Acer выпустила бесшумный ноутбук со съемной клавиатурой. Фото

Acer представила новую линейку ноутбуков. Ее флагман – Switch 7, стал «первым в мире» ноутбуком со съемной клавиатурой, бесшумным жидкостным охлаждением и дискретной видеокартой.

Прогрессивный ноутбук «2-в-1»

Компания Acer на выставке IFA 2017 представила в Берлине показала ряд интересных моделей портативных ПК. Вчера CNews рассказал о новой модели игрового ПК Predator Orion 9000, который называют «самым мощным игровым ПК на сегодняшний день». Сегодня CNews представляет новые модели ноутбуков Acer для повседневной работы, учебы и отдыха.

Acer представил несколько новых ноутбуков на базе процессоров Intel Core 8 поколения, ОС Windows 10 и с поддержкой технологии биометрической идентификации Windows Hello. Компьютер Switch 7 Black Edition в Acer назвали первым в мире ноутбуком «2-в-1» со съемной клавиатурой, бесшумным жидкостным охлаждением (без вентиляторов) и дискретной видеокартой.

Ноутбук рассчитан на требовательных пользователей, он имеет инновационную систему жидкостного охлаждения Dual Liquidloop и запатентованную подставку Acer Autostand, которая при необходимости может автоматически складываться и раскладываться.

Компьютер Acer Switch 7 Black Edition в разложенном виде

Экран у ноутбука имеет диагональ 13,5", матрицу IPS и разрешение 2256x1504. Вес устройства - 1,15 кг.

Компьютер Acer Switch 7 Black Edition в работе

Также у устройства есть стилус Wacom EMR, который различает 4096 уровней силы нажатия и определяет угол наклона, чтобы изменять ширину и форму штрихов на экране. Вес устройства - 1,5 кг.

Другие новинки от Acer

Ноутбук Acer Swift 5 отличается портативностью. Он весит менее 1 кг и имеет мультитач-экран на базе матрицы IPS с разрешением Full HD.

Ноутбуки Acer Swift 5

Современный процессор Intel Core 8-го поколения обеспечивает Swift 5 производительность и до 8 часов автономной работы, а ОС Windows 10 и поддержка беспроводных сетей 2x2 802.11ac позволяют пользователю проработать вне офиса весь день и часть вечера, благодаря подсветке клавиатуры.

Ноутбук Acer Swift 5 на демо-стенде

Еще один ноутбук - Acer Spin 5, может работать в четырех режимах: ноутбук, планшет, дисплей и презентация. Ноутбук существует в двух версиях с экранами 13" и 15". В версию с 15" можно дополнительно установить дискретную видеокарту Nvidia Geforce GTX 1070.

Многоцелевой ноутбук Acer Spin 5

Благодаря Acer TrueHarmony, технологии Dolby Audio Premium и двум фронтальным динамикам, которые не закрываются корпусом ни в одном из сценариев использования ноутбука, Spin 5 звучит просто отлично. Кроме того, Spin 5 сертифицирован Skype for Business и оснащен четырьмя направленными микрофонами с системой распознавания голоса на расстоянии, которая позволяет отдавать команды голосовому помощнику Cortana даже находясь в четырех метрах от ноутбука.

Acer Spin 5 в виде ноутбука и планшета

Вес устройства составляет 1,5 кг и 2 кг в зависимости от дисплея. Ноутбук обладает до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и поддерживает автономную работу до 13 часов. Дополнительно можно приобрести стилус Acer Active Stylus.

Новый Chromebook

Еще одна новинка - Acer Chromebook 15. Ноутбук под управлением Chrome OS имеет экран с диагональю 15,6", разрешением 1920x1080, матрицей IPS и поддержкой технологии Full HD.

Недорогой Acer Chromebook 15

Время автономной работы составляет до 12 часов. У нового Chromebook будет несколько конфигураций: с флеш-накопителями объемом 32 ГБ и 64 ГБ, а также с 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Вес устройства - 1,7 кг.

Стоимость новинок и доступность в продаже

Acer Switch 7 появится в продаже в Северной Америке в декабре этого года по цене от $1699. В России новинка появится в конце года по цене от 149 990 руб.

Acer Swift 5 также появится в продаже в США в декабре и будет стоить $999. В России новинка появится в декабре по цене от 84 990 руб.

Acer Spin 5 появится в Северной Америке и будет продаваться в двух версиях – с 13- и 15-дюймовым экраном, по цене от $799 и $899, соответственно. В России обе модели появятся в сентябре по цене от 66 990 руб.

Стоимость нового Chromebook в США составит от $500. В Россию устройство поставляться не будет.