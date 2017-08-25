HTC продает единственное прибыльное подразделение, чтобы выжить

В поисках выхода из двухлетнего кризиса HTC рассматривает вариант продажи своего успешного бизнеса по выпуску VR-шлемов Vive. Купить компанию целиком желающих пока нет.

В поисках выхода на прибыльность

HTC, терпящая убытки уже второй год, рассматривает потенциальную возможность продажи подразделения по выпуску гарнитуры виртуальной реальности Vive VR, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным Bloomberg, бизнес по выпуску мобильных телефонов HTC продолжает нести убытки, в то время как VR-подразделение компании является прибыльным и приносит растущие от квартала к кварталу объемы выручки. Так, по данным IDC, тайваньская компания уже поставила на рынок более 190 тыс. комплектов VR-шлемов Vive.

Финансовые проблемы вынуждают HTC рассматривать вариант выделения VR-подразделения Vive в отдельный бизнес для последующей продажи. В настоящее время, по данным Bloomberg, компания проводит консультации на предмет поиска лучшего варианта выхода из финансового кризиса. Варианты включают поиск и привлечение стратегического инвестора, а также продажу части или всего VR-бизнеса компании.

По словам источников Bloomberg, HTC уже провела переговоры с рядом крупных компаний отрасли, в том числе, с представителями Alphabet, материнской компании Google. Полная продажа всей HTC маловероятно, подчеркивает источник Bloomberg, поскольку вряд ли найдется покупатель, заинтересованный в приобретении такой крупной и разноплановой компании.

Окончательное решение о каких-либо стратегических изменениях в компании не принято, сообщает Bloomberg, так что HTC вполне еще может вовсе отказаться от продажи части своего бизнеса.

Реорганизация ради выживания

По итогам сегодняшних торгов на финансовой бирже Тайбэя (Тайвань), акции HTC подскочили сразу на 4,7%, что обеспечило компании текущую рыночную капитализацию в сумме $1,9 млрд. Тем не менее, за последние пять лет HTC потеряла порядка 75% своей стоимости, а мировая доля рынка смартфонов HTC упала ниже отметки 2%.

Шлем виртуальной реальности HTC Vive

По мнению Рамона Ламаса (Ronon Llamas), менеджера IDC по рынку носителей и мобильных телефонов, Apple и Samsung вытеснили тайваньскую HTC из сегмента премиальных смартфонов, при этом доминирование HTC в среднем и нижнем ценовых сегментах закончилось с приходом на рынок многочисленных китайских производителей.

По итогам II квартала 2017 финансового года, HTC объявила о выручке в размере $530 млн, что обеспечило 11% рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, операционный квартальный убыток компании составил $72,6 млн, чистый убыток — $64,3 млн.

Для HTC II квартал 2017 финансового года стал девятым убыточным кварталом подряд.

Как выжить без продажи VR-бизнеса

Несмотря на некоторое снижение убыточности в последнем квартале, связанное, по официальным данным, с успешными продажами представленного в мае флагманского смартфона U11 и продолжающимся «перераспределением ресурсов внутри компании», HTC приходится предпринимать серьезные финансовые и маркетинговые решения, чтобы остаться на плаву.

Флагманский смартфон HTC U11

Так, несколько дней назад HTC сбросила цену шлема виртуальной реальности Vive сразу на $200. Таким образом компания пытается расширить продажи продуктов и пользовательскую базу, что, по мнению аналитиков IDC, сейчас более важно для HTC, нежели прибыль.

Кроме оживления продаж за счет смартфона U11, который «первым на рынке» научился взаимодействовать с персональным цифровым помощником Amazon Alexa и аналогичным сервисов от Baidu, HTC также рассчитывает на заключение контракта по производству смартфонов Google Pixel второго поколения. Согласно циркулирующим в Сети слухам, HTC достанется заказ на производство как минимум одной разновидности смартфона Pixel 2.

В дополнение, HTC также является ключевым партнером Google в разработке и производстве VR-шлема Standalone VR для платформы Google Daydream, выпуск которого в настоящее время запланирован эксклюзивно для внутреннего рынка Китая.

VR-шлем HTC Vive Standalone

В отличие от шлемов Vive и Oculus, автономный VR-шлем Vive Standalone на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 с двумя 2560 x 1440 пиксельными AMOLED-дисплеями и частотой обновления 90 Гц не требует для работы подключения к мощному ПК или смартфону, и будет работать с приложениями из магазина HTC Viveport.