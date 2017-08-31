Хозяин брендов Alcatel и BlackBerry втайне готовит возрождение Palm

Китайская TCL намерена вернуть на рынок гаджеты под легендарным, но полузабытым нынче брендом Palm в начале 2018 года. Какие именно гаджеты мы увидим под торговой маркой Palm, пока остается в секрете.

Легенда возвращается

Китайская компания TCL, владеющая торговыми марками Alcatel и BlackBerry на мобильные устройства и брендом Philips на телевизоры, объявила о планах возвращения на рынок гаджетов легендарного бренда Palm в 2018 г. Об этом сообщил Стефан Стрейт (Stefan Streit), глава маркетингового подразделения TCL в интервью голландскому интернет-порталу Android Planet.

По словам представителя TCL, компания намерена представить новые продукты под торговой маркой Palm уже в самом начале 2018 г. В своем интервью Стефан Стрейт не уточнял, какие именно типы мобильных гаджетов будут представлены под возрожденной торговой маркой, однако не исключил возможность того, что это будут смартфоны.

Маловероятно, что новые гаджеты Palm будут работать под принадлежавшей ей ранее мобильной операционной платформой webOS из-за плотной конкуренции на сегодняшнем рынке мобильной техники, отмечают в Android Planet, гораздо более реален сценарий с использованием ОС Android.

По словам Стефана Стрейта, Palm станет четвертым брендом компании на рынке мобильных устройств, после TCL, Alcatel и BlackBerry. Каждый бренд, по его словам, будет иметь собственную целевую аудиторию. В то время как гаджеты Alcatel будут фокусироваться на миллениалах и молодежи, а BlackBerry на бизнес-сегменте, новинки под торговой маркой Palm будут нацелены на более старшую аудиторию, интересующуюся новейшими технологиями.

В своем интервью Стефан Стрейт также отметил, что в TCL на протяжении нескольких лет внимательно изучали группы мобильных устройств, которые наибольшим образом соответствовали бы бренду Palm. Несмотря на то, что торговую марку Palm на сегодняшний день можно считать почти полностью забытой, в TCL все же «надеются на возрождение легенды».

Чем прославилась компания Palm

Компания Palm является одним из пионеров рынка так называемых КПК (компактный персональный компьютер), или «персональных ассистентов» (personal digital assistant, PDA) – предшественников смартфонов.

КПК представляли собой портативное устройство с большим экраном, но, как правило, почти без средств связи. Только поздние модели PDA получили поддержку Wi-Fi, но и они вымерли под натиском смартфонов.

Первый успешный КПК Palm TX

Компания Palm добилась оглушительного рыночного успеха в 1996 г. с выпуском удачной модели Palm TX, и затем Palm Pilot. Сегодня Palm Pilot считается самой первой коммерчески удачной моделью PDA за всю их историю.

Популярный в свое время КПК Palm Pilot

Palm также является автором первой в мире мультизадачной операционной системы для смартфонов под названием WebOS.

В 2009 г. Palm предприняла попытку противостоять растущему натиску смартфонов под управлением Android и iOS с выпуском собственной альтернативы в виде Palm Pre под управлением webOS. Несмотря на все преимущества webOS, в то время она так и не смогла пробиться и стать коммерчески успешной.

КПК с монохромным сенсорным экраном Palm V

В 2010 г. Palm была поглощена компанией Hewlett Packard за $1,2 млрд. HP попыталась вывести на рынок несколько различных смартфонов и планшетов под управлением ОС WebOS, но ни один из них не достиг успеха, так что уже через год продажи устройств с наследием Palm пришлось свернуть из-за плохих объемов продаж.

Как бренд Palm достался TCL и что с ним сталось

TCL начала переговоры с HP о покупке бренда Palm в 2014 г. К тому времени HP уже успела избавиться от платформы webOS, перепродав ее южнокорейской LG в 2013 г. Сейчас в LG используют webOS, главным образом, в Smart-телевизорах и других бытовых устройствах.

После окончательного приобретения у Hewlett-Packard прав на торговую марку Palm в 2015 г., до сегодняшнего дня от компании TCL практически не поступали какие-либо сигналы о планах использования этого бренда. Вместо Palm китайский производитель сконцентрировал свое внимание на более «лакомом» приобретении, торговой марке BlackBerry, слава которой еще не успела покрыться пылью.

Впрочем, продвижение BlackBerry пока что не увенчалось заметными успехами. В попытках обновить былое могущество бренда, TCL вчера объявила о планах выпуска нового бизнес-смартфона BlackBerry, лишенного привычной для таких устройств QWERTY-клавиатуры.