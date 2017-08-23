Задержанный на год YotaPhone 3 представлен официально. Цены

Смартфон YotaPhone 3 с двумя экранами будет доступен в трех модификациях. Продажи новинки в Китае стартуют в сентябре, затем он появится в России.

Продажи стартуют в сентябре

В посольстве России в Пекине прошла официальная презентация смартфона YotaPhone третьего поколения компании Yota Devices. В презентации приняли участие посол России в Китае Андрей Денисов, представитель госкорпорации «Ростех» Юрий Тупенко, представитель China Baoli Мэйбл Чу (Mabel Chu), СEO компании Baoli Yota Фрэнк Чен (Frank Chen) и глава Yota Devices Василий Потапов.

На китайском рынке и в других азиатских странах смартфон будет доступен под названием YOTA3. В России и на других рынках компания планирует использовать бренд YotaPhone 3.

Смартфон будет доступен в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенным хранилищем. Также на рынок будет поставляться премиальная версия YOTA3.

YotaPhone 3 планировался к выпуску еще в середине 2016 г. при ориентировочной стоимости порядка $550-600. В связи с отсрочкой выпуска компании пришлось доработать модель, чтобы она не выглядела устаревшей. Задержка была вызвана тем, что китайская компания Rex Global Entertainment, владелец 30% акций Yota Devices, не выделила вовремя средства на производство смартфона.

«Китай – крупнейший в мире рынок смартфонов, и мы уверены, что старт продаж в Китае положит начало успешной глобальной экспансии бренда YotaPhone. Мы довольны созданным продуктом и верим в его перспективы на международной арене. Я поздравляю всех, кто участвовал в проекте, с завершением первого этапа запуска. Мы рассчитываем, что компания сможет успешно реализовать более 1 млн устройств в первый год продаж без учета новых рынков, в том числе России, где телефон планируется к запуску в конце 2017 года», – сказал CEO Baoli Yota Фрэнк Чен.

«Увеличение доли гражданской продукции и создание передовых гражданских продуктов – ключевые императивы стратегии развития госкорпорации Ростех. Решая эти задачи, мы стремимся развивать международную кооперацию в сфере высоких технологий, – отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов. – Запуск YOTA3 – наглядный пример успешного сотрудничества китайских компаний и Yota Devices, которая является нашей дочерней компанией».

Технические подробности

Разработка смартфона YotaPhone 3 заняла 10 месяцев. В процессе создания телефона приняли участие более 100 технических специалистов из России и Китая.

Внешний вид смартфона YotaPhone 3

YotaPhone 3 оснащен основным 5,5-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED и тыловым 5,2-дюймовым монохромным экраном с технологией E-link.

Модуль камеры на тыльной стороне смартфона YotaPhone 3

В третьей версии YotaPhone объем оперативной памяти увеличился вдвое и составляет 4 ГБ. Емкость аккумулятора увеличена до 3300 мАч.

Аппарат рассчитан на использование двух SIM-карт. По сравнению с предыдущим поколением, у нового смартфона также значительно обновилась операционная система – до версии Android 7 Nougat.

Смартфон снабжен двумя основной тыловой камерой с разрешением 13 МП и тыловой камерой с разрешением 12 МП. YotaPhone 3 оснащен сенсорным управлением, при этом с тыльной стороны смартфона установлен дополнительный сенсор, который поможет более точно определить, какой экран пользователь хочет разблокировать.

На фронтальной стороне смартфона находится биометрический сенсор отпечатков пальцев для упрощенной идентификации пользователя.

Динамики, порт USB и сканер отпечатков пальцев YotaPhone 3

YotaPhone 3, по замыслу разработчиков, адресован «активной молодой и в первую очередь читающей аудитории». Именно поэтому смартфон будет поставляться в продажу с рядом предустановленных приложений для чтения электронных книг, а также с «тщательно отобранной библиотекой классической и современной литературы».

Сроки начала поставок и цены

5 сентября откроется предзаказ на премиальную версию YOTA3 в онлайн-магазине JD.com. С 18 сентября здесь же будут доступны для покупки все модификации смартфона.

Несколько позже YOTA3 поступит в продажу в офлайн-магазинах Китая. После этого – ближе к концу 2017 г., начнутся продажи смартфона в других странах, в том числе, в России.

Ориентировочная стоимость смартфона YOTA3 с 64 ГБ и 128 ГБ памяти, по данным РИА «Новости», составит порядка $350 и $450, соответственно.

О Yota Devices

Изначально концепция YotaPhone с двумя экранами и два первых поколения смартфона разработаны Yota Devices в России. Смартфон первого поколения вышел на рынок в 2013 г.

В 2016 году в состав акционеров Yota Devices вошла китайская группа China Baoli Technologies Holdings Limited, которая купила 30% акций компании.

34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (активами фонда управляет Marsfield).

Ростех владеет 25,1% акций, еще 10% Yota Devices принадлежит бывшему менеджменту компании.