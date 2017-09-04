CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты»

По итогам 2013 г. в мире было сгенерировано 4,4 3Б неструктурированных данных. К 2020 г. эта цифра достигнет 44 ЗБ, а в 2025 г. объем больших данных составит 180 ЗБ, предполагают аналитики IDC. «Океан» больших данных подпитывается за счет новых устройств интернета вещей, которые представляют собой различные бытовые приборы, устройства и сенсоры, подключенные к Сети и генерирующие огромное количество данных. Вся эта информация может быть использована для создания новых сервисов. По данным Ericsson Mobility Report, с 2015 г. по 2021 г. ежегодный рост подключений к интернету вещей составит 23%. Таким образом, через пять лет из 28 млрд подключенных устройств 16 млрд будут приходиться на устройства интернета вещей.

По данным IDC, среднегодовой темп роста мирового рынка технологий и услуг для больших данных в период с 2014 по 2019 гг. составит 23,1% и достигнет $48,6 млрд в 2019 г. В структуре этого рынка, который сейчас примерно поровну поделен на сегменты ПО, инфраструктуры и сервисов, в будущем значительно увеличится доля сервисов, что в целом соответствует общемировым тенденциям в ИТ. Одними из наиболее перспективных технологий, входящих в понятие «большие данные», являются технологии предиктивной аналитики, которые уже ушли на «плато продуктивности» в цикле зрелости Gartner в 2016 году.

Как развивается мировой рынок больших данных?

Какие значимые проекты появились на нем в 2016 г.?

Как развивался российский рынок больших данных в 2016 г.?

Готовы ли российские заказчики рассказывать о своем опыте использования больших данных?

Удалось ли большим данным покорить российскую промышленность, транспорт и государственный сектор?

Какие сложности возникают в ходе проектов в области больших данных?

Оправдались ли надежды на эффективность их внедрения?

Насколько конкурентоспособны российские разработки в области больших данных?

Как решить проблему кадрового голода в этой сфере? Каковы перспективы развития рынка больших данных в России в 2018 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Большие данные в России: новые проекты».

Среди докладчиков и участников на данный момент:

Павел Савицкий, советник и руководитель практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии», Borenius

Александр Поляков, директор, ГУП «Мосгортрансниипроект»

Сергей Спевак, советник президента по вопросам ИТ, «Снежная королева»

Кирилл Котов, директор департамента разработки программного обеспечения, Superjob.ru

Дмитрий Алтухов, руководитель блока информационных технологий, «Интер РАО»

Александр Сидоров, руководитель направления анализа данных, HeadHunter

Игорь Кукоев, руководитель экономического департамента, сеть кофеен «Шоколадница»

Владимир Соловьев, руководитель департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Евгений Михалев, корпоративный ИТ-директор, «Май»

Иван Доронин, старший руководитель проектов, «Сбербанк технологии»

Максим Шляпнев, ИТ-директор, «Сильверхоф»

Вадим Юрьев, руководитель, ЦОД правительства Москвы

Павел Клеменков, руководитель отдела машинного обучения, Rambler&Co

Евгений Россинский, директор по технологии, онлайн-кинотеатр ivi

Сергей Орешкин, директор по системам отчетности и анализа данных, Zoloto 585

Вадим Мамонов, руководитель отдела риск-технологий, «Дельтакредит»

Игорь Соловьев, директор ИТ, фонд «Сколково»

Представитель компании «Тринити»

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов решений для сетевой инфраструктуры, ИТ-директоров компаний из различных секторов бизнеса.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18 тыс. руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11, доб. 1562,

e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.