На грани разорения ИБ-компания, основанная чиновниками ФБР, ЦРУ и МВБ США
Вопрос на $11 миллионов
Американская компания root9B, занимающаяся консалтингом в сфере кибербезопасности, оказалась на грани закрытия из-за крупных долгов и невозможности их выплатить. Если до 31 августа 2017 г. ей не удастся найти 11 млн долларов для выплаты кредиторам, все активы компании пойдут с молотка.
«Хотя root9B Holdings, Inc продолжает сотрудничать с кредиторами и другими потенциальными инвесторами в надежде привлечь финансирование нет никаких гарантий успешности этих мероприятий», - говорится в заявлении фирмы.
Тяжеловесы не спасают
Компания root9B тесно связана с американскими бывшими управленцами американских силовых ведомств.
Основатель и бывший исполнительный директор root9B Джозеф Грейно (Joseph Grano) одно время был членом консультационного совета при Министерстве внутренней безопасности.
В совете директоров root9B числятся бывший директор Нью-Йоркской фондовой биржи Ричард Грассо (Richard Grasso), бывший директор Секретной службы Льюис Мерлетти (Lewis Merletti), бывший директор ЦРУ Майкл Хэйден (Michael Hayden) и бывший директор ФБР, судья Уильям Уэбстер (William Webster).
Несмотря на столь солидный список «тяжеловесов», обширный список предлагаемых услуг по обеспечению информационной безопасности и высокие оценки отраслевых аналитиков, компания root9B оставалась до последнего времени убыточной, и ее потери только росли.
Риск делистинга на NASDAQ
Администрация биржи NASDAQ также уведомила root9B, что ее акции будут исключены из реестра NASDAQ к октябрю этого года, если компания не приведет свои ценные бумаги в соответствие требованиям биржи. Представители компании заявили, что не уверены, что смогут это сделать.
21 августа 2017 г. компания объявила о выпуске обеспеченных конвертируемых долговых обязательств с целью привлечь дополнительное финансирование.
Кроме того, существует надежда, что root9B удастся договориться о финансировании с консалтинговой компание Chertoff Group, которую возглавляет экс-министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф (Michael Chertoff).
Не первый год проблем
Финансовые проблемы root9B наблюдаются не первый год. Так, по итогам I квартала 2017 г root9B объявила об операционных убытках в размере $3,8 млн. По итогам 2016 г. компания сообщала об убытках более $18 млн, по итогам 2015 г. - $8 млн. В 2015 г. несколько инвесторов подавали в суд на компанию из-за «ложных и вводящих в заблуждение заявлений» об эффективности ее работы.