Samsung представила свой самый большой смартфон Galaxy Note8

С акцентом на безопасность

Samsung Electronics официально представила смартфон нового поколения представляет Galaxy Note8. Аппарат получил самый большой экран за всю историю серии Note, лучшую, по данным компании, камеру «в истории смартфонов Samsung», а также поддержку электронного пера S Pen.

Памятуя о провале предыдущего фаблета серии, Galaxy Note7, представители компании в рамках анонса сделали особый акцент на безопасности новых смартфонов Galaxy Note8. «Приоритетом Samsung остается обеспечение безопасности аккумуляторов, используемых в смартфонах. Аккумуляторы Galaxy Note8 прошли 8 ступеней проверки безопасности – самое тщательное тестирование в отрасли», – говорится в официальном пресс-релизе компании.

Саджив Джесудас (Sajeev Jesudas), президент UL International, отметил по этому поводу: «Мы плотно сотрудничали с Samsung, чтобы существенно продвинуться в науке создания смартфонов и обеспечения их безопасности. В результате Galaxy Note8 успешно прошел ряд тщательных проверок аккумулятора и всего устройства. Мы с радостью ждем продолжения нашего стратегического сотрудничества с Samsung, чтобы помочь компании убедиться в безопасности устройств для всех пользователей».

Технические особенности новинки

Несмотря на впечатляюще большую диагональ дисплея – 6,3 дюйма, аппарат получился достаточно компактным, его габариты составляют 162,6 x 74,8 x 8,5 мм. Компактный узкий дизайн стал возможен благодаря использованию «безграничного» безрамочного экрана. Вес смартфона составляет 190 г.

«Безграничный» безрамочный экран Samsung Galaxy Note8

6,3-дюймовый дисплей SuperAMOLED обладает разрешением QuadHD+ (2960x1440 точек, соотношение сторон 18:5,9), металлический корпус закрыт изогнутым с двух сторон 3D-стеклом. Смартфон также получил защиту от пыли и воды на уровне IP68.

Аппаратной основой смартфона стал 8-ядерный мобильный процессор Exynos 8895 собственного дизайна Samsung (4 ядра с тактовой частотой 2,3 ГГц и 4 ядра с тактовой частотой 1,7 ГГц). Для рынка США будет выпускаться версия с процессором Qualcomm Snapdragon 835.

Один из вариантов цветового оформления корпуса Galaxy Note8

Смартфон Galaxy Note8 получил 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 64 ГБ, расширить которое можно с помощью флеш-карт формата microSD емкостью до 256 ГБ.

Смартфон поддерживает все современные стандарты сотовой связи, включая LTE cat.6, и оснащен двумя слотами под SIM-карты, при этом второй универсальный слот совмещен с кардридером microSD.

Samsung Galaxy Note8 в защитном чехле с подставкой

Двойная основная камера смартфона состоит из двух 12 МП сенсоров с оптической стабилизацией изображения (OIS). Один из них оснащен широкоугольной оптикой с диафрагмой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, второй оснащен телеобъективом в диафрагмой f2.4. При совместной работе они обеспечивают двукратный оптический зум.

Фронтальная селфи-камера имеет разрешение 8 МП и диафрагму f1.7.

Для съемки с интересными эффектами имеется функция «Живой Фокус», предназначенная для регулировки степени размытости фона, и позволяющая настраивать эффект «боке» и в режиме превью, и уже после того, как снимок будет сделан.

В режиме «Двойная съемка» оба объектива основной камеры делают по снимку одновременно и позволяют сохранить две картинки: одну – с приближением, а вторую - широкоугольный снимок, демонстрирующий весь фон.

Емкость аккумулятора Galaxy Note8 составляет 3300 мАч, для подзарядки можно использовать как порт USB Type-C, так и беспроводные устройства, при этом поддерживается режим быстрой зарядки.

Samsung Galaxy Note8 в защитном чехле

Пользователи смартфонов серии Note уже давно могли делать несколько дел одновременно благодаря функции двух активных окон. В Galaxy Note8 появилась новая функция App Pair («парные приложения»), которая позволяет создать один ярлык для двух приложений и разместить его на панели Edge, чтобы запускать две программы одновременно в режиме двух окон.

С момента премьеры Note электронное перо S Pen являлось одной из характерных особенностей этой серии. С Galaxy Note8 улучшенный S Pen открывает новые способы писать, рисовать, взаимодействовать со смартфоном. Новейшее электронное перо получило более тонкий наконечник, улучшенную чувствительность к силе нажатия, а также новые функции.

Функция «Анимированные сообщения» позволит продемонстрировать эмоции наглядно и рассказать выразительные истории. С Galaxy Note8 можно делиться анимированными текстами или рисунками с другими смартфонами, которые поддерживают анимированные GIF-изображения. Это новый способ работы с S Pen, позволяющий обмениваться более эмоциональными сообщениями.

Функция «Всегда активный экран» (Always On Display) позволяет быть в курсе поступивших уведомлений без разблокировки смартфона. В Galaxy Note8 эта функция стала совершеннее. «Экранный блокнот» позволяет хранить на телефоне до 100 страниц заметок, которые можно сделать сразу после извлечения S Pen, «закреплять» заметки на выключенном экране и впоследствии редактировать.

Для зарубежных поездок или чтения текста на незнакомом языке пригодится улучшенная функция перевода с помощью S Pen. Она позволяет быстро переводить не только отдельные слова, но и целые предложения на 71 языке, а также конвертировать иностранные валюты и единицы измерения. Для этого достаточно навести электронное перо на нужное слово на экране смартфона.

Galaxy Note8 предлагает ряд возможностей для биометрической аутентификации, включая сканеры отпечатков пальцев и радужки глаза. Samsung Knox обеспечивает сверхнадежную защиту аппаратного и программного обеспечения, а благодаря функции «Защищенная папка» персональные и профессиональные данные хранятся отдельно.

Смартфон совместим с портативной док-станцией Samsung DeX, которая позволяет использовать Galaxy Note8 как персональный компьютер.

Экосистема Samsung Galaxy Note8

Владельцы Galaxy Note8 смогут раскрыть весь спектр возможностей смартфона благодаря таким продуктам и сервисам Samsung, как очки виртуальной реальности с джойстиком Gear VR, носимое устройство Gear S3, фитнес-браслет Gear Fit2, панорамная камера Gear 360, платежный сервис Samsung Pay и приложение для спорта и здорового образа жизни Samsung Health.

Сроки поставок и цены

Galaxy Note8 поступит в продажу в середине сентября и будет доступен в трех цветах: «Черный бриллиант», «Желтый топаз» и «Синий сапфир».

При оформлении предзаказа на сайте компании в период с 23 августа по 21 сентября 2017 г. при совершении 100% предоплаты цена Galaxy Note8 составит 69 990 руб.