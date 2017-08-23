Apple убила свой беспилотный автомобиль, потому что руководство не договорилось, каким он должен быть

Так и не определившись с общей концепцией своего беспилотного автомобиля, Apple отказалась от его разработки. Компания ограничится созданием беспилотных систем для чужих авто. С 2014 г. ею было нанято множество специалистов по автомобилестроению, которые больше не нужны.

Проблема видения

Apple сворачивает разработку собственного беспилотного автомобиля, потому что руководство компании не может договориться между собой, что именно он должен уметь делать. Об этом сообщает журналист New York Times Дайсуке Вакабаши (Daisuke Wakabayashi). Если раньше компания планировала изготовить собственное авто на собственной фабрике, то теперь она намерена ограничиться созданием систем беспилотного вождения для автомобилей других производителей.

Старший директор Apple по дизайну Джони Айв (Jony Ive), настаивает, что их автомобиль должен быть полностью автономным, вообще не требующим вмешательства водителя в процесс вождения. Похожее авто разрабатывает компания Waymo под патронатом Google. Но изначальный глава проекта Стив Задески (Steve Zadesky) желает, чтобы автомобиль был лишь отчасти беспилотным, и водитель мог управлять им самостоятельно — такие авто выпускает Tesla.

Задески все еще работает в Apple, но к проекту разработки беспилотного авто, получившему название Titan, не имеет отношения с января 2016 г. После него Titan возглавил Боб Мансфилд (Bob Mansfield), бывший вице-президент компании по разработке аппаратуры. Именно Мансфилд перефокусировал проект с разработки целого автомобиля на разработку беспилотных систем, пишет New York Times. В частности, он уволил многих разработчиков, которые работали над аппаратной частью, а впоследствии нанял специалистов по автономным системам.

Распыление идеи

С момента запуска Titan в 2014 г. компания успела нанять для реализации проекта огромный штат: на момент ухода Задески там насчитывалось более 1 тыс. сотрудников. Среди них были не только программисты, но и специалисты из самых разных ответвлений автомобилестроения. За время существования проекта они решили множество разнообразных задач и предложили большое количество новых идей, однако общее представление о конечном продукте у команды отсутствовало.

Apple отказалась от мысли создать собственный автомобиль



Например, группа специалистов работала над тем, чтобы двери будущего авто открывались автоматически и бесшумно. Другие разработчики занимались проектированием салона, в котором не будет руля и педали газа, но будут экраны виртуальной реальности.

Часть специалистов пыталась придумать, как скрыть лидар, расположенный наверху автомобиля, поскольку в своем обычном виде он не вписывался в дизайнерскую концепцию Apple. Группа разработчиков пыталась снабдить будущий автомобиль сферическими колесами, чтобы он без проблем мог двигаться во все стороны.

Новые проекты

Косвенное подтверждение отказа от разработки собственного авто можно найти в июньском интервью главы Apple Тима Кука (Tim Cook) изданию Bloomberg — Кук отметил, что компания «фокусируется на автономных системах».

В настоящий момент Apple работает над проектом беспилотного автобуса-челнока, который будет возить сотрудников компании между двумя ее офисами — на улице Инфинит Луп в Купертино и в близлежащем городе Пало-Альто. Проект получил название PAIL (Palo Alto Infinite Loop). Предположительно, новый автобус будет создан каким-то другим производителем, но оборудован беспилотной системой Apple.

Пока неясно, что будут представлять собой эти автономные системы, однако компания уже начала работу над операционной системой CarOS. Среди разработчиков велся ожесточенный спор, следует ли ее писать на языке Swift, созданном Apple, или же на стандартном для индустрии С++.

В апреле компания получила от властей Калифорнии разрешение тестировать беспилотные автомобили на территории штата. В испытаниях приняли участие три спортивных автомобиля Lexus RX 450h, выпущенные в 2015 г., и шесть водителей, которые присутствовали в салоне во время испытаний.