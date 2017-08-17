Создан самоисцеляющийся экран для смартфонов

Motorola запатентовала дисплей из неизвестного полимера, которые способен при нагревании «заживлять» трещины и царапины на своей поверхности. При этом нагревается не весь экран, а только поврежденная область, которую смартфон определяет с помощью специального приложения.

Самовосстанавливающийся экран

Motorola получила патент на дисплей, который способен самостоятельно восстанавливаться после повреждений. Одобренная заявка была опубликована на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США. По замыслу разработчиков, дисплей будет «заращивать» царапины и трещины путем нагревания поврежденных участков. Мобильное устройство, на котором установлен такой экран, сможет само идентифицировать нужные области и прицельно повысить их температуру.

Нагреть поврежденный участок можно двумя способами: это делает либо само устройство, либо пользователь за счет тепла собственного тела. Судя по схемам, представленным в патентной заявке, пользователь сможет управлять подогревом трещин через специальное приложение. Процесс восстановления может быть длительным, поэтому к смартфону с таким дисплеем будет прилагаться зарядная станция, где устройство можно оставить на ночь для «исцеления».

Материал для дисплея

Самовосстанавливающийся дисплей придется изготавливать не из стекла, а из «полимера с памятью формы», как написано в заявке. Видимо, речь идет о материале, который способен восстанавливать изначальную форму при циклическом температурном воздействии. Покрытие из этого материала будет располагаться поверх LCD или LED-дисплея с емкостным сенсором.

Пользователь управляет нагреванием экрана через приложение

Пока неизвестно, намерена ли Motorola использовать изобретение в коммерческих версиях смартфонов. Ресурс The Verge предполагает, что новый материал не будет дорогим, и что он может быть использован в устройствах, которые деформируются особенно часто — например, в смартфонах для детей.

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Не только Motorola пытается создать самовосстанавливающийся экран. В апреле 2017 г. на заседании Американского химического общества ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде представили дисплей с похожими свойствами, изготовленный из эластичного полимера и ионной соли.

У материала есть особый тип связи — ион-дипольное взаимодействие. За счет него ионы способны притягивать полярные молекулы (с постоянным или наведенным дипольным моментом) других веществ. Когда материал повреждается или царапается, ионы и молекулы притягиваются друг к другу, чтобы «исцелить» материал. Он может растягиваться до 50 раз по отношению к исходному размеру.

Смартфон с самовосстанавливающимся дисплеем можно подключить к зарядной станции

Было проведено несколько тестов на способность материала самовосстанавливаться и избавляться от разрезов и царапин. После того, как материал был разорван надвое, он оказался способен «склеиться» до исходной кондиции в течение 24 часов.

Самовосстанавливающийся корпус

В 2013 г. южнокорейская компания LG представила изогнутый смартфон G Flex. Одной из его особенностей был «самозаживляющийся» корпус – задняя часть корпуса была изготовлена как раз с применением такого материала.

В компании тогда отмечали, что покрытию нужно от 50 до 90 секунд для восстановления от царапин. В ходе теста смартфон роняли 100 раз, однако впоследствии царапин на задней крышке было столько же, сколько от десяти падений обычного гаджета. Но используемый LG материал не был пригоден для производства сенсорного смартфонного стекла.