Сайт американских ультраправых из-за цензуры переехал из зоны .Com в .Ru

Сайт американских ультраправых The Daily Stormer переехал из зоны .com в зону .ru. Это случилось после того, как американские компании Google и GoDaddy отказались обслуживать данный ресурс.

Американские националисты нашли убежище в Рунете

Сайт американских ультраправых и националистов The Daily Stormer переехал в доменную зону .Ru. Об этом сообщил основатель проекта Эндрю Энглин (Andrew Anglin).

Исторически сайт The Daily Stormer, как и большинство американских ресурсов, работал в зоне .com. Но после недавних беспорядков в американском городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния) зарегистрированные в США ИТ-компании начали борьбу с пропагандой нацизма.

Что послужило причиной беспорядков в Америке

Беспорядки были вызваны намерением местных властей демонтировать памятник генералу Роберту Эдварду Ли (Robert Edward Lee), который командовал армией Конфедерации в гражданской войне в США в XIX веке. Эдвард Ли является почитаемой фигурой среди противников расового равноправия.

В Шарлотсвилль съехалось большое число ультраправых и их противников. Один из них, Джеймс Алекс Филдс (James Alex Fields), на автомобиле протаранил толпу противников, в результате чего погибла Хизер Хейер (Heather Heyer).

Американские ИТ-корпорации против сайта

Эндрю Энглин в статье на The Daily Stormer позволил себя оскорбительные высказывания в адрес Хейер, после чего хостинг-провайдер GoDaddy, обслуживавший домен The Daily Stormer, прекратил сотрудничество с ресурсом.

Памятник генералу Ли в Шарлотсвилле

После этого The Daily Stormer попытался перерегистрировать домен у хостингового сервиса Google, но и эта корпорация отказалась обслуживать ресурс. Помимо GoDaddy и Google, в регистрации домена The Daily Stormer отказал сервис Pull Plug. Кроме того, аккаунт The Daily Stormer заблокировал Twitter.

После этого Эндрю Энглин сообщил о переезде домена ресурса в зону .Ru, а также об открытии версии сайта в «серой зоне» - в сети Tor.