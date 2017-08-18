«Отец Android» начал продажи своего модульного смартфона из керамики и титана. Фото

Энди Рубин, «отец» Android и создатель стартапа Essential, официально объявил о начале поставок своего первого модульного смартфона. До конца месяца новинка также ожидается в сети Best Buy и у сотового оператора Sprint.

Лучше поздно чем никогда

Энди Рубин (Andy Rubin), изобретатель операционной системы Android, создатель и владелец стартапа Essential, объявил в официальном блоге компании о начале продаж своего первого смартфона Essential Phone PH-1.

В настоящее время на сайте компании можно оформить предварительный заказ на смартфон Essential, а в ближайшее время аппарат появится в розничной сети Best Buy и у американского оператора Sprint.

Впервые Essential Phone был представлен еще в мае, и в рамках презентации Энди Рубин лично обещал начать поставки смартфона в течение 30 дней, однако первоначальные сроки были сорваны, при этом два топ-менеджера Essential – вице-президент по маркетингу Брайан Уоллес (Brian Wallace) и глава отдела по связям с общественностью Энди Фуше (Andy Fouché), в срочном порядке покинули компанию.

9 августа Энди Рубин от лица компании лично обратился к потенциальным покупателям через Twitter с обещанием начать поставки «в ближайшие несколько недель».

Смартфон Essential Phone PH-1

В Сети уже появилась информация, подтверждающая начало поставок Essential Phone PH-1: некоторые заказчики получили письма с уточнением адреса доставки аппарата. На сайте сотового оператора Sprint также появилась информация о том, что поставки смартфона Essential стартуют 28 августа.

Модульный и элегантный

Смартфон Essential PH-1 выполненном на базе шасси из титанового сплава и тыльной части из керамики. Официально заявлено, что смартфон «в состоянии пережить проверку падением без вреда, в отличие от алюминиевых конкурирующих устройств».

Тест на падение: сравнение Essential Phone PH-1 с конкурентами

Смартфон Essential PH-1 работает под управлением 8-ядерного 64-битного процессора Qualcomm Snapdragon 835 (ядра Kryo 280: четыре с тактовой частотой 2,45 ГГц и четыре с тактовой частотой 1,9 ГГц) с 710-МГц графикой Adreno 540, и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенным хранилищем данных со скоростным интерфейсом UFS 2.1.

Фронтальная сторона Essential Phone PH-1

Дисплей смартфона с диагональю 5,71 дюйма и закругленными краями выполнен на матрице типа CGS/LTPS и обладает QHD разрешением (2560 x 1312 точек, соотношение сторон 19:10). Яркость экрана заявлена на уровне порядка 500 нит, контрастность более 1:1000. Сенсорный дисплей защищен специальным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Аппарат поддерживает мобильные сети стандартов UMTS/HSPA+, GSM, CDMA EV-DO, FDD-LTE, TDD-LTE и TD-SCDMA. Список беспроводных интерфейсов включает поддержку Bluetooth: 5.0 LE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac с MIMO, NFC, GPS/GLONASS. Аппарат оснащен двумя слотами под NanoSIM-карты и портом USB Type-C, плюс отдельный беспроводной адаптер диапазона 60 ГГц с производительностью до 6 Гбит/с.

Смартфон Essential PH-1 в режиме съемки видео

Аудиотракт смартфона Essential PH-1 включает четыре встроенных микрофона с функцией подавления шумов и технологией управления направленностью, встроенный динамик и выход на наушники.

Тыловая камера выполнена на двух 13-МП матрицах и работает по принципу камер в смартфонах Huawei P9 and P10, комбинируя результирующий снимок из данных цветного RGB и монохромного сенсоров. Монохромный и RGB сенсоры оснащены оптикой с апертурой f/1.85, гибридным автофокусом (сочетание контрастного и фазового автофокуса плюс инфракрасный ассистирующий фокус). Аппарат способен снимать видео с разрешением 4K и скоростью до 30 кадров в секунду, 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду или 720p со скоростью до 120 кадров в секунду.

Варианты цветового оформления смартфона Essential PH-1

Фронтальная 8-МП селфи-камера с соотношением сторон 16:9 оснащена гиперфокальной оптикой с апертурой f/2.20 и способна снимать видео с качеством 4K 30fps, 1080p 60fps или 720p 120fps.

Аппарат оснащен батареей емкостью 3040 мАч с возможностью быстой зарядки через порт USB. Габариты смартфона Essential PH-1 составляют 141,5 х 71,1 х 7,8 мм, вес менее 185 г.

Внешняя видеокамера Experience 360°

Модульность смартфона Essential PH-1 выражена в том, что на тыльной стороне аппарата располагается специальный разъем с магнитной защелкой. На момент анонса смартфона для него были доступны такие внешние модули как док-станция с зарядкой, упомянутый выше 60 ГГц беспроводной адаптер и внешняя видеокамера Experience 360° с охватом 360 градусов, закрепляемая над смартфоном.

Конструкция внешней камеры Experience 360°

Модули подключаются к смартфону через ряд отдельных металлических контактов, не занимая при этом порт USB-C.

Подключение камеры Experience 360° к смартфону

Спецификации модуля-камеры Experience 360° габаритами 67 х 32 х 12 мм и весом 35 г включают 4 встроенных микрофона для объемной записи звука, две 12-МП камеры с оптикой «рыбий глаз», углом обзора 210° и апертурой f1.8 каждая, запись видео 360° UHD (3840 x 1920 точек) со скоростью 30 кадров в секунду. Камера Experience 360° выполнена на чипе Qualcomm 8053 и также поддерживает беспроводной 60 ГГц интерфейс SuperSpeed USB.

Варианты поставок и цены

Ценовая политика по продажам Essential Phone PH-1 осталась неизменной с момента анонса смартфона. Цена на полностью «разлоченный» аппарат установлена на уровне $699.

В комплекте с внешней модульной 360-градусной камерой Essential Phone PH-1 обойдется в $749 для тех, кто оставит ранний заказ. В дальнейшем стандартная цена такого комплекта составит $898.

О компании Essential

Американский программист Энди Рубин был генеральным директором Android Inc, которую Google купила в 2005 г., сделав основной операционной системой смартфонов. Сам Энди Рубин покинул Google в 2014 г., мотивируя это необходимостью реализации собственных проектов, в том числе бизнес-инкубатора для стартапов по производству гаджетов. Он никогда публично не обсуждал Essential и свои планы относительно этого проекта.

Согласно данным Bloomberg, в проекте Essential занято около 40 человек, преимущественно добровольцы из команд Apple и Google. Известно, что Энди Рубин предварительно договорился о сотрудничестве с четвертым по числу мобильных абонентов в США сотовым оператором Sprint Corporation.

Энди Рубин, изобретатель ОС Android, глава Essential

Торговая марка Essential Products Inc. была зарегистрирована в Калифорнии в 2015 г. В 2016 г. на устройства Essential (список включает смартфоны, планшеты, аксессуары и «компьютерное ПО для мобильных устройств») был получен американский патент.

В конце марта 2017 г. стало известно, что японская SoftBank Group отказалась от намерения инвестировать $100 млн в Essential. Перед этим, в январе, Apple внезапно инвестировала миллиард долларов в принадлежащий SoftBank технологический фонд Vision Fund, вследствие чего сделка с создателем Android, по определению журналистов WSJ, «усложнилась».