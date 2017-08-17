Сайт американских ультраправых из-за цензуры переехал из зоны .Com в .Ru
Американские националисты нашли убежище в Рунете
Сайт американских ультраправых и националистов The Daily Stormer переехал в доменную зону .Ru. Об этом сообщил основатель проекта Эндрю Энглин (Andrew Anglin).
Исторически сайт The Daily Stormer, как и большинство американских ресурсов, работал в зоне .com. Но после недавних беспорядков в американском городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния) зарегистрированные в США ИТ-компании начали борьбу с пропагандой нацизма.
Что послужило причиной беспорядков в Америке
Беспорядки были вызваны намерением местных властей демонтировать памятник генералу Роберту Эдварду Ли (Robert Edward Lee), который командовал армией Конфедерации в гражданской войне в США в XIX веке. Эдвард Ли является почитаемой фигурой среди противников расового равноправия.
В Шарлотсвилль съехалось большое число ультраправых и их противников. Один из них, Джеймс Алекс Филдс (James Alex Fields), на автомобиле протаранил толпу противников, в результате чего погибла Хизер Хейер (Heather Heyer).
Американские ИТ-корпорации против сайта
Эндрю Энглин в статье на The Daily Stormer позволил себя оскорбительные высказывания в адрес Хейер, после чего хостинг-провайдер GoDaddy, обслуживавший домен The Daily Stormer, прекратил сотрудничество с ресурсом.
После этого The Daily Stormer попытался перерегистрировать домен у хостингового сервиса Google, но и эта корпорация отказалась обслуживать ресурс. Помимо GoDaddy и Google, в регистрации домена The Daily Stormer отказал сервис Pull Plug. Кроме того, аккаунт The Daily Stormer заблокировал Twitter.
После этого Эндрю Энглин сообщил о переезде домена ресурса в зону .Ru, а также об открытии версии сайта в «серой зоне» - в сети Tor.