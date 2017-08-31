В iPhone 8 не будет кнопки Home

В одном из трех новых iPhone, которые выйдут этой осенью, не будет кнопки Home. Ее функции возьмет на себя сенсорный Home-бар, похожий на панель Dock в OS X, но подвижный. Пользователь будет управлять устройством, перетаскивая его по экрану.

Home-бар вместо кнопки Home

Новый iPhone, который компания Apple намерена представить в сентябре, не будет иметь привычной кнопки Home. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, информация не противоречит предыдущим утечкам. Исчезновение кнопки связано с необходимостью максимально увеличить площадь экрана — по-видимому, он будет практически безрамочным.

Функции кнопки Home возьмет на себя так называемый Home-бар — тонкая сенсорная полоска, которую пользователь сможет перемещать по пространству дисплея, пишет Bloomberg. Например, чтобы разблокировать устройство, Home-бар нужно будет перетащить в центр экрана. В приложении это же действие будет открывать многозадачное меню. С помощью бара пользователь сможет перейти в другое приложение или вернуться к рабочему столу. Home-бар будет напоминать полоску Dock с кнопками быстрого доступа, которая присутствует в OS X и недавно появилась в iOS 11 для iPad.

Жизнь без Home

Если информация подтвердится, это будет самое радикальное изменение в дизайне iPhone с момента выпуска первой модели в 2007 г., пишет издание TechCrunch. Кнопка Home присутствует в каждом iPhone, выпущенном с тех пор. С ее помощью пользователи могут разблокировать устройство или вернуться к списку приложений. В последних моделях Home используют для идентификации владельца устройства по отпечатку пальца и для беседы с голосовым помощником Siri, во время которой нужно удерживать кнопку.

Home-бар на новых iPhone будет похож на панель Dock в OS X и в iOS 11 для iPad



Теперь все эти действия будут выполняться каким-то иным образом. Отказ от кнопки Home был поэтапным — в iPhone 7 она перестала нажиматься физически, об успешном нажатии стал свидетельствовать тактильный отклик устройства. Окончательное исчезновение кнопки может быть воспринято пользователями неоднозначно, поэтому Apple пойдет на этот шаг только в одной, самой продвинутой модели из тех, которые будут представлены осенью, утверждает Bloomberg. В том случае, если это решение окажется коммерчески неуспешным, пользователь сможет приобрести модель, где есть кнопка Home.

Характеристики iPhone 8

Согласно одной из недавних утечек, iPhone 8 будет меньше iPhone 7 Plus — его размеры составят 143,5 x 71 x 7,5 мм. Однако диагональ экрана у него будет больше – 5,8 дюйма против 5,5 дюйма. Для дисплея, предположительно, будет использована OLED-матрица, плотность изображения составит 521 пиксель на дюйм. Дисплей, возможно, будет безрамочным — он будет огибать камеру и динамик в верхней части корпуса. Разъема 3,5 мм ожидаемо не будет. Если iPhone 7s и 7s Plus выйдут одновременно с iPhone 8, у них будет LCD-экран с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма соответственно.

iPhone 8 пророчат процессор A11, выполненный по техпроцессу 10 нм, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера будет двойной, но расположенной не горизонтально, а вертикально. Разрешение основной камеры, вероятно, составит 12 МП, фронтальной — 7 МП. Есть версия, что у камеры будут какие-то 3D-особенности, связанные с функциями дополненной реальности. Корпус будет стеклянным с обеих сторон, с металлической полоской по периметру, пишет Bloomberg.

Сканер отпечатка пальца

Поскольку кнопки Home не предусмотрено, совместить ее со сканером отпечатка не получится. В СМИ циркулирует информация, что сканер может быть встроен в сам дисплей. Forbes пишет, что компания владеет подобной технологией, но решение пока что не подходит для массового производства. Издание утверждает, что сканер будет располагаться сбоку, в кнопке включения-отключения.

Ряд источников полагает, что Apple может пойти по пути китайских производителей и расположить сканер на задней панели. Самое смелое предположение заключается в том, что компания вообще уберет сканер отпечатка, заменив его распознаванием радужной оболочки глаза или даже лица.