«Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД

Компания «Сибинтек», системный интегратор «Роснефти», приобрела в Зеленограде дата-центр на 150 стоек. Стоимость покупки оценивают в $70 млн. ЦОД выполнен по стандарту отказоустойчивости Tier III. Находясь в Зеленограде, он может рассчитывать на ряд налоговых льгот.

Покупка дата-центра

Как стало известно CNews, компания «Сибинтек», системный интегратор «Роснефти», приобрела дата-центр CloudDC, который находится в особой экономической зоне «Зеленоград». Компания поясняет, что покупка готового ЦОДа дала возможность сэкономить время, которое пришлось бы потратить на построение собственной инфраструктуры и ее сертификацию. «Сибинтек» не разглашает стоимость покупки, но, по предварительным данным РБК, собранным накануне приобретения, сделка может иметь масштаб в $70 млн.

Поскольку дата-центр находится в особой экономической зоне, он в праве пользоваться налоговыми льготами — в частности, не платить таможенные пошлины за ввоз оборудования и налог на имущество. Также для него будут снижены выплаты по страховке и налог на прибыль.

Под брендом CloudDC работает ООО «Айэмти». Фактически покупка дата-центра означает приобретение 100% этой структуры. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в июле 2017 г. «Айэмти» владеет офшорная компания Lunaray Investments. Сама она с мая 2017 г. полностью принадлежит Николаю Каторжнову, бывшему гендиректору компании «Открытие капитал».

Технические особенности

Как уточнили CNews в пресс-службе компании «Сибинтек», дата-центр CloudDC начал работу в 2015 г. ЦОД. Он состоит из трех машинных залов, по 50 стоек в каждом. Площадь здания составляет 1870 кв. м. Энергопотребление на стойку равно 11-22 кВт, коэффициент энергоэффективности PUE составляет 1,2. Мощность ИТ-нагрузки достигает 1,5 мВт, скорости передачи данных по внутренней сети — 100 Гбит/с. Центр может работать с конфиденциальной информацией и с платежными системами — у него имеются соответствующие лицензии и разрешения.

Дата-центр CloudDC рассчитан на 150 стоек с оборудованием

CloudDC отвечает стандарту отказоустойчивости Uptime Institute Tier III. Tier III – это третий уровень надежности из четырех по общепринятой международной системе. Для этой категории характерно дублирование оборудования за счет дополнительных компонентов, а также дублирование потоков. ЦОДы Tier III работают без остановок на обслуживание, простой не превышает 1,6 часа в год, надежность инфраструктуры составляет 99,982%, вероятность остановки в ближайшие 5 лет равна 25,91%.

Самые популярные коммерческие ЦОДы – это Tier II и Tier III. В отличие от Tier II, Tier III дублирует также телекоммуникационные помещения, каналы связи и оборудование клиента. ЦОД Tier III находится в отдельном здании, имеет огнеупорные серверные помещения и специальные зоны для настройки оборудования.

Использование CloudDC

Дата-центр нужен «Сибинтеку» для оказания облачных услуг и консолидации информационных ресурсов. Также в нем будут храниться и обрабатываться данные промышленного интернета вещей. Кроме того, CloudDC будет использоваться как площадка для проведения испытаний в сфере цифрового предприятия. Ряд таких испытаний предусматривается договоренностью с американским производителем техники General Electric.

В настоящий момент «Роснефть» разрабатывает так называемую стратегию-2022, которая предусматривает внедрение цифровой модели работы в компании. Согласно этой же программе на добывочных и нефтеперерабатывающих объектах для повышения эффективности работы должны быть внедрены современные цифровые решения. В их число входит удаленный мониторинг, а также диагностика и управление производством на основе обработки больших данных, предиктивной аналитики и самообучающихся нейросетей.

Чем занимается «Сибинтек»

Сибирская интернет компания («Сибинтек») является внутренним ИТ-интегратором ПАО «НК Роснефть». Изначально она являлась частью ИТ-подразделения нефтяной компании «Юкос», но в 1999 г. стала самостоятельной структурой. После банкротства «Юкоса» в 2007 г. «Сибинтек» была выкуплена «Роснефтью» за 1,8 млрд руб.

«Сибинтек» работает по ИТ-подрядам «Роснефти» и других государственных предприятий. По данным РБК, стоимость контрактов, заключенных компанией в 2016 г., составила 15,6 млрд руб., а в первом полугодии 2017 г. — 8,1 млрд руб.