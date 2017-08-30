«Дочка» «Билайн» продает сотовые вышки за миллиард долларов

Группа Veon близка к продаже своего инфраструктурного бизнеса в Пакистане. За данный актив малайзийская Axiata готова заплатить $1 млрд.

Veon продает башни

Группа Veon (ее российская «дочка» оператор «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») ведет переговоры о продаже своего башенного бизнеса в Пакистане. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В Пакистане Veon владеет сотовым оператором Jazz.

По данным агентства, малазийский сотовый оператор Axiata в лице своей инфраструктурной «дочки» Edotco готов заплатить за сотовые вышки Veon порядка $1 млрд. В рамках сделки будет передано около 13 тыс. вышек.

Слухи подтверждаются

Позднее группа Veon выпустила заявление относительно этих слухов. Компания подтвердила, что она находится в «продвинутой» стадии переговоров о продаже своего башенного бизнеса в Пакистане. Сейчас данная инфраструктура принадлежит Veon через компанию Deodar.

Оператор Jazz был образован после состоявшего в 2015 г. слияния двух пакистанских сотовых операторов. Тогда принадлежащий Veon оператор Mobilink объединился с Warid Telecom, принадлежащим Dhabi Group из Объединенных арабских эмиратов.

В 2017 г. Jazz приобрел за $295 млн 4G-частоты в диапазоне 1800 МГц.

В России продажа башен не состоялась

Для группы Veon (ее прежнее название - Vimpelcom) это будет уже не первая сделка по продаже инфраструктурных подразделений.

Группа Veon близка к продаже своих сотовых вышек в Пакистане

В 2015 г. итальянская «дочка» Vimpelcom - Wind Telecommunicazioni - продала свои башни за 693 млн евро ($833 млн). Покупателем стала испанская Abertis Infraestructuras, которой досталось около 7,5 тыс вышек.

Veon рассматривает возможность продажи своей башенной инфраструктуры и в других странах присутствия.

В начале 2017 г. сообщалось, что российский «Вымпелком» близок к заключению соглашения с инфраструктурным оператором «Русские бащни» о продаже своих башен за $700 млн, однако эта сделка так и не состоялась.

Дополнение

Позднее Veon сообщил, что принадлежащий ему египетский холдинг Global Telecom (владелец оператора Jazz) договорился о продаже башенной инфраструктуре в Пакистане. Компания Deodar, владелец 13 тыс. сотовых вышек, будет продана структуре Tanzanite Tower. Она на 55% принадлежит Edotco Group - «дочке» малазийского сотового оператора Axiata, на 45% - пакистанской Dawood Hercules Corporation.

Сумма сделки составит 98,7 млрд пакистанских рупий ($940 млн), из них будут выплачены сразу 69,9 млрд рупий ($666 млн), 9,8 млрд рупий ($94 млн) в течение 12 месяцев после завершения сделки и оставшиеся 18,9 млрд рупий ($180 млн) по истечении еще трех лет. В рамках сделки стороны заключили соглашение, которое позволит Jazz продолжить пользоваться проданной инфраструктурой в течении 12 лет.