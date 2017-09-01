В России создается искусственный интеллект для ведения осмысленных разговоров

МФТИ установил суперкомпьютер DGX-1 от Nvidia — первый суперкомпьютер, разработанный специально для обучения нейросетей. Он будет обучать искусственный интеллект iPavlov, созданный МФТИ для ведения содержательной беседы с человеком.

Запуск суперкомпьютера

Лаборатория нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института (МФТИ) установила у себя первый в мире суперкомпьютер, специализирующийся на обучении нейросетей. Речь идет о модели DGX-1 от производителя Nvidia. Компьютер создан на базе нового поколения графических процессоров, что позволяет обрабатывать данные в процессе обучения искусственного интеллекта примерно с такой же скоростью, которую обеспечивают 250 серверов архитектуры x86.

По словам Антона Джораева, ведущего специалиста по решениям Nvidia для систем искуственного интеллекта, «система DGX-1 позволяет исследователям с легкостью создавать новые классы умных приложений и машин, способных учиться, видеть и воспринимать мир как человек».

По словам заведующего Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Михаила Бурцева, применение DGX-1 «позволит решать практические задачи, за которые без него мы бы даже взяться не смогли». Бурцев уверен, что наращивание вычислительной мощности — залог успеха в работе с нейросетями, и что именно этим фактором обусловлена революция в области компьютерного зрения и распознавания речи.

Задачи DGX-1

Новый компьютер будет работать над развитием разговорного искусственного интеллекта iPavlov — совместной со Сбербанком разработки лаборатории, созданной в рамках Национальной технологической инициативы. Предполагается, что в будущем iPavlov сможет поддерживать осмысленную беседу с человеком. Он должен давать содержательные ответы на вопросы пользователя, а также запрашивать у него данные, которые нужны для решения обсуждаемой задачи. Чтобы достичь этого, iPavlov пройдет обучение на большом объеме документов и записей реальных человеческих разговоров.

Установка суперкомпьютера DGX-1 в серверную стойку в МФТИ

Помимо этого, суперкомпьютер будет работать и с другими нейросетями, созданными в МФТИ — например, с теми, которые предназначены для разработки новых лекарств.

Что умеет DGX-1

Суперкомпьютер DGX-1 был представлен Nvidia в апреле 2016 г. Он оснащен восемью ускорителями Tesla P100, которые позволяют достичь производительности 170 терафлопс (FP16). Nvidia утверждает, что это первый в мире суперкомпьютер, у которого хватает мощности на глубокое обучение искусственного интеллекта, и который был целенаправленно именно для этого разработан.

Система располагает необходимым ПО для выполнения своих задач — в ее состав входит платформа Nvidia Deep Learning GPU Training System (DIGITS) и пятая версия библиотеки Nvidia CUDA Deep Neural Network library (cuDNN).

Общий объем кэширующих SSD суперкомпьютера составляет 7 ТБ. Присутствуют две линии 10GbE и четыре InfiniBand 100Gb. Корпус имеет формат 3U. Для работы устройству необходимо 3200 Вт энергии. DGX-1 появился в продаже в США в июне 2016 г., первоначальная цена составляла $129 000.