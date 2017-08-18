После годичной задержки рассекречены цены на YotaPhone 3

Стали известны цены на смартфон Yota 3 с дополнительным E-Ink-дисплеем, который должен был выйти еще год назад. С объемом постоянной памяти 64 ГБ он будет стоить $360, с объемом 128 ГБ — $465.

Цены на Yota 3

Официальный китайский сайт Yotaos.cn сообщил цены на грядущий смартфон YotaPhone 3, переименованный производителем в Yota 3. Аппарат с объемом постоянной памяти 64 ГБ будет стоить в белом корпусе 2398 китайских юаней (около $ 360), а в черном корпусе — 2498 юаней (около $375). Комплектация с 128 ГБ постоянной памяти обойдется покупателю в 3098 юаней (около $465) за белый вариант и 3198 юаней (около $480) — за черный.

Yota 3 был анонсирован в июне на IV российско-китайском ЭКСПО в Харбине. Продажи устройства начнутся осенью, Китай и Россия получат новинку первыми. 23 августа в обеих странах одновременно должна состояться презентация продукта.

YotaPhone 3 планировался к выпуску еще в середине 2016 г. при ориентировочной стоимости порядка $550-600. В связи с отсрочкой выпуска компании пришлось доработать модель, чтобы она не выглядела устаревшей. Задержка была вызвана тем, что китайская компания Rex Global Entertainment, владелец 30% акций Yota Devices, не выделила вовремя средства на производство смартфона.

Технические характеристики

YotaPhone примечательны тем, что имеют два дисплея: один жидкокристаллический, как во многих смартфонах, другой – созданный по технологии E-Ink, что характерно для электронных книг. Экраны расположены на передней и задней панели устройства соответственно. E-Ink-дисплей расходует существенно меньше энергии, чем LCD, и это при необходимости экономит заряд аккумулятора.

Как и предыдущие YotaPhone, Yota 3 получит дополнительный E-Ink-экран



Yota 3 получит AMOLED-дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей, а также E-Ink-дисплей с диагональю 5,2 дюйма и разрешением 1280 х 720 пикселей. Аппаратной базой для новинки послужит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ или 128 ГБ. Основная камера получит разрешение 13 МП, фронтальная — 12 МП. Емкость аккумулятора составит 3200 мАч.

Yota Devices и ее акционеры

Yota Devices была образована в 2011 г., когда отделилась от компании «Скартел» (бренд Yota). На разработку двух моделей YotaPhone и сопутствующие проекты компания потратила около $50 млн.

За 30% акций Yota Devices компания Rex Global Entertainment, ныне известная как China Baoli, отдала $46 млн. Согласно первоначальному плану, Rex была намерена выкупить у фонда Telconet, которым владеют Сергей Адоньев и Альберт Авдолян, 64,9% акций Yota Devices, заплатив $100 млн, однако потом условия сделки были пересмотрены.

Цены на Yota 3 появились на китайском сайте Yotaos.cn

Согласно окончательной договоренности, Rex также согласилась выплатить Telconet часть долга Yota Devices. В частности, китайский инвестор погасил кредит в размере от $7 млн до $15 млн, полученный компанией Yota Cyprus, а также кредит Yota BVI на сумму $27 млн.

В итоге 70% акций Yota Devices осталось у российских акционеров: Telconet владеет 34,9%, еще 25,1% принадлежит Ростеху, и 10 % акций принадлежат руководству Yota Devices. Сборкой смартфонов занимается китайская компания Coolpad.