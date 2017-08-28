В Китае полностью запретили анонимность в интернете

В преддверии 19-го съезда компартии Китай ужесточил правила пользования интернетом, введя обязательную регистрацию реальных имен пользователей у провайдеров. Анонимные посты на форумах и других ресурсах будут удаляться интернет-цензурой.

Новые правила

В Китае утверждены новые правила пользования интернетом, направленные на борьбу с анонимными сообщениями, которые пользователи оставляют на форумах и других площадках. С 1 октября 2017 г. все такие сообщения будут удалятся государственной интернет-цензурой. Выполнение нормы обеспечит Администрация киберпространства Китая.

По новым правилам, провайдеры интернета и сервисов обязаны запрашивать и верифицировать реальные имена пользователей в процессе регистрации. В том случае, если пользователь размещает какой-либо незаконный контент, компания должна сообщить об этом властям.

Ужесточение правил использования интернета связано с тем, что осенью в Китае должен состояться 19-й Национальный конгресс Коммунистической партии, на котором ожидается назначение новых людей на некоторые ключевые должности, пишет ресурс TechCrunch. В связи с этим крупные китайские интернет-компании, в том числе Baidu, Alibaba и Tencent, находятся сейчас под большим давлением со стороны правительства.

Напомним, в Южной Корее система регистрации реальных имен пользователей для сайтов с аудиторией более 100 тыс. человек в день была введена в 2007 г., а в 2009 г. были запрещены анонимные посты. В 2012 г. корейский суд признал эту систему противоречащей конституции в той части, которая гарантирует свободу слова.

Какой контент считается незаконным

Сообщив об утверждении новых норм, Администрация киберпространства Китая одновременно напомнила, какой контент считается в стране незаконным. Согласно статье 15 Правил администрирования информационных служб интернета, поставщики интернет-услуг не должны создавать, воспроизводить, публиковать или распространять контент, который содержит противодействие основным принципам конституции, подвергает опасности национальную безопасность или наносит ущерб национальной чести и интересам.

Китай ужесточает правила пользования интернетом в преддверии партийного съезда

Также запрещено размещать материалы, которые подстрекают национальную ненависть, этническую дискриминацию и подрывают национальное единство, или же подрывают национальную религиозную политику и пропагандируют культы. Кроме того, в интернете запрещено распространение слухов, нарушение общественного порядка и разрушение социальной стабильности, равно как и распространение порнографии, пропаганда азартных игр, насилия, убийства, террора или подстрекательство к преступлению. Запрещено также оскорбление или клевета на других лиц и ущемление их достоинства.

Запрет VPN

В июле 2017 г. стало известно, что китайское правительство приказало всем телеком-провайдерам страны заблокировать пользователям доступ к виртуальным частным сетям (VPN). Распоряжение должно быть выполнено до 1 февраля 2018 г. После этого китайские пользователи не смогут посещать через VPN иностранные ресурсы, заблокированные на территории Китая. В настоящий момент VPN используются в стране как лазейка в «Великом китайском файерволе» — системе блокировки зарубежных сайтов, начиная от соцсетей вроде Twitter и Facebook и заканчивая новостными изданиями типа New York Times.

Через несколько дней власти Китая заявили, что не собираются закрывать те VPN-сервисы, которые прошли государственную регистрацию. VPN будут доступны в первую очередь мультинациональным компаниям, работающим в Китае.

Чтобы взять под контроль использование VPN на мобильных устройствах, в Китае с начала 2017 г. была введена обязательная регистрация SIM-карт, с присвоением каждой собственного идентификационного номера. С помощью этой системы можно отследить использование VPN на смартфонах, удаленно заблокировать SIM-карту или вызвать пользователя в полицию, где его обяжут удалить VPN-приложение.

Проект «Золотой щит»

Проект «Золотой щит», неофициально известный как «Великий китайский файервол», начал действовать в 2003 г. В рамках проекта была создана система специальных серверов между китайскими провайдерами и глобальными сетями. Этот «щит» блокирует доступ к ряду иностранных ресурсов, а также не дает китайским сайтам ссылаться на зарубежные источники без предварительного разрешения. Также «щит» проводит фильтрацию иностранного контента по ключевым словам, относящимся к сфере госбезопасности.

«Золотой щит» является частью усилий председателя Си Цзиньпина (Xi Jinping) по установлению «киберсуверенитета» Китая. Той же цели служит «расплывчатый» закон о кибербезопасности, принятый в ноябре 2016 г., который обязывает интернет-провайдеров сотрудничать с правительством в расследовании преступлений и дел, относящихся к национальной безопасности. Также закон вводит обязательное тестирование и сертификацию ИТ-оборудования и дает властям неограниченный доступ к данным компаний, попавших под подозрение.

Кроме того, закон ввел ограничение на хранение данных за рубежом: любая информация о китайских гражданах, собранная внутри Китая, должна храниться на его территории. На хранение данных за рубежом требуется специальное разрешение. Закон вступил в силу 1 июня 2017 г.