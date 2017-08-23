Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017»

CNews приглашает на конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017», которая состоится 7 сентября 2017 г. в Москве.

Информационные технологии стали необходимым условием ведения бизнеса. Сегодня компания может скорее обойтись без офиса и даже без постоянного штата сотрудников, но не без информационной системы и доступа в интернет. И какой бы кризис ни случился, совсем отказаться от расходов на ИТ уже невозможно – это означало бы полную остановку бизнеса.

Однако он научил ИТ-директоров соотносить расходы на ИТ с реальными потребностями бизнеса, объяснять, обосновывать и отстаивать свою позицию, потому что для акционеров и топ-менеджеров выгода от ИТ не всегда очевидна. В условиях, когда шальные деньги закончились, встает вопрос об оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, чтобы одновременно обеспечить развитие бизнеса и удержаться в рамках бюджета.

Само понятие оптимизации может отличаться в зависимости от отраслевой специфики. Например, отделение банка не может работать в отсутствие связи с центральным офисом, а магазин розничной сети в принципе может торговать несколько дней и в автономном режиме. ИТ-индустрия сегодня предлагает множество различных подходов и технологий к решению одних и тех же задач, и универсального ответа, что будет оптимальным, просто не существует.

В целом, можно ориентироваться на следующие рекомендации: четко определить, что собираемся оптимизировать, изучить лучшие практики, выбрать горизонт оптимизации и масштабирования и действовать. И, самое главное, говоря об оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, не следует сводить все лишь к сокращению расходов. Важно учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе.

Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры?

Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»?

К каким показателям надо стремиться?

От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать?

Как выбрать наиболее эффективные методы оптимизации?

Существуют ли простые способы снижения ИТ-затрат?

Что выгоднее – аутсорсинг или инсорсинг?

Не исчерпан ли предел возможностей облаков?

Как оценить эффективность перехода на СПО?

Как не ошибиться при выборе провайдера услуг?

Как разработать идеальный план оптимизации ИТ-затрат?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции, посвященной оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру.

Среди докладчиков на настоящий момент:

Георгий Иванов, директор департамента сопровождения ИТ, Национальный расчетный депозитарий;

Владимир Шевченко, ИТ-директор, ABB Group;

Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;

Евгений Почкаев, вице-президент по информационным технологиям и операционному развитию, BIOCAD;

Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами, департамент информационных технологий, «Прогресс»;

Дмитрий Лыжин, начальник управления инфраструктуры ИТ, Pony Express;

Игорь Долгополов, руководитель службы связи, группа «Черкизово»;

Андрей Пономарев, заместитель начальника Управления ИТ, TouchBank;

Вадим Жилин, начальник ДИТ, АКБ «Держава»;

Константин Волков, начальник управления, «Норильский никель»;

Илья Кадышев, менеджер по развитию ИТ в регионах, «Эльдорадо»;

Олег Чевкота, начальник управления ИТ, РСК «Миг»;

Михаил Мишин, директор по ИТ инфраструктуре, «Вымпелком»;

Владимир Коврыга, начальник управления, «Транснефть – Технологии»;

Максим Халматов, директор департамента, МТС;

Иван Маковкин, директор по развитию, «Клевер бразерс»;

Александр Мельников, генеральный директор, ГК MCN Telecom;

Илья Гуденко, руководитель департамента маркетинга и поддержки продаж, компания ТТК.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов решений для сетевой инфраструктуры, ИТ-директоров компаний из различных секторов бизнеса.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.