Выпущен «сверхзащищенный» смартфон под управлением Debian Linux. Фото

Смартфон Librem 5 от компании Purism на платформе Debian GNU/Linux получит максимальную защиту от взлома и прослушки, включая возможность отключения сотового модуля, камеры и микрофона.

Антишпионская сверхзащита

Базирующаяся в Сан-Франциско компания Purism объявила о выходе на завершающую стадию проекта по разработке сверхзащищенного смартфона Librem 5, выполненного на платформе открытого ПО.

В компании делают акцент на том, что их проект коренным образом отличается от большинства аналогичных «антишпионских» разработок на базе Android, поскольку смартфон Librem 5 будет функционировать под управлением операционной системы PureOS собственной разработки Purism, выполненной на базе Debian Linux. Теоретически, говорят в компании, смартфон Librem 5 сможет работать под управлением почти любого дистрибутива Linux.

По словам разработчиков, смартфон Librem 5 станет первым в мире IP-гаджетом с использованием технологии зашифрованной децентрализованной связи Matrix. В Purism считают, что телефоны не должны отслеживать пользователей, и цифровая жизнь абонента должна оставаться приватной.

Программная экосистема Librem 5

Уже в первой версии смартфона разработчики обещают поддержку голосовой связи, видео, камеры, текстовых сообщений, электронной почты и веб-серфинга. На перспективу в Purism обещают «быстро растущий список из тысяч приложений» под PureOS, включая игры, инструменты для работы с графикой и фотографиями, увеличения и оптимизации производительности.

Аппаратно-программные особенности проекта

Первая версия смартфона Librem 5 получит 5-дюймовый дисплей, поддержку сетей 2G/3G/4G, GSM, UMTS и LTE, один слот под SIM-карту, 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и флеш-хранилище eMMC объемом 32 ГБ. В наличии также будет две камеры – тыловая и селфи, разрешение которых пока не названо, а также порт USB Type-C, GPS, акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения и датчик окружающего освещения.

Смартфон Librem 5, фронтальная поверхность

В качестве центрального процессора предполагается использовать чипы i.MX6 (одно, два или четыре ядра ARM Cortex A9 плюс графика семейства Vivante) или i.MX8 (четыре ядра ARMv8-A плюс одно или два ядра Cortex-A72 и два графических ядра Vivante GC7000) производствах компании Freescale Semiconductor (в настоящее время входит в концерн NXP) – главным образом по той причине, что в них вычислительное ядро аппаратно изолировано от сотового радиомодема, что значительно уменьшает шансы взлома такой архитектуры.

Смартфон Librem 5, вид с тыла и с боков

Кроме того, смартфон Librem 5 будет оснащен отдельными аппаратными выключателями для камеры, микрофона, модуля WiFi/Bluetooth и даже сотового модема.

К Librem 5 можно напрямую подключить клавиатуру и мышь

Весь цифровой трафик смартфона будет шифроваться, включая текстовые сообщения и письма электронной почты. В смартфоне по умолчанию заложена возможность скрытия собственного номера при исходящих звонках, настройка VPN, продвинутая защита встроенного браузера, функция хоста для подключения периферии вроде клавиатуры и мыши, и ряд других защищенных функций.

Базовый набор приложений Librem 5

Смартфон Purism Librem 5 также будет способен запускать HTML5-приложения, что на практике означает возможность использования всех привычных приложений, доступных через веб-браузер.

Поддержка HTML5-приложений в Librem 5

В то же время, такие приложения будут изолированы от операционной системы и других приложений, без малейших шансов доступа в запрещенные для этого разделы.

Цена и перспективы начала массовых поставок

Разработчики из Purism оценили свой смартфон Librem 5 в $599. Судя по графику проекта, размещенному на сайте компании, разработка смартфона велась на протяжении полутора лет.

В настоящее время проект вышел на стадию сбора средств, необходимых для запуска Librem 5 в массовое производство. На момент написания материала на сайте было собрано $101 303 из требуемых для начала производства $1,5 млн.

Если все пойдет по графику, в Purism прогнозируют начало продаж первой версии смартфона Librem 5 в конце 2018 – начале 2019 года.

Список дальнейших планов Purism, среди прочего (в случае успешного сбора средств) включает предоставление бесплатного зашифрованного туннельного VPN-сервиса для всех доноров проекта, и на более дальнюю перспективу – запуск Android-приложений на Librem 5 в изолированной безопасной среде.