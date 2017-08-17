Выпущен премиальный Android-смартфон Nokia 8. Видео. Цены

Первый Android-смартфон Nokia премиального класса оснащен оптикой Zeiss, поддерживает режим двусторонней съемки и записи объемного звука 360°. В России новинка доступна с 1 сентября.

Настоящая Nokia возвращается

HMD Global, владеющая торговой маркой Nokia на мобильные устройства, объявила о выпуске высокопроизводительного смартфона Nokia 8 – первого действительно флагманского аппарата под обновленным брендом на платформе Android.

Концептуально смартфон позиционируется как устройство для любителей создания мультимедийного контента. Nokia 8 выполнен в полностью металлическом корпусе, оснащен оптикой Zeiss и поддерживает ряд уникальных функций, таких как двусторонняя видеотрансляция в реальном времени в Facebook или YouTube с одновременным использованием фронтальной и основной камер, или Nokia OZO Audio для записи объемного звука.

Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, отметил: «Мы знаем, что сегодня пользователи создают много контента и активно делятся им, как никогда ранее. Каждую минуту в социальных сетях появляются миллионы фотографий и видео. Люди вдохновляются тем контентом, который они видят, и ищут новые возможности для собственного творчества. Именно это вдохновило нас на создание флагманского смартфона, который характеризуется совершенным балансом между дизайном премиум-класса, выдающимися возможностями для пользователя и мощной производительностью».

Варианты цветового оформления корпуса Nokia 8

Одновременно с флагманским смартфоном, HMD Global представила линейку дополнительных аксессуаров под Nokia 8, которая включает гарнитуру Nokia Active Wireless, портативные динамики, автомобильные зарядки, защиту экрана и чехлы.

Особенности конструкции

Смартфон Nokia 8 выполнен на базе шасси из цельного куска авиационного алюминия 6000 серии, проходящего 40 стадий обработки, анодирования и полировки, плюс дополнительно 20 часов работы над созданием глянцевого покрытия. Аппарат имеет защиту от брызг по стандарту IP54.

Толщина смартфона составляет 7,9 мм, по краям она уменьшается до 4,6 мм. Аппарат будет доступен в цветах глянцевый индиго, матовый индиго, матовый стальной и глянцевый медный.

Особенности дизайна смартфона Nokia 8

Nokia 8 обладает 5,3-дюймовым экраном на базе IPS-матрицы с разрешением QHD (2560 x 1440 точек) и защитой стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 (4 х 2,5 ГГц Qualcomm Kryo + 4 х 1,8 ГГц Kryo), 4 ГБ оперативной памяти LPPDDR4X и 64 ГБ хранилищем стандарта UFS 2.1, расширяемым с помощью карт памяти microSD емкостью до 256 ГБ.

Смартфон поддерживает сети LTE кат. 9, 3CA, а также беспроводные интерфейсы 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO), Bluetooth 5.0, NFC ANT+ и навигацию GPS/AGPS+GLONASS+BDS. Список интерфейсов также включает USB 3.1 Тип C, два слота под SIM-карты формата nano-SIM (второй слот комбинирован с кардридером microSD) и 3,5 мм разъем для наушников. Список встроенных датчиков включает акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчик отпечатков пальцев, датчик Холла, барометр, датчик внешнего освещения и датчик приближения.

Сдвоенная 2 х 13 МП основная камера Nokia 8

Ключевой особенностью аппарата является его продвинутая система камер. Основная камера имеет сдвоенный дизайн: 13 МП цветная камера с оптической стабилизацией изображения плюс 13 МП монохромная с шагом пикселя 1,12 мкм, оптической системой Zeiss f/2.0, углом обзора 76,9˚, фазовым автофокусом, инфракрасным дальномером и двухцветной вспышкой. Фронтальная 13 МП камера с шагом пикселя 1,12 мкм оснащена фазовым автофокусом, оптической системой Zeiss с апертурой f/2 и углом обзора 78,4°, плюс дисплейная вспышка.

Помимо традиционного селфи, новый аппарат с помощью режима двусторонней съемки Dual-Sight 8 позволяет вести двусторонние трансляции (#Bothie) в социальных медиа, при этом на экране возможен вывод сразу двух изображений. Фото и видео можно загружать в хранилище Google Фото.

Режим двусторонней съемки Dual-Sight 8 в Nokia 8

Nokia 8 оснащен тремя встроенными микрофонами, которые в сочетании с акустическими алгоритмами позволяют добиться эффекта погружения и записать окружающий объемный звук на 360° с технологией OZO Audio.

Nokia 8 оснащается несъемным аккумулятором емкостью 3090 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

В новой Nokia 8 возможности «чистой» платформы Android 7.1.1 Nougat сочетаются с инженерными разработками компании, позволяющими раскрыть потенциал Snapdragon 835.

Доступность и цены

Смартфон Nokia 8 в России поступит в продажу 1 сентября. Рекомендованная розничная цена аппарата обозначена на уровне 39 990 руб. Для предварительного заказа Nokia 8 будет доступна с 17 августа.