное компанию $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Контроль в новой структуре будет принадлежать «Яндексу» — у него будет 59,3%. 36,6% акций будут принадлежать Uber. Еще 4,1% будут принадлежать сотрудникам компании.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям, но таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Завершение сделки ожидается в IV квартале 2017 г.

Причины слияния

Источник CNews на рынке таксомоторных перевозок видит несколько причин для слияния Uber с «Яндекс.Такси». «По сути, Uber изобрел рынок «бомбил» для Евросоюза и США, однако в России он существовал годами. Кроме того, в России Uber приходится сталкиваться с различными проблемами: претензии ФАС и Роскомнадзора, требования о работе исключительно с лицензированными водителями и т. д. По этой причине Uber было непросто работать в России».

Кроме того, партнерам необходимо объединить усилия для продвижения в регионах. В Москве по числу поездок лидирует «Яндекс.Такси», на втором месте — Gett, на третьем — Uber. В то же время в целом по стране лидерами являются сервисы «Максим», «Везет» и Rutaxi, отмечает собеседник CNews.