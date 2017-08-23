«Роснефть» отсудила 136 миллиардов у хозяев МТС. Это четверть стоимости оператора

Суд частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» о взыскании 136 млрд руб., полученных в период владения корпорацией «Башнефти». В рамках данного иска арест накладывался на принадлежащие АФК «Система» акции МТС.

АФК «Система» выплатит «Роснефти» 136 миллиардов

Арбитражный суд Башкортостана частично удовлетворил иск подконтрольной государству нефтяной компании «Роснефть» к АФК «Система». «Роснефть» хотела взыскать с АФК «Система» убытков на сумму 170 млрд руб.

Как передает агентство «Интерфакс», суд постановил взыскать с ответчика меньшую сумму – 136 млрд руб. Адвокат АФК «Система» пообещал обжаловать данный вердикт.

На нынешний момент капитализация МТС, исходя из котировок ее акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, составляет $8,9 млрд или 525 млрд руб. Таким образом сумма ущерба, которую суд обязал выплатить АФК «Система» в пользу «Роснефти», превышает четверть капитализации МТС.

В чем суть претензий к АФК «Система»

Напомним, компания «Роснефть», которую возглавляет Игорь Сечин, подала иск к АФК «Система» в мае 2017 г. Изначально сумма иска составляла 107 млрд руб., но затем она была увеличена до 170 млрд руб.

Претензии «Роснефти» связаны с принадлежащей ей нефтяной компанией «Башнефть». Ранее этой компанией владела АФК «Система», и «Роснефть» считает, что за это время нефтяной компании был нанесен ущерб.

Ранее в рамках данного иска были наложены обеспечительные меры на ряд принадлежащих АФК «Система» активов: 31,76% акций сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС, компания подконтрольна АФК «Система»), 100% акций медицинской компании «Медси» и 90,5% акций «Башкирской энергосбытовой компании». Это, в свою очередь, привело к техническому дефолту АФК «Система».

«Трагический» актив

АФК «Система» вошла в капитал «Башнефти» в 2005 г., а в 2009 г. установила контроль над компанией. Продавцами выступили структуры Урала Рахимова – сына занимавшего в тот момент кресло президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

В 2014 г. Следственный комитет неожиданно возбудил уголовное дело о незаконной приватизации «Башнефти», которая произошла еще в 1990-е годы. В рамках этого дела основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков был заключен под домашний арест. Позднее суд постановил изъять акции «Башнефти» в пользу государства, а уголовное дело было прекращено.

В 2016 г. государство выставило «Башнефть» на продажу. Покупателем выступила «Роснефть», которая также находится под контролем государства.

Глава АФК «Система» Владимир Евтушенков

АФК «Система» отвергает свои обвинения в свой адрес. Корпорация утверждает, что все сделки с «Башнефтью» проводились ей с соблюдением необходимых корпоративных процедур и с максимальной прозрачностью. Кроме того, АФК «Система» требовала отстранения судьи Ирина Нурисламовой, которая рассматривала иск «Роснефти», которая на слушаниях отклонила почти все ходатайства корпорации АФК «Система».

«Судьбоносное негативное значения для экономического развития страны»

«Признав убытки «Башнефти» на сумму 136 млрд руб., судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур как подготовка к IPO (первичное размещение акций), выкуп и погашение собственных акций, - говорится в заявлении АФК «Система». - Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК «Система» за такой макроэкономический показатель, как рубль. Решение судьи, без преувеличения, имеет судьбоносное негативное значение для экономического развития нашей страны».