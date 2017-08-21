Intel выпустила восьмое поколение процессоров Core

Intel объявила о пополнении линейки своих мобильных процессоров U-серии чипами Core восьмого поколения. Новое поколение процессоров Coffee Lake для настольных ПК появится также в этом году, но позднее.

Четыре первых процессора нового восьмого поколения

Intel представила четыре новых мобильных процессора Core i5 и Core i7 в линейке U. Все новые чипы обладают четырьмя вычислительными ядрами с поддержкой технологии Hyper-Threading, что в сумме позволяет обеспечить до восьми вычислительных потоков на каждый кристалл.

Предыдущие поколения мобильных процессоров Core выпускались с двумя физическими ядрами и с технологией Hyper-Threading поддерживали четыре вычислительных потока.

Официальное рабочее название новых мобильных процессоров – Kaby Lake Refresh, то есть, они базируются на улучшенной архитектуре Kaby Lake седьмого поколения.

Все представленные сегодня процессоры Core 8 поколения (Kaby Lake Refresh), как и их предшественники производятся с соблюдением норм 14 нм технологического процесса, но «с улучшенными характеристиками», что и обусловило анонс нового 8 поколения. По данным Intel, переход на нормы 10 нм техпроцесса состоится позже осенью, но в рамках этого же, восьмого поколения.

«Настоящая» архитектура нового поколения под рабочим названием Coffee Lake будет представлена еще позже и пополнит список чипов Core 8 поколения. Впрочем, и эти чипы тоже будут производиться по нормам 14 нм.

Процессоры Intel Core нового 8 поколения

Переход на нормы 10 нм будет следующим этапом и дебютирует с архитектурой Cannon Lake. Таким образом, в список процессоров Core восьмого поколения войдут чипы i7/i5/i3-8xxx трех различных архитектур: Kaby Lake Refresh, Coffee Lake и Cannon Lake. Ранее на одно поколение Core обычно приходилось две разновидности архитектур.

Подробности об архитектуре

Новые процессоры Core восьмого поколения работают на относительно низких основных тактовых частотах (не выше 1,9 ГГц у старшей модели i7-8650U), благодаря чему все модели укладываются в термопакет (TDP) до 15 Вт при четырех вычислительных ядрах.

Внешний вид процессора Core 8 поколения

В то же время, благодаря технологии Intel Turbo Boost Technology 2.0, чипы способны динамически наращивать тактовую частоту более чем в два раза (до 4,2 ГГц у старшей модели i7-8650U), что позволяет значительным образом увеличивать производительность системы по необходимости и оставаться в «холодном» состоянии в режиме ожидания.

Базовые характеристики первых четырех процессоров Core 8 поколения

Все новые мобильные процессоры Intel Core 8 поколения оснащены встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 620 с поддержкой до трех независимых дисплеев, унаследованным с некоторыми изменениями от процессоров 7 поколения (Kaby Lake, графика Intel HD Graphics 620). Встроенная графика UHD Graphics 620 поддерживает кодеки HEVC и VP9, позволяет работать с 4K-видео с 10-битной глубиной цвета.

Фотография кристалла нового чипа Intel Core 8 поколения

Новые мобильные процессоры 8 поколения получили 8 МБ или 6 МБ кэш-памяти L3, а также быстрый 2-канальный контроллер памяти с поддержкой модулей стандартов DDR4-2400 и LPDDR3-2133.

О производительности и экономии

Согласно данным внутренних тестов компании, новые мобильные чипы Core i7 и i5 восьмого поколения обеспечивают прирост производительности до 40% по сравнению с чипами предыдущего поколения, и в два раза обгоняют чипы пятилетней давности, например, при сравнении нового Core i5-8250U с Core i5-3317U.

Результаты внутреннего тестирования Intel

В плане экономии энергии Intel заявляет, что ноутбуки на новых мобильных чипах смогут воспроизводить видео на протяжении до 10-12 часов от одного заряда аккумулятора.

Сроки начала поставок

Согласно официальной информации Intel, первые ноутбуки на базе новых процессоров Core восьмого поколения начнут появляться в рознице в сентябре.

Ближе к сезону новогодних распродаж на новых чипах будет доступно более 145 моделей от различных вендоров.