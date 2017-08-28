В России запретят «обычным людям» покупать криптовалюту

Минфин намерен разрешить покупку криптовалют только квалифицированным инвесторам и только на Московской бирже. Данные о продавцах и покупателях будет собирать Росинфомониторинг. Частные лица купить криптовалюту в России не смогут.

Предложение Минфина

Министерство финансов России собирается ввести запрет на покупку криптовалют частными лицами. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, криптовалюты будут рассматриваться как финансовые активы, и купить их будет можно только через Московскую биржу. Приобрести монеты смогут только квалифицированные инвесторы, их продажа будет контролироваться Росинфомониторингом.

По словам Моисеева, сохраняется риск, что криптовалюты представляют собой финансовую пирамиду, поэтому инвестиции в них сопряжены с определенным риском. Этим и вызвано намерение министерства запретить их куплю-продажу «обычными людьми». Проведение сделок через Московскую биржу должно защитить права покупателей и продавцов, пояснил Моисеев.

Также он отметил, что в настоящий момент имеют место случаи, когда покупка и продажа монет служит отмыванию денег. В связи с этим должен быть разработан такой механизм регулирования криптовалют в России, который не допустит отмывания денег с их помощью или использования их для финансирования терроризма. Это можно будет обеспечить, если Росинфомонитоинг будет располагать актуальной информацией о продавце, покупателе и движении средств по криптовалютным счетам.

Легализация криптовалют в России

В апреле 2017 г. Моисеев сообщил, что криптовалюты могут быть легализованы в России уже в 2018 г. В мае стало известно, что Росинфомониторинг обсуждает с Минфином и российскими банками создание национальной российской криптовалюты. В июне Центробанк сообщил о запуске нескольких пилотных проектов, цель которых — создать в России собственную криптовалюту, основанную на распределении реестров. Чтобы обзавестись необходимыми наработками, банку понадобится два-три года, после этого вопрос обсудят более предметно.

Обычные люди в России лишатся возможности покупать криптовалюты

До этого сообщалось, что Минфин предлагает легализовать в России криптовалюты, а Центробанк — обложить их налогом, присвоив им статус цифрового товара, чтобы иметь возможность контролировать их эмиссию. Проекты первых нормативных актов, регулирующих этот вопрос, могут быть переданы для рассмотрения в Госдуму уже в ближайшее время. В настоящий момент криптовалюты в России по-прежнему официально запрещены.

Наказания за денежные суррогаты

К мысли легализовать криптовалюты российские власти пришли не сразу. В октябре 2014 г. Минфин предложил установить штрафы для юридических лиц в размере до от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. за выпуск и использование денежных суррогатов в России, а также за распространение ПО для их эмиссии. Под денежными суррогатами понимались в том числе криптовалюты. Для рядовых граждан и должностных лиц министерство тоже предусмотрело штрафы — до 50 тыс. руб. и до 100 тыс. руб. соответственно. Более того, штраф должен был налагаться даже за «умышленное распространение информации, позволяющей осуществлять эмиссию денежных суррогатов и операции с их использованием».

В марте 2016 г. Минфин предложил новое наказание за выпуск денежных суррогатов — лишение свободы на срок до 4 лет для рядовых граждан и на срок до 7 лет для руководителей финансовых организаций. Для последних также был предусмотрен штраф в размере от 1 млн руб. до 2,5 млн руб. и лишение права занимать некоторые должности или работать в некоторых сферах на 3 года.

Однако уже в августе 2016 г. Минфин признал, что в подготовленный законопроект следует внести изменения. Как сообщал на тот момент Моисеев, главной задачей министерства была защита права Центробанка заниматься выпуском денежных знаков. Что касается прямого запрета криптовалют, то он начал казаться Минфину нерациональным в свете бурного развития технологий.