«Яндекс» сделал революцию в поиске: теперь он понимает смысл. Видео

«Яндекс» представил революционный поисковый алгоритм – «Королев». Он использует искусственный интеллект для того, чтоб определить смысл поискового запроса. Новая технология может серьезно усложнить жизнь поисковым оптимизаторам.

«Королев» поможет «Яндекса» понять смысл поиска

Компания «Яндекс» представила новый алгоритм поиска – «Королев», названный в честь генерального конструктора советской космической программы Сергея Королева. «Королев» позволит понимать смысл поисковых запросов пользователей и сделать ответы на них более релевантными.

Исторически поисковые алгоритмы ранжировали результат в зависимости от наличия слов, которые ищет пользователь, на найденных страницах. В 2000-х годах поисковые системы стали создавать все более сложные алгоритмы ранжирования, например, стали учитываться слова на страницах, которые ссылаются на страницы из результатов поиска.

В 2009 г. «Яндекс» запустил алгоритм искусственного интеллекта «Матрикснет», который самостоятельно определял признаки для ранжирования страниц из поисковой выдачи. В 2016 г. «Яндекс» создал более сложный алгоритм – «Палех», в основе которого лежат нейросети.

«Палех» анализирует не просто слова из поискового запроса, а пытается понять его смысл. Затем алгоритм определяет релевантность смысла запроса с заголовком страниц из поисковой выдачи.

Чем «Королев» лучше «Палеха»

Новый алгоритм «Королев» делает еще один шаг вперед. Он умеет сравнивать смысл поискового запроса со смыслом страниц, а не только их заголовков. Для этого «Королев» переводит поисковые запросы и страницы в семантические векторы – последовательности чисел, который затем могут быть сравнены алгоритмом.

Кроме того, если алгоритм «Палеха» одновременно мог делать смысловую оценку 150 страниц, то «Королев» может оценить сразу 200 тыс. страниц. Также при смысловой оценке страницы учитываются и поисковые запросы, которые вводили пользователи, зашедшие на эту страницу через поисковую выдачу.

Машинное обучение

Алгоритм «Королев» работает на базе машинного обучения. Для обучения используются сотрудники «Яндекса» - асессоры, которые сопоставляют поисковые запросы с релевантностью найденных документов.

Также используется краудсорсинговая платформа «Яндекс.Толока», где в улучшении поиска участвуют порядка 500 тыс. фрилансеров. Используются и обезличенные данные о миллионах пользователей «Яндекса»: какие поисковые запросы они вводили и на какие страницы затем зашли.

Новый алгоритм позволит пользователям искать не просто конкретные слова, а составлять запросы на естественном языке. Например, пользователь может попробовать найти фильм по описанию какой-то сцены из него или спросить, кто был первым космонавтом в мире.

Туманное будущее поисковых оптимизаторов

Алгоритм «Королев» поможет еще и значительно лучше поиск по картинкам. До сих пор он работал только по поиску слов , содержащихся на страницах с картинками. «Королев» же использует нейтросети для того, чтобы понять смысл картинок.

Переход к анализу содержимого страниц из поисковой выдача может радикально сказаться на рынке поисковой оптимизации (SEO). Отвечая на соответствующий вопрос, руководитель «Яндекс.Поиска» Андрей Стыскин сказал, что «сегодня не тот день, когда следует обсуждать».