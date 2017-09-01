Названа дата начала продаж первого 8K-телевизора Sharp

Sharp представила свой первый серийный бытовой 8K-телевизоров Sharp с диагональю 70 дюймов и объявила планы о начале массовых продаж новинки в Китае, Японии и Европе.

33 миллиона пикселей на одном экране

Sharp на берлинской выставке IFA 2017 представила свой первый коммерческий телевизор семейства Aquos для дома с разрешением 8K. Компания также объявила о планах выпуска полной экосистемы для работы с изображением 8K.

Экраны с разрешением 8K (7680 х 4320 пикселей) являются следующим шагом развития устройств отображения и со временем потеснят нынешние устройства с качеством 4K, превосходя их в 4 раза по четкости (при сравнимой диагонали дисплея).

Помимо продвижения новых 8K-телевизоров собственного производства, Sharp в содружестве с Foxconn Electronics (Hon Hai) намерены совместными усилиями продвигать на рынок соответствующие продукты, включая процессоры, ресиверы, камкордеры и камеры с поддержкой 8K, отметил Кай Чу (Kay Chiu), президент телевизионного бизнеса Foxconn.

Первым в розницу поступит 8K-телевизор Sharp с 70-дюймовой диагональю, который был показан во время презентации. За этим последует выпуск других моделей 8K-телевизоров Sharp, включая варианты с диагональю 60, 65 и 80 дюймов, отметили представители компании.

Технические подробности

Модель 8K-телевизора Sharp AQUOS LC-70X500 оснащается 70-дюймовой ЖК-панелью с прямой светодиодной подсветкой и разрешением 7680 x 4203 пикселей, углом обзора 176 градусов по горизонтали и вертикали, и специальным тюнером для приема вещательного сигнала BS-110CS (пока работает только в Японии) для приема телевещания с качеством 4K/8K.

8K-телевизор Sharp AQUOS LC-70X500 на выставочном стенде

Габариты телевизора LC-70X500 составляют 1539 х 866 1766 мм, вес 42,5 кг. Новинка оснащена встроенной акустической системой с двумя каналами плюс встроенный сабвуфер, суммарной мощностью 35 Вт (10 Вт + 10 Вт + 15 Вт).

Максимальная потребляемая мощность телевизора составляет 470 Вт, в ждущем режиме не более 0,15 Вт.

Дизайн 8K-телевизора Sharp AQUOS LC-70X500

Подача внешнего 8K-сигнала обеспечивается через четыре порта HDMI, также предусмотрен вход AV, аналоговый входной разъем RGB, аналоговый аудиовыход, выход для наушников, разъем наземной цифровой антенны, порты USB 2.0 и терминал локальной сети (10BASE - T / 100BASE - TX).

Разрешение 8K вчетверо превышает качество сигнала 4K и в 16 раз качество сигнала Full HD. По аналогии с эпохой перехода на 4K-телевизоры, в модели Sharp AQUOS LC-70X500 предусмотрено специальное улучшающее преобразование входящего сигнала с малым разрешением до 8K.

Разрешение экрана Sharp AQUOS LC-70X500

Полное разрешение 8K, состоящее из примерно 33 млн пикселей образует сверхчеткую текстуру с реалистичным изображением. В дополнение, новый телевизор AQUOS поддерживает технологию качественной цветопередачи Rich Color Technology Pro, технологию динамического повышения контраста Mega Contrast.

Аппарат сертифицирован для работы с расширенной цветовой гаммой, превосходящей цветовую гамму, используемую в наземном цифровом вещании (МСЭ-R BT 709). Расширение цветового диапазона реализовано светодиодной подсветкой с диммированием (локальной коммутацией отдельных зон) и системой восстановления цветов.

Цветовой охват 8K-телевизора Sharp AQUOS LC-70X500

8K-телевизор Sharp AQUOS LC-70X500 также поддерживает стандарт расширенного динамического диапазона HDR.

Поддержка HDR в телевизоре 8K-телевизора Sharp AQUOS

Новый телевизор воспроизводит реалистичные изображения с передачей глубины изображения и текстуры с высокой яркостью и контрастностью.

Сроки начала продаж

Массовые продажи первых серийных 8K-телевизоров Sharp начнутся в Китае уже октябре 2017 г. С 1 декабря 2017 г. новые телевизоры появятся на прилавках магазинов в Японии. Европейская экспансия 8K-телевизоров Sharp намечена на март 2018 г.

В рамках презентации представители Sharp пока не назвали порядок цен на новые 8K-телевизоры.

Первый прототип 8K-телевизора Sharp представила в 2014 г. на выставке CES 2014. В последние годы компания показывала множество различных 8K-систем в виде прототипов или мониторов для профессионального использования.