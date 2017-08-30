BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото

В дополнение к смартфону BlackBerry KeyOne, признанному производителем «вполне успешным», в октябре 2017 г. появится новая модель без традиционной QWERTY-клавиатуры.

Попытка удивить привычным

Китайская TCL, владеющая торговой маркой BlackBerry, объявила о планах выпуска нового смартфона в октябре 2017 г. Согласно информации Франсуа Махье (François Mahieu), главы департамента глобальных продаж TCL, новый аппарат будет почти во всем похож на своего предшественника, KeyOne, за одним важным исключением: новинка будет полностью лишена традиционной клавиатуры BlackBerry.

По словам Махье, сенсорная версия BlackBerry будет предлагаться по той же цене, что и кнопочный смартфон KeyOne. Идея, по его словам, заключается в предоставлении бизнес-пользователям выбора наиболее удобного аппарата BlackBerry для работы. «Некоторые просто предпочитают сенсорные телефоны, и мы не должны слепо игнорировать такие потребности», заявил Махье.

Выпуск аппарата BlackBerry с полноформатным сенсорным экраном не означает отказ компании от выпуска смартфонов с физическими клавиатурами, подчеркнул представитель TCL. «На перспективу мы останемся верны клавиатурам, которые являются составным элементом ДНК [BlackBerry]», заявил Франсуа Мэхью.

Технические подробности

По словам Франсуа Махью, новый безклавиатурный смартфон BlackBerry с сенсорным экраном во всю переднюю панель получит водо- и пылезащищенный дизайн в соответствии с защитной сертификацией IP67. Как и его предшественник BlackBerry KeyOne, новый «октябрьский» смартфон будет работать под управлением ОС Android.

Смартфон BlackBerry KeyOne с традиционной QWERTY-клавиатурой

Новый смартфон получит усиленную батарею, которой в режиме «комплексной нагрузки» будет достаточно для работы на протяжении не менее 26 часов. По мнению Франсуа Махью, в TCL ожидают, что некоторые пользователи iPhone и Samsung Galaxy перейдут на новый BlackBerry благодаря его «надежности и длительной работе».

Безклавиатурный смартфон DTEK 60

По мнению аналитиков Engadget, новый безклавиатурный смартфон BlackBerry вполне может базироваться на дизайне модели DTEK 60 с 5,5-дюймовым сенсорным экраном, выпускавшейся под брендом BlackBerry до 2016 г.

По другой версии, TCL намерена представить в октябре смартфон BlackBerry BBD100-1, который вчера «засветился» Bluetooth-сертификаций на сайте отраслевой ассоциации Bluetooth SIG (Special Interest Group).

Смартфон BBD100-1, согласно слухам, будет оснащен процессором Snapdragon 625 или Snapdragon 626, Full HD (1080 x 1920) экраном, 4 ГБ оперативной памяти и интерфейсом Bluetooth 4.2. Если характеристики аппарата подтвердятся, BBD100-1, скорее, станет продолжением безклавиатурной линейки BlackBerry DTEK, но вряд ли сможет претендовать на звание флагмана со спецификациями смартфона среднего ценового уровня.

Представленный весной смартфон BlackBerry KeyOne с QWERTY-клавиатурой поду управлением Android 7.1, в свою очередь, выполнен в алюминиевом корпусе и оснащен 4,5-дюймовым IPS экраном с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4 и разрешением 1080 x 1620 пикселей (плотность 433 пикселей на дюйм), 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625 и 3 ГБ оперативной памяти.

Отставание догоняющего

В феврале 2017 г., в рамках анонса нового смартфона BlackBerry KeyOne на выставке MWC 2017, представители TCL обещали выпустить до конца года минимум три новых мобильных устройства. Если считать KeyOne, обещанный к октябрю 2017 г. безклавиатурный смартфон станет лишь вторым мобильным устройством BlackBerry, представленным за весь 2017 г.

Ранее, в июне 2017 г., в интернете циркулировала информация о том, что под брендом BlackBerry ведется разработка двух новых смартфонов под кодовыми названиями Juno и Krypton, однако после о новинках этой торговой марки до вчерашнего дня (сообщения о Bluetooth-сертификации смартфона BlackBerry BBD100-1) не появлялись даже слухи.

TCL, также владеющая торговой маркой смартфонов Alcatel и телевизоров Philips, пытается вдохнуть жизнь в некогда популярный бренд бизнес-смартфонов BlackBerry, однако пока что с переменным успехом. По мнению аналитиков CNet, бренд BlackBerry потерял былую популярность из-за недостаточно быстрой реакции на изменения рыночного спроса и отстал от конкурентов. В TCL надеются избежать былых ошибок, и с выпуском второй флагманской модели продемонстрировать присутствие BlackBerry в высшей лиге.

Пока что надежды TCL не оправдались: несмотря на уникальность клавиатурного дизайна BlackBerry KeyOne, смартфон спустя несколько месяцев после анонса так и не смог заинтересовать сотовых операторов США. Далее, подчеркивают аналитики CNet, будет только сложнее, поскольку к достаточно популярным лидерам продаж Samsung Galaxy S8, iPhone 7 и iPhone 7 Plus присоединятся такие интересные новинки как Galaxy Note 8, LG V30, Google Pixel и новое восьмое поколение iPhone.