Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД

В проекте создания сверхпроблемной ГИС ТЭК, которая должна была войти в строй еще два года назад, но лишь обросла за это время судебными исками на сотни миллионов, обнаружился еще один проблемный подпроект, который заморозил для системы порядка 47 млн руб. уже как минимум на полтора с лишним года.

Проблемный проект подтверждает свой статус

Как определил CNews, господрядчик «Информационные системы связи и безопасности» (ИССБ) продолжает в течение 15 месяцев затягивать судебную тяжбу с непосредственным заказчиком госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК), которым выступает ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго (РЭА). Это заморозило для проекта порядка 47 млн руб., выделенных государством на СХД для резервирующего контура ГИС.

Была ли в итоге собрана эта СХД, CNews выяснить не удалось. Теоретически у РЭА для этого есть неполный комплект оборудования IBM и порядка 24 млн руб. вернувшихся по контракту от гаранта сделки с ИССБ — АКБ «Держава» (обо всем этом подробнее ниже).

В пресс-службе РЭА не смогли прояснить CNews ситуацию в течение двух дней. Связаться для каких-либо комментариев с ИССБ также не представилось возможным — у компании отсутствует интернет-сайт с контактной информацией. Новых масштабных тендеров РЭА по тематике СХД для ГИС ТЭК редакции обнаружить на сайте госзакупок не удалось.

Проект ГИС ТЭК не отпускают проблемы

Напомним, ГИС ТЭК предназначенной для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития ТЭК России. Ее создание было сильно задержано на этапе подготовки проекта. Ее эксплуатация должна была начаться еще два года назад (с 1 октября 2015 г.), однако приемка по главному 600-миллионному контракту, который получил «Ланит», забуксовала. В январе 2017 г. РЭА и интегратор обменялись встречными исками на 273 млн руб. каждый. В августе 2017 г. суд отклонил оба иска, но, по данным CNews, разбирательство на этом не закончится — будут апелляции. При этом по итогам недавней проверки Счетная палата всю вину за срыв проекта возложила именно на РЭА.

Что не так с СХД

Тендер на поставку вышеупомянутой СХД для ГИС ТЭК компания ИССБ выиграла в октябре 2015 г. При стартовой цене контракта в 80 млн руб. ее предложение составило 70,5 млн руб. В финале его соперниками безуспешно выступили «Линкком-сервис» и «Инлайн груп».

Отметим, что процедура прошла с многочисленными пробуксовками. На этот тендер в ФАС в общей сложности поступило семь жалоб — от ИССБ, «Кауфман, Романов и партнеры», а также «Крафвея» и «Техносерва», которые изначально также претендовали на контракт. Участники обжаловали отклонение их заявок (а изначально РЭА отказало вообще всем), а также оспаривали уже, казалось бы, подведенные итоги закупки — на первых, переигранных позже, торгах победил «Линкком-сервис», почти не снизив начальную цену.

Завершить поставку оборудования фирмы IBM для СХД по условиям контракта ИССБ должна была до 13 января 2016 г. Поставка и приемка были осуществлены 22 декабря 2015 г., после чего подрядчик получил все причитающиеся ему деньги. Далее госзаказчик обнаружил, что принятый им товар не соответствует спецификации (собрать из дисков СХД невозможно) и 5 февраля 2016 г. решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке, потребовав обратно его полную стоимость (70,5 млн руб.) и штраф в 704,5 тыс. руб.

Договориться партнерам не удалось, поэтому 18 февраля РЭА обратилось в суд с иском на 71,2 млн руб. (сумма цены контракта и штрафа). Однако исполнение обязательств ИССБ по договору было обеспечено банковской гарантией АКБ «Держава». Поручителями за исполнение договора о предоставлении банковской гарантии выступили Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и физические лица — Алексей Савин и Ирина Бокун. Отметим, что в соответствии с базой данных «Контур.фокус», именно эти лица в 2015 г. выступали соучредителями ИССБ.

В сложившейся ситуации «Держава» свои обязательства исполнила и выплатила РЭА 24 млн руб. В этой связи основной иск РЭА к ИССБ впоследствии уменьшился до 46,5 млн руб.

Затянувшийся суд

Как показывает анализ базы судебных документов, Арбитражный суд Москвы 6 июня 2016 г. встал на сторону истца, постановив взыскать с ИССБ в пользу РЭА долгов по контракту и штрафов на 47,1 млн руб. При этом во встречном иске ИССБ к РЭА о незаконном отказе последней от контракта на 29 млн руб. было отказано.

Далее ИССБ воспользовалась своим законным правом и 29 июля 2016 г. подала апелляционную жалобу, которая успеха не возымела — 21 сентября Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Далее ИССБ была подана кассация сначала в Арбитражный суд Московского округа, а затем и в Верховный суд России. Последнее из существующих на данный момент решений в этой цепочке 11 августа вынес Арбитражный суд Москвы — об отказе в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Мнение Счетной палаты

Несмотря на решение судебной системы в пользу ИССБ, в своих вышеупомянутых выводах по итогам проверки Счетная палата не стала возлагать всю полноту вины на подрядчика.

С точки зрения надзорного органа, РЭА в ходе проекта не было обеспечено качественное проведение закупочных процедур, из-за чего их участниками подавались многочисленные жалобы в ФАС на нарушения положений закона «О контрактной системе».

«Некачественное составление аукционной документации, а также ненадлежащая приемка привели к поставке оборудования, непригодного для создания информационной системы, — гласит заключение Счетной палаты. — Например, при приемке системы хранения данных резервирующего контура стоимостью 70,5 млн не было выявлено его несоответствие заявленным требованиям. Указанное несоответствие было выявлено только при проведении дополнительной экспертизы. Отсутствие указанного оборудования не позволяет обеспечить функционирование ИС в полном объеме.

Несколько фактов о ИССБ

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Информационные системы связи и безопасности» было зарегистрировано 22 октября 2013 г. На данный момент его единственным учредителем выступает Вероника Самойлова. Гендиректором заявлена Людмила Щур.

По базе «Контур.фокус» за компанией числится 10 госконтрактов на общую сумму в 152,6 млн руб.