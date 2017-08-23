Sony вернет половину денег за «водонепроницаемые» смартфоны, пострадавшие от воды

Американский суд обязал компанию Sony вернуть покупателям 50% стоимости смартфонов и планшетов серии Sony Xperia, если те пришлось ремонтировать после погружения в воду. В характеристиках устройств заявлено, что они водонепроницаемые, но на деле это не так.

Решение суда

Компании Sony придется выплатить компенсацию всем владельцам смартфонов и планшетов Sony Xperia, чьи аппараты пострадали от погружения в воду. Напомним, рекламная компания позиционирует всю серию Sony Xperia как водонепроницаемую, что дает компании преимущество при продвижении этих устройств на рынке. Однако многие пользователи, пожелавшие проверить на деле «водонепроницаемость» купленных аппаратов, были вынуждены после это потратиться на ремонт.

Решение о выплате компенсации было принято федеральным судом города Нью-Йорк, США. Суд рассматривал коллективный иск, поданный против Sony Mobile Communications (U.S.A.), Inc. и Sony Electronics, Inc. пострадавшими покупателями. В ходе разбирательства было установлено, что смартфоны Sony Xperia можно назвать водостойкими (water-resistant), но не водонепроницаемыми (waterproof), как заявлено в их характеристиках. Соответственно, рекламные ролики, в которых владельцы делают с их помощью подводные фотоснимки, не соответствуют действительности.

Истцы требовали продления гарантии на приобретенные Sony Xperia еще на 12 месяцев, если первоначальная гарантия до сих пор действует, либо на шесть месяцев, если изначальный срок уже истек. Кроме того, возможен возврат 50% стоимости аппаратов тем покупателям, которые присоединились к жалобе. Суд утвердил эти меры, но это может еще не быть окончательным решением. У Sony есть время до 1 декабря, чтобы согласовать финальные условия компенсации. Положение о компенсации будет действовать только на территории США.

Цены и компенсации

В список устройств, которые позиционировались как водонепроницаемые, но на самом деле таковыми не были, попали модели Xperia M2 Aqua, Xperia M4 Aqua, Xperia ZR, Xperia Z Ultra, Xperia Z1, Z1s, Z1 Compact, Xperia Z2, Xperia Z3, Z3 Compact, Z3v, Z3+, Z3+ Dual, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z2 Tablet, Xperia Z3 Tablet Compact и Xperia Z4 Tablet. В случае планшетов недостаток был обнаружен как в Wi-Fi, так и в LTE-версиях. С учетом прошивок под разных сотовых операторов всего в список попало 24 модели.

Смартфоны Sony Xperia были признаны водоустойчивыми, а не водонепроницаемыми

Самая ранняя модель была выпущена в сентябре 2013 г. Это смартфон Xperia Z1, имеющий стандарт водоустойчивости IP-58. Он защищает смартфон от случайных брызг или струй воды, а также спасает при быстром погружении в воду — например, если владелец уронил его в унитаз и тут же достал. Однако о длительной съемке под водой не может быть и речи.

Самым дорогим из устройств является Xperia Z4 Tablet (Wi-Fi) — его заявленная в иске стоимость составляет $679,99, а компенсация — $340. Вторым по стоимости стал смартфон Xperia Z3 Dual, цену которого истцы определили на уровне $629,99, а компенсацию — в $315.

Действия компании

С 2013 г. Sony неоднократно меняла свою позицию по поводу водонепроницаемости Sony Xperia. Если в описании Xperia Z3, выпущенного в 2014 г., говорится, что аппарат можно использовать в бассейнах с хлорированной водой при условии, что затем они будут промыты чистой водой, то в отношении Xperia Z5 сказано, что погружение в хлорированную (а заодно и морскую) воду лишает пользователя гарантии.

В сентябре 2015 г. компания заявила, что не рекомендует пользоваться ее флагманскими смартфонами под водой, несмотря на наличие у большинства из них максимальной степени защиты от попадания влаги IP-68. Этот стандарт означает, что устройство может работать без последствий в воде на глубине до 1,5 м в течение не менее 30 минут.

Чтобы оправдать несоответствие заявленного стандарта реальным характеристикам компания пояснила, как тестировались ее флагманы. Во время испытаний устройства находились в режиме ожидания, никто не пытался делать с их помощью фотографии. При тестировании водонепроницаемых свойств они бережно помещались в наполненный водой контейнер и опускались на глубину 1,5 м. Спустя 30 минут устройство бережно вынималось, после чего проверялась его работоспособность. Перемещение или работа аппарата в воде, показанные в рекламных роликах, не были протестированы в лаборатории.