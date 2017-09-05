Провал импортозамещения: госсектор продолжает использовать СУБД Oracle и Microsoft

Исследование СУБД и серверных ОС, лежащих в основе информационных систем в госорганах, показало, что импортозамещение не состоялось. Самыми популярными СУБД в госсекторе остаются продукты Microsoft и Oracle. Подавляющее большинство серверов в ведомствах работает под управлением Windows Server.

Провал импортозамещения

В госсекторе не состоялась замена зарубежных систем управления базами данных (СУБД) и серверных ОС отечественными аналогами, как это предусмотрено программой импортозамещения. К такому выводу пришла аналитическая компания TAdviser, проанализировавшая базовое ПО, то есть СУБД и серверные ОС, на котором основаны 339 российских федеральных государственных информационных систем (ФГИС).

Исследование проводилось в августе 2017 г. Оно охватывает все ФГИС, которые внесены в реестр федеральных ИТ-систем. Два года назад Tadviser проводил аналогичное исследование, что дало возможность проследить теперь импортозамещение СУБД и серверных ОС в динамике.

Лидеры рынка СУБД

Как и два года назад, самыми востребованными СУБД в госсекторе являются продукты Microsoft и Oracle. Лидером этого рынка стала Microsoft SQL Server, которая лежит в основе 131 ФГИС из 339, то есть применяется в 38,6% случаев. В 2015 г. на этой СУБД базировалось 132 ФГИС, то есть 41,1%, поскольку общее количество федеральных систем тогда было меньшим и составляло 321.

Oracle Database занимает в настоящий момент второе место — она используется в 86 федеральных системах, что составляет 25,4% случаев. При этом данная СУБД является самой востребованной в сегменте крупных ФГИС, которые насчитывают более 1 тыс. пользователей. Всего таких систем 118. В 2015 г. на Oracle Database основывалось 90 систем из 321, то есть 28%.

Несмотря на политику импортозамещения, госсектор по-прежнему использует иностранные СУБД и серверные ОС

На базе свободной СУБД MySQL на сегодняшний день создано 47 федеральных систем, то есть 13,9% от общего числа исследованных ФГИС. Разработкой и поддержкой MySQL занимается Oracle. В 2015 г. на базе этой СУБД работало 50 ФГИС, то есть 15,6% от общего количества.

На СУБД PostgreSQL в настоящий момент основано 33 ФГИС, что составляет 9,7% от всех исследованных систем. В 2015 г. таких систем было 31, то есть также 9,7%.

СУБД в различных ведомствах

Наиболее активно свободные СУБД по-прежнему использует Минэкономразвития: 16 из 31 ФГИС в этом ведомстве базируются на Postgres или MySQL. Продукты Oracle пользуются популярностью в Росреестре и Минздраве — на них основаны все 15 систем Росреестра и все четыре, которые использует Минздрав.

Минкомсвязи предпочитает Microsoft SQL Server — эта СУБД лежит в основе восьми из 16 ФГИС ведомства. Oracle применяется в пяти системах.

Российские СУБД нашли применение в Росгранице — там функционирует «1С:база данных». Также предпочтение отечественным СУБД отдает Аппарат Госдумы, использующий ИРБИС 64. В ФССП, Росавиации, Росгидромете и ФГУП Радиочастотный центр применяется Ред база данных — форк свободной СУБД Firebird.

В системе автоматизированных банков данных дактилоскопической информации МВД используется СУБД собственной разработки, это единственный подобный случай.

Самые популярные серверные ОС

В сегменте серверных ОС для ФГИС в настоящий момент лидирует Windows Server. Доля этой ОС составляет 67%, то есть она используется в 227 из 339 ФГИС. В 2015 г. Windows Server применялась в 223 из 321 ФГИС, то есть в 69,5% случаев.

Различные вариации Linux сейчас применяются в 24% ФГИС, в 2015 г. этот показатель составлял 26%. Серверные разновидности Unix нашли применение в 8,5% ФГИС против 10% двумя годами ранее.

Самой популярной свободной ОС стала система от компании Red Hat, на которой сейчас работает 23 ФГИС, а в 2015 г. работало 25. Самым лояльным ее приверженцем остается Росреестр. На втором месте находится CentOS, нашедшая применение в 17 ФГИС. Третью строчку занимает Debian, используемая в 15 случаях. Также в пятерку лидеров входят Ubuntu, задействованная в 10 ФГИС и SUSE, используемая в четырех федеральных системах.

Из дистрибутивов Unix наиболее востребован FreeBSD — на нем основаны 10 ФГИС. Второе место занимает ОС IBM AIX, обеспечивающая работу девяти федеральных систем. Третьей по популярности стала Oracle Solaris, задействованная в пяти ФГИС. Далее идет HP-UX, которая стала основой для двух систем.

Под управлением МСВС и Alt Linux — российских дистрибутив Linux — работают серверы всего двух ФГИС. В Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) развернут программно-технический комплекс «Государственные услуги», основанный на МСВС. Комплекс предназначен для оказания госуслуг и обмена информацией с другими ведомствами. Alt Linux обеспечивает работу Единого портала госуслуг.

Причины провала импортозамещения

По словам Александра Левашова, главного редактора Tadviser, ИТ-руководители в госорганах боятся переходить на отечественные СУБД и серверные ОС, чем и обусловлена вялая динамика импортозамещения. Причина боязни заключается в том, что миграция на новый продукт — это процесс, занимающий месяцы и чреватый сбоями.

Кроме того, переход на новоерешение требует средств. ИТ-руководители не всегда могут убедительно аргументировать, зачем ведомству мигрировать с одного вполне устраивающего их продукта на другой, совершенно аналогичный, отмечает Левашов. Если отвлечься от политики импортозамещения, это просто удвоение расходов на решение одного и того же вопроса — по крайней мере, именно так ситуацию может расценить Счетная палата и другие контрольные органы.

Проблема осложняется тем, что в ряде случаев замена базового ПО приведет к необходимости перерабатывать всю ФГИС. Это повлечет за собой повторное тестирование, интеграцию, обучение персонала и т. д.

«Ну и не менее важно то, что в информационном поле практически отсутствуют примеры успешных проектов, связанных с заменой иностранного ПО на российское. Нет публичного опыта, на который ИТ-руководители могли бы ориентироваться», — отмечает Левашов.