Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам

Новые подробности о взаимоотношениях Гульнары Каримовой с TeliaSonera и МТС

CNews изучил отчет шведской фирмы Mannheimer Swartlling, посвященный расследованию коррупционных связей шведско-финской компании Telia (бывшая - TeliaSonera) с Гульнарой Каримовой, дочерью скончавшегося в 2016 г. президента Узбекистана Ислама Каримова. Отчет был подготовлен в 2013 г., после чего президенту TeliaSonea Ларсу Нубергу (Lars Nuberg) и ряду других высокопоставленных топ-менеджеров компании пришлось уйти в отставку.

Telia владеет в Узбекистане третьим по величине сотовым оператором Coscom, который был приобретен скандинавами вместе с другими активами американской MCT в 2007 г. В конце 2006 г. MCT уже договорилась о продаже Coscom с другим покупателем - Qatar Telecom, однако власти Узбекистана восприняли эту сделку в штыки: у Coscom на время была отозвана лицензия, а затем компанию отключили от магистральных каналов.

Как TeliaSonera выходила на узбекский рынок

Переговоры скандинавов с MCT начались весной 2007 г. Изначально TeliaSonera вела их через холдинг Fintur - совместное предприятие с турецким Turkcell. За сделку отвечали гендиректор FinTur Серкан Эрден (Serkan Erden) и руководитель подразделения TeliaSonera по странам Евразии Эрдал Дуруканм (Erdal Durukanm).

Ввиду наличия у MCT проблем с узбекскими властями FinTur был необходим местный партнер. Им стал Бекзод Ахмедов, глава принадлежавшего российской МТС сотового оператора «Уздунробита». Изучив электронную переписку бывших топ-менеджеров FinTur, Mannheimer Swartlling пришли к выводу, что в материалах к совету директоров холдинга Ахмедов указан как «руководитель инвестиционной команды Гульнары Каримовой».

Бекзод Ахмедов в списке разыскиваемых на сайте Интерпола

В тот период времени Гульнара Каримова имела большое влияние на ситуацию в Узбекистане. В записках американских дипломатов, опубликованных проектом Wikileaks, говорилось, что именно Каримова стояла за вышеупомянутыми проблемами Coscom.

В донесениях дипломатов утверждалось, что АФК «Система», контролирующий акционер МТС, договорился с Каримовой о приобретении Coscom. Однако в итоге Бекзод Ахмедов уговорил ее дать разрешение на покупку сотового оператора TeliaSonera. То есть, будучи топ-менеджером МТС, Ахмедов помогал прямым конкурентам оператора, так как, в первую очередь, он представлял интересы Гульнары Каримовой.

Впоследствии TeliaSonera отстранила от своих должностей Серкана Эрдена и Эрдала Дуруканма, а переговоры о покупке MCT скандинавская компания стала вести напрямую. За них отвечал вице-президент TeliaSonra Теро Кивисаари (Tero Kivisaari).

Сделка состоялась летом 2007 г. - TeliaSonera заплатила за MCT $300 млн. Но совет директоров скандинавской компании сразу же понимал, что необходимо будет заключить дополнительную сделку с местным партнером.

Партнер из узбекской МТС

Переговоры о таком партнерстве также велись с Бекзодом Ахмедовым. В качестве партнера он представил скандинавам зарегистрированный в Гибралтаре офшор Takilant, принадлежащей модельеру Гаянэ Авакян. У Авакян не было опыта работы в телекоммуникациях, зато она находилась в дружеских отношениях с Гульнарой Каримовой.

В материалах для совета директоров TeliaSonera говорилось, что местный партнер компании в Узбекистане связан с некогда крупным узбекским банком «Кредит Стандарт». Контрольный пакет банка принадлежал российскому «Транс Капитал». В СМИ банк «Кредит Стандарт» связывали с Гульнарой Каримовой, но в материалах для совета директоров TeliaSonera о дочери узбекского лидера ничего не говорилось.

Со своей стороны, Гаянэ Авакян заявила Mannheimer Swartlling, что именно она является конечным собственником Takilant. Бекзода Ахмедова она назвала своим давним другом, с которым она познакомилась благодаря своему дяде Вадиму Авакяну. Консультантом Takilant в сделке с TeliaSonera была российская компания «Ренессанс-Капитал», получившая в качестве вознаграждения $7 млн. Часть этой суммы «Ренессанс-Капитал» перевел Ахмедову, говорила Авакян.

3G-частоты от «правильного» поставщика

Сделка TeliaSonera с Takilant была оформлена следующим образом. В конце 2007 г. TeliaSonera приобрела у Takilant за $80 млн 3G-частоты и номерную емкость для Coscom. Продавцами выступил узбекская «дочка» Takilant - Teleson Mobile, причем частоты эта компания получила лишь за месяц до сделки.

Узбекские юристы, с которыми консультировалась TeliaSonera, выразили сомнения в законности данной сделки, так как в Узбекистане не допускается купля-продажа частот. Однако Takilant заверил, что никакой коррупционной составляющей в этой сделке нет.

Затем Takilant за $30 млн приобрел у TeliaSonera 26% акций оффшора TeliaSonera Uzbek Telecom Holdings, через которой скандинавы владеют Coscom. Одновременно стороны заключили put-опцион, позволяющий Takilant обратно продать TeliaSonera данный пакет акций. Цена обратного выкупа должна была составить $50 млн - $150 млн, в зависимости от размера абонентской базы Coscom на момент реализации опциона.

Сотрудничество между сторонами продолжилось. В 2008 г. Coscom предоставил Takilant (в лице Teleson Mobile) заем на $2,5 млн, а также приобрел дополнительную номерную емкость за $9,2 млн. В 2010 г. был реализован вышеупомянутый put-опцион: Takilant продал обратно 20% из имевшихся у него 26% акций офшора TeliaSoera Uzbek Telecom Holdings (владелец Coscom) за $220 млн.

То есть весь принадлежащий Takilant пакет акций Coscom был оценен в $286 млн, хотя изначально предполагалось, что цена обратного выкупа не превысит $150 млн. Тогда же стороны заключили новый put-опцион, позволяющий Takilant продать обратно TeliaSonera оставшиеся у нее 6% акций Coscom за $75 млн.

Как TeliaSonera погасила долг дочери президента перед Huawei

В том же 2010 г. Бекзод Ахмедов принялся решать вопрос с задолженностью швейцарской компании Zeromax перед китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei. В СМИ Zeromax связывали с Гульнарой Каримовой. Точные владельцы компании неизвестны, впоследствии она была ликвидирована.

Изначально сумма задолженности составляла $48 млн. Huawei согласился снизить ее до $25 млн при условии немедленного погашения. С целью найти необходимую сумму Ахмедов и обратился к TeliaSonera.

В итоге летом 2010 г. было заключено трехстороннее соглашение. TeliaSonera выкупала задолженность Zeromax перед Huawei на сумму $15 млн. Также TeliaSonera согласилась увеличить минимальную сумму реализации put-опциона на обратный выкуп 6% акций офшора TeliaSonera Uzbek telecom holdings (владелец Coscom) с $50 млн до $75 млн. Если бы put-опцион был реализован на данных условиях, то весь пакет акций Coscom, проданный TeliaSonera в 2007 г. за $30 млн, был бы выкуплен скандинавами обратно за $295 млн - то есть почти в десять раз дороже.

Взамен TeliaSonera получила для Coscom 4G-частоты (стандарт LTE) в диапазоне 2,5 ГГц. При этом, в отличие от сделки с 3G-частотами, Takilant не владел частотами для 4G. Но эти частоты были у «Узунробита» - «дочки» МТС, возглавляемой Ахмедовым. «Уздунробита» отказалась от данных частот, после чего они были переданы Coscom.

Как «дочка» МТС помогала TeliaSonera собирать 4G-частоты

Позднее, осенью 2010 г., Coscom по уже отработанной схеме пополнил копилку своих 4G-частот. TeliaSonera приобрела для Coscom у Takilant частоты в диапазоне 800 МГц за $55 млн. В рамках этого же договора Takilant помог Coscom заключить 20-летний контракт с государственным оператором фиксированной связи «Узбектелеком» на аренду магистральных каналов (стоимостью $1 млн в год).

В данном случае собственником 4G-частот был не Takilant, а «Уздунробита». Но у Takilant в лице Teleson Mobile было право выкупа данных частот у «дочки» МТС. После заключения сделки с TeliaSonera, «Уздунробита» от данных частот отказалась, а Teleson Mobile не стал реализовать опцион. В итоге частоты достались Coscom.

Все эти детали так и не стали бы известны публике, если бы не неожиданный поворот событий летом 2012 г. Тогда Бекзод Ахмедов неожиданно сбежал из Узбекистана. Власти страны объявили его в международный розыск и обвинили Ахмедова вместе с рядом топ-менеджеров «Уздунробита» в создании организованной преступной группы.

Финал истории

У узбекской «дочки» МТС была отозвана лицензия, а деятельность компании оказалась парализована. Осенью 2012 г. в шведские СМИ просочилась информация о связях TeliaSonera с Гульнарой Каримовой и Гаянэ Авакян. Источником компромата могла быть МТС.

Руководство TeliaSonera вскоре ушло в отставку. Но маховик дела уже раскрутился, и выяснилось, что сделки с Гульанрой Каримовой были еще и у группы Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») и МТС. Собственное расследование начали власти США.

В 2016 г. Vimpelcom признал факт своего участия в коррупционных сделках с Каримовой и выплатил американским властям штраф в размере $795 млн. МТС, которая в 2014 г. перезапустила свои операции в Узбекистане, в 2016 г. спешно покинула республику, на этот раз по собственной инициативе. Со своей стороны, Telia ожидает, что ей придется заплатить властям США штраф в размере $1,4 млрд.

Гульнара Каримова в 2013 г. попала в немилость у своего отца и оказалась под домашним арестом. Ее активы за рубежом были конфискованы, а принадлежащие ей узбекские компании закрыты. Люди из ее окружения, включая Гаянэ Авакян, были приговорены к тюремным срокам.

В 2016 г. Ислам Каримов скончался. Новые власти Узбекистана недавно сообщили, что Гуульнара Каримова еще в 2015 г. была осуждена на пять лет тюрьмы по целому ряду обвинений: завладение чужим имуществом, уклонение от уплаты налогов, приватизация государственного имущества по заниженной цене и т.д.