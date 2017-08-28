Выпущены долгоиграющие умные часы - настоящие «убийцы» Apple Watch

Производитель браслетов для фитнеса Fitbit выпустил первые полноценные умные часы, которые работают без подзарядки до четырех суток. Продажи начнутся в октябре по цене $300. Профильные СМИ считают, что новинка сможет потеснить на рынке Apple Watch.

Fitbit Ionic

Компания Fitbit представила умные часы Fitbit Ionic, которые издание The Verge называет первыми «настоящими» умными часами этого производителя. Предыдущие часы компании — Fitbit Blaze, поступившие в продажу в марте 2016 г. по цене $200 — все еще были предназначены преимущественно для спорта. Таким образом, Fitbit Ionic позволил крупнейшему производителю браслетов для фитнеса войти в новый сегмент рынка, где лидером в настоящий момент является компания Apple.

Продажи Fitbit Ionic начнутся в октябре по цене $300. Это самое дорогое устройство из всех, когда-либо произведенных Fitbit. Новинка стоит на $30 дороже, чем самые дешевые умные часы Apple — Apple Watch Series 1, но дешевле чем Apple Watch Series 2. Одновременно с Fitbit Ionic производитель выпустил беспроводные наушники Flyer, которые в СМИ уже рассматриваются как конкурент AirPods. Цена Flyer составляет $130, что на $30 дешевле AirPods.

С начала 2018 г. специальное издание Fitbit Ionic будет продаваться немецким производителем спортивных товаров Adidas, что должно укрепить позиции Fitbit в Европе и Азии. Партнерство с Adidas было заключено ради победы над Apple, которая в последнее время теснит Fitbit на рынке носимых устройств, пишет газета Financial Times. В 2016 г. сама Apple заключила похожее партнерство с компанией Nike.

Технические особенности

Как и в Fitbit Blaze, в Fitbit Ionic есть сенсорный экран, поддержка уведомлений со смартфона и возможность прослушивать музыку. Однако на этот раз разработчики добавили встроенный GPS, водоустойчивость и мониторинг движений во время занятий плаванием. Специальный сенсор отслеживает уровень насыщения крови кислородом. GPS позволяет часам самостоятельно понять, когда пользователь начинает бежать или ехать на велосипеде, и когда останавливается.

Умные часы Fitbit Ionic заключены в алюминиевый корпус

Аккумулятор Fitbit Ionic, по словам разработчиков, позволит устройству работать до четырех суток без подзарядки, в то время как для Apple Watch срок автономной работы составляет двое суток. Fitbit Ionic экономят энергию за счет того, что включают подсветку экрана только при нажатии кнопки или поднятии руки. Часы можно использовать ночью для мониторинга состояния пользователя во сне.

Fitbit Blaze заключены в легкий алюминиевый корпус. Металл и пластик в часах соединены с помощью нано-литья — технологии, которая широко используется в изготовлении смартфонов, но до этого не применялась в носимых устройствах. Эта технология позволила улучшить прием GPS-сигнала. Fitbit Ionic доступны в серебристом, сером и оранжевом цвете.

Программное обеспечение

Fitbit Ionic работают под управлением новой операционной системы Fitbit OS, которая станет программной основой для всех будущих умных часов Fitbit. Fitbit Ionic можно подключать к смартфонам под управлением как iOS, так и Android — в отличие от Apple Watch, которые работают только с iOS.

Fitbit Ionic поставляется с популярными предустановленными приложениями сторонних производителей



На часах будут предустановлены сторонние приложения — Strava для бега и велоспорта, Starbucks для удаленного заказа еды и напитков, Pandora для прослушивания музыки и Accuweather для просмотра прогноза погоды. Также в Fitbit Ionic предусмотрена возможность бесконтактного осуществления платежей без участия смартфона. Это стало возможно после покупки компанией производителя платежных карт Coin в мае 2016 г.

Сторонние приложения

Fitbit сообщила, что сразу после запуска Fitbit Ionic откроет сторонним разработчикам программную платформу, чтобы они могли создать собственные приложения для новых часов. Появление этой платформы The Verge увязывает с покупкой Fitbit конкурирующей компании Pebble, которая на момент продажи имела в разработке SDK на базе Javascript.

В Fitbit Ionic есть датчик для измерения уровня кислорода в крови

Благодаря этому инструментарию и веб-стандартам SVG сторонние разработчики должны относительно легко справиться с созданием приложений. Они получат полный доступ ко всем датчикам Fitbit Ionic — пульсомеру, акселерометру, GPS и другим. Кроме приложений, пользователи Fitbit Ionic смогут устанавливать в Fitbit OS различные интерфейсы от сторонних производителей.

Приложения можно будет разместить в магазине Fitbit App Gallery. По данным The Verge, он откроется с запуском часов в продажу, и там уже будет несколько сторонних приложений, поскольку отдельным разработчикам компания открыла платформу раньше, чем всем остальным. Скачать приложения пользователь сможет не только из магазина, но и непосредственно по приватной ссылке.