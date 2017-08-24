На грани разорения ИБ-компания, основанная чиновниками ФБР, ЦРУ и МВБ США

Вендор средств информационной безопасности root9B, основанный выходцами из министерства внутренней безопасности США, оказался на грани банкротства. До конца августа фирме надо найти $11 млн для выплаты долгов, иначе она прекратит существование.

Вопрос на $11 миллионов

Американская компания root9B, занимающаяся консалтингом в сфере кибербезопасности, оказалась на грани закрытия из-за крупных долгов и невозможности их выплатить. Если до 31 августа 2017 г. ей не удастся найти 11 млн долларов для выплаты кредиторам, все активы компании пойдут с молотка.

«Хотя root9B Holdings, Inc продолжает сотрудничать с кредиторами и другими потенциальными инвесторами в надежде привлечь финансирование нет никаких гарантий успешности этих мероприятий», - говорится в заявлении фирмы.

Тяжеловесы не спасают

Компания root9B тесно связана с американскими бывшими управленцами американских силовых ведомств.

Основатель и бывший исполнительный директор root9B Джозеф Грейно (Joseph Grano) одно время был членом консультационного совета при Министерстве внутренней безопасности.

В совете директоров root9B числятся бывший директор Нью-Йоркской фондовой биржи Ричард Грассо (Richard Grasso), бывший директор Секретной службы Льюис Мерлетти (Lewis Merletti), бывший директор ЦРУ Майкл Хэйден (Michael Hayden) и бывший директор ФБР, судья Уильям Уэбстер (William Webster).

Основатель root9B Джозеф Грейно, член совета при Министерстве внутренней безопасности США

Несмотря на столь солидный список «тяжеловесов», обширный список предлагаемых услуг по обеспечению информационной безопасности и высокие оценки отраслевых аналитиков, компания root9B оставалась до последнего времени убыточной, и ее потери только росли.

Риск делистинга на NASDAQ

Администрация биржи NASDAQ также уведомила root9B, что ее акции будут исключены из реестра NASDAQ к октябрю этого года, если компания не приведет свои ценные бумаги в соответствие требованиям биржи. Представители компании заявили, что не уверены, что смогут это сделать.

21 августа 2017 г. компания объявила о выпуске обеспеченных конвертируемых долговых обязательств с целью привлечь дополнительное финансирование.

Кроме того, существует надежда, что root9B удастся договориться о финансировании с консалтинговой компание Chertoff Group, которую возглавляет экс-министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф (Michael Chertoff).

Не первый год проблем

Финансовые проблемы root9B наблюдаются не первый год. Так, по итогам I квартала 2017 г root9B объявила об операционных убытках в размере $3,8 млн. По итогам 2016 г. компания сообщала об убытках более $18 млн, по итогам 2015 г. - $8 млн. В 2015 г. несколько инвесторов подавали в суд на компанию из-за «ложных и вводящих в заблуждение заявлений» об эффективности ее работы.