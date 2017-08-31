УАЗ начал продавать свои автомобили за криптовалюту

УАЗ вступил в партнерство с фермерским кооперативом LavkaLavka, который разрабатывает собственную криптовалютную платформу BioCoin. Благодаря этому новый внедорожник УАЗ «Профи» можно будет купить за виртуальные биокоины. Монеты можно получить в счет будущих поставок фермерской продукции или просто регулярно отовариваясь в определенных магазинах.

Новое предложение УАЗа

Покупку внедорожника Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) теперь можно оплатить криптовалютой biocoin, о чем компания-производитель сообщила на своем сайте. Такая возможность появилась в результате сотрудничества завода с фермерским кооперативом LavkaLavka, которое должно продолжаться ближайшие три года.

До этого ни один российский автопроизводитель не предлагал приобрести его продукцию за криптовалюту, сообщает Вадим Швецов, гендиректор ООО «УАЗ». По его словам, проект приурочен в выпуску нового автомобиля УАЗ «Профи» — внедорожника грузоподъемностью 1,5 тонны с различными надстройками для фермерских нужд.

Юридические особенности

С юридической точки зрения биокоины представляют собой баллы системы лояльности. Они начисляются вместо бонусов, когда клиент приобретает какой-либо товар у компании, присоединившейся к блокчейн-платформе лояльности BioCoin. Развитием платформы занимается LavkaLavka. Присоединиться к BioCoin могут кафе, рестораны, магазины и другие предприятия. Полученными баллами клиент потом может расплатиться с любой другой компанией, также участвующей в проекте. В настоящий момент принимать в качестве оплаты биокоины согласны 20 бизнесов, как в России, так и за ее пределами.

Новый внедорожник УАЗ Профи можно будет купить за криптовалюту biocoin

Монеты не обязательно тратить на покупки в партнерских компаниях — их можно обменять на бирже, поскольку биокоин является еще и криптовалютой. Его курс определится после первичного предложения монет (ICO), запланированного на ноябрь 2017 г. Пока что платформа BioCoin проходит тестирование. Купить за биокоины УАЗ также можно будет только после ICO.

Как это работает

По словам основателя LavkaLavkа и платформы BioCoin Бориса Акимова, автомобили УАЗ востребованы в основном в сельской местности. Значительную часть покупателей составляют фермеры с небольшими хозяйствами. Если такой фермер желает приобрести УАЗ, кооператив может дать ему на это средства в виде криптовалюты в счет будущих поставок продукции.

Также биокоины начисляются покупателям фермерских товаров, и эти монеты тоже можно потратить на приобретение УАЗа. Кроме того, сам автопроизводитель может использовать монеты, расплачиваясь с дилерами, которые в свою очередь тем же способом будут рассчитываться с покупателями.

«Получается очень здорово: покупал год-другой продукты и, если курс биокоина вырос, купил себе на начисленные баллы УАЗ», — отмечает Акимов. По его мнению, УАЗ подходит и для городских условий, особенно если у его владельца есть недвижимость за городом, что расширяет потенциальную сферу применения биокоинов. Задача проекта — объединить с помощью собственной криптовалюты производителей фермерских и экологически чистых товаров, а также всех, кто как-либо связан с продвижением и реализацией такой продукции.