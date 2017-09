Рассекречены цены на новые iPhone

В Сеть утекли цены на три новые модели iPhone, которые Apple представит в этом году. iPhone 7s и iPhone 7s Plus стоит столько же, сколько стоили в прошлом году iPhone 7 и iPhone 7 Plus. У таинственной третьей модели цена существенно выше $1 тыс.

Утечка в Weibo

В китайской соцсети Weibo появился снимок монитора, где видны цены на все новые модели iPhone, которые Apple намерена официально представить 12 сентября. Компания уже разослала приглашение на мероприятие, которое пройдет в Театре Стива Джобса в новом главном офисе Apple в Купертино, США.

Всего в утечке речь идет о трех моделях: iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone X Edition. Для iPhone 7s и iPhone 7s Plus предусмотрено три комплектации с различным объемом памяти — такие же, как год назад для iPhone 7. У iPhone X Edition только две комплектации, как у того же iPhone 7, но в раритетных цветовых решениях Jet Black и Red.

Цены

Цены на фотографии в Weibo даны в юанях и будут действительны, вероятно, для Китая. iPhone 7s с объемом памяти 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ обойдется китайцам в 5388 юаней, 6188 юаней и 6988 юаней соответственно. В долларах это составит примерно $822, $944 и $1066.

iPhone 7s Plus с объемом памяти 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ будет стоить 6388 юаней, 7188 юаней и 7988 юаней соответственно, то есть порядка $974, $1096 и $1218.

iPhone Х должен получить практически безрамочный дисплей



Цены на iPhone X Edition установлены следующие: 7888 юаней за комплектацию с объемом памяти 128 ГБ и 8688 юаней — за 256 ГБ. В долларах это составит примерно $1203 и $1325. Однако в скобках есть примечание, что цена на каждую комплектацию может быть увеличена на 300 юаней, то есть более чем на $45.

Ценовая политика

Издание BGR отмечает, что цены на iPhone 7s и iPhone 7s Plus, представленные на фото, соответствуют ценам на iPhone 7 и iPhone 7 Plus, по которым они начали продаваться в Китае в прошлом году. Таким образом, потребитель получить обновленную версию смартфона за те же деньги. Исходя из этого, издание полагает, что в США эти модели тоже будут продаваться по старым ценам — от $649 за iPhone 7s с 32 ГБ памяти до $969 за iPhone 7s Plus с 256 ГБ.

Прайс-лист на новые iPhone, появившийся в соцсети Weibo

Аналитики международного финансового конгломерата Barclays полагают, что Apple придется предоставлять покупателю какие-то бонусы, чтобы убедить его купить iPhone стоимостью более $1 тыс. Это может быть бесплатный доступ к музыкальному сервису Apple Music и увеличение объема облачного хранилища iCloud.

Характеристики iPhone 8

По предварительным данным размеры iPhone 8 составят 143,5 x 71 x 7,5 мм. Для дисплея с диагональю 5,8 дюйма, предположительно, будет использована OLED-матрица, плотность изображения составит 521 пиксель на дюйм. Дисплей, по-видимому, будет безрамочным — он будет огибать камеру и динамик в верхней части корпуса. Разъема 3,5 мм ожидаемо не будет. Если iPhone 7s и 7s Plus выйдут одновременно с iPhone 8, у них будет LCD-экран с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма соответственно.

iPhone 8 пророчат процессор A11, выполненный по техпроцессу 10 нм, и 3 ГБ оперативной памяти. Основная камера будет двойной, но расположенной не горизонтально, а вертикально. Разрешение основной камеры, вероятно, составит 12 МП, фронтальной — 7 МП. Есть версия, что у камеры будут какие-то 3D-особенности, связанные с функциями дополненной реальности. Корпус будет стеклянным с обеих сторон, с металлической полоской по периметру, пишет Bloomberg.

Кнопки Home, вероятно, не будет — ни физической, ни сенсорной. Сканер отпечатка пальца, предположительно, будет заменен системой распознавания лиц. Ожидается также наличие беспроводной зарядки.