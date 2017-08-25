Названы имена первых докладчиков конференции «BPM и цифровая трансформация»
12 октября 2017 г. издание CNews проводит конференцию «BPM и цифровая трансформация».
Внедрение BPM стало одним из важных составляющих элементов выстраивания эффективной платформы развития бизнеса в современных условиях. Автоматизация, оптимизация бизнес-процессов и «цифровая трансформация» становятся обязательным условием конкурентоспособности.
Но как выстроить свою работу результативнее, чем конкурент? Как остаться в тренде и удержаться на ведущих строчках рынка своей отрасли? Есть ли у BPM будущее? В чем секрет грамотного распределения бюджета компании при решении упрощения бизнес-процессов? На чем можно и стоит экономить в условиях построения успешной модели BPM, а на чем никогда не следует?
Главные вопросы конференции:
- Какова роль BPM в «цифровой трансформации»?
- Как лидеры рынка усовершенствуют свой бизнес при помощи BPM?
- Как BPM помогает российским компаниям?
- Какие крупные проекты уже реализованы в России?
- Каковы требования заказчиков к BPM?
- Как внедрить BPM и получить наилучший результат?
- Как оценить стоимость бизнес-процесса?
- Каковы перспективы процессного подхода в России?
- Зачем BPM среднему и малому бизнесу?
- Что ждет российский рынок BPM в 2017 г.?
На дискуссии обсудят:
На настоящий момент стали известны первые докладчики ключевого события в области BPM-2017.
Участие в конференции подтвердили:
Валентин Зонов, начальник отдела моделирования бизнес-процессов, «Московская биржа»;
Никита Драчев, начальник управления анализа и контроля рисков, «ВТБ Факторинг»;
Георгий Ржавин, директор по технологиям и бизнес-процессам. Инвестиционный Банк ВЕСТА, член ABPMP Russian Chapter;
Андрей Тимонич, руководитель отдела BPM, Тинькофф Банк;
Юлия Веселова, начальник управления бизнес-приложений, «Русский свет».
Успейте погрузиться в мир BPM вместе с ведущими специалистами отрасли, регистрируйтесь!
Материалы конференции и регистрация доступны по ссылке.