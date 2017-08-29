Советники Трампа по кибербезопасности массово уволились

Из совета по кибербезопасности при президенте США одновременно уволилось восемь советников. Они пояснили, что уходят из-за невнимания Трампа к киберугрозам, его вялой реакции на события в Шарлотсвилле и выхода США из Парижского климатического соглашения.

Массовое увольнение

Консультативный совет по национальной инфраструктуре США (NIAC) потерял почти треть своего состава — восемь из 28 советников уволились по собственному желанию, поскольку были не согласны с действиями президента Дональда Трампа (Donald Trump). Консультативный совет работает при Белом доме, его задачей является консультирование президента США по вопросам безопасности информационных систем в банковской, финансовой, транспортной, энергетической сфере, а также в промышленности и в сфере чрезвычайного реагирования.

NIAC начал работу в 2001 г. при президенте Джордже Буше (George Bush). Большинство нынешних участников совета вошли в его состав при предыдущем президенте США Бараке Обаме (Barack Obama). Среди них есть представители как республиканской, так и демократической партии.

На сайте NIAC из списка членов совета уже удалено восемь имен. Трое из советников подтвердили свой уход в соцсети Twitter. Это были бывший директор Совета Белого дома по качеству окружающей среды Кристи Голдфасс (Christy Goldfuss), бывший главный инженер-программист по обработке данных Бюро по определению научно-технической политики США Ди-Джей Патил (DJ Patil), а также Кристин Доргело (Cristin Dorgelo), которая в этом же Бюро занимала должность директора по персоналу.

Причины ухода

Причины своего ухода восемь членов совета сформулировали в открытом письме. Одной из причин стало проявление президентом «недостаточного внимания к растущим угрозам в отношении кибербезопасности критических систем, от которых зависит вся Америка, включая те угрозы, которые влияют на системы поддержки демократического избирательного процесса». Исходя из опыта уволившихся советников, администрация президента вообще не демонстрирует «адекватное внимание к гнетущим вопросам национальной безопасности, которые находятся в компетенции NIAC».

Президент США Дональд Трамп потерял восемь советников по кибербезопасности

Еще одной причиной стала неоднозначная реакция Трампа на массовые беспорядки в Шарлотсвиле, вызванные маршем ультраправых, который прошел 11 августа 2017 г. Члены консультативного совета отметили в своем письме, что на пресс-конференции по реформам инфраструктуры от 15 августа Трамп затруднился открыто осудить действия ультраправых, возмутив этим авторов письма. Также их привело в негодование решение президента вывести США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата, подписанного в 2015 г. Трамп объявил о своем решении 1 июня 2017 г.

Трамп и кибербезопасность

В июле американское правительство дало еще один повод упрекнуть его в невнимании к вопросам кибербезопасности. В СМИ распространилась информация, что в Госдепартаменте США будет закрыто подразделение, которое занималось координацией вопросов кибербезопасности на международном уровне. Госдепартамент США является американским аналогом министерства иностранных дел, а его глава, госсекретарь Рекс Тиллерссон (Rex Tillerson), соответственно, выполняет обязанности министра иностранных дел.

Так называемый Офис координатора по кибер-вопросам был создан в Госдепартаменте в 2011 г. при Обаме. Теперь офис прекратит существовать как самостоятельное ведомство и вольется в Бюро по делам экономики и бизнеса, другое подразделение Госдепартамента. Координатор по кибер-вопросам больше не будет напрямую докладываться госсекретарю, все донесения пойдут наверх по цепочке Бюро экономики.

Американские чиновники, имеющие отношение к кибербезопасности, критикуют решение закрыть кибер-офис. В 2015 г. именно Офис координатора по кибервопросам подготовил соглашение по борьбе с корпоративным хакерством, подписанное между США и Китаем. Экономическое бюро не имеет опыта в решении таких вопросов, считают чиновники.