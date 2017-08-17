Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста»

Оппозиционного киргизского политика Омурбека Текебаева приговорили к 8 лет тюрьмы. Его признали виновным в получение взятки от известного в российской телекоммуникационной отрасли бизнесмена Леонида Маевского. Маевский давал взятки с получения контроля над созданным российской компанией Eventis Telecom сотовым оператором Megacom.

Суровый приговор известному киргизскому политику

Первомайский суд столицы Киргизии Бишкека вынес приговор лидеру оппозиционной киргизской партии и одноименной парламентской фракции «Ата-Мекен» Омурбеку Текебаеву и его соратнику Дуйшенкулу Чотонову. Суд признал их виновными в получении взятки от российского бизнесмена Леонида Маевского и приговорил обвиняемых к восьми годам заключения каждого.

Долгая борьба за Megacom

События, инкриминируемые обвиняемым, связаны с крупнейшим в Киргизии сотовым оператором Megacom. Изначально эта сеть была построена компанией «Бимоком», созданной кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH). Партнером россиян выступали структуры Максима Бакиева – сына бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева.

В 2008-2009 г.г. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимокоме», осуществили фиктивное банкротство компании и вывели имущество и бренд Megacom в новую структуру – «Альфа-Телеком».

Но в начале 2010 г. режим Курманбека Бакиева был свергнут. Власть в стране перешла к Временному правительству, в котором Текебаев занимал пост вице-премьера, а Чотонов – министра по чрезвычайным ситуациям. Поначалу ETH смогла наладить диалог с новыми властями Киргизии: суды признали незаконным банкротство «Бимокома» и лишение россиян доли в этом компании, а «Альфа-телеком» была передана под управление ETH.

Бывшего вице-премьера и лидера киргизской оппозиции Омурбека Текебаева

приговорили к восьми годам тюрьмы за взятку в $1 млн

Однако в 2011 г. россиян отстранили от управления «Альфа-телеком», а решение Верховного суда Киргизии о возврате имущества «Альфа-телеком» в «Бимокоме» не было исполнено. В 2014 г. власти Киргизии национализировали «Альфа-телеком» и попытались ее продать, но пока безуспешно.

Неожиданный российский след

Новый поворот в этой истории случился в начале 2017 г. Тогда в правоохранительные органы Киргизии обратился Леонид Маевский с заявлением о том, что в 2010 г. он хотел приобрести госпакет акций Megacom (49%) за $320-350 млн. Этот вопрос Маевский обсуждал с Текебаевым, отвечавшим за приватизацию во Временном правительстве.

Маевский утверждает, что Текебаев потребовал от него выплату взятки в размере $1 млн. Маевский согласился и передал указанную сумму двумя траншами, причем посредником в этом выступал Чотонов. Однако затем Текебаев потребовал выплатить ему 10-15% от суммы будущей сделки – то есть $30-45 млн.

Маевский отказался и потребовал вернуть ему $1 млн. Деньги не были возвращены, но и приватизация Megacom не состоялась. Показания Маевского подтвердил и другой россиянин – Алексей Модин, возглавлявший ранее киргизские сотовые операторы «Бител» и «Нуртелеком», и участвовавший в переговорах с Текебаевым.

Леонид Маевский получил известность благодаря участию сразу в нескольких скандалах в российской телекоммуникационной отрасли. Он участвовал в войне «Альфа-групп» с «питерской группой связистов» за блокпакет акций «Мегафона», а затем через компанию «Сигма Кэпитал Партнерс» вел противостояние с основателем поволжского сотового оператора СМАРТС . В то же время об интересе Маевского к Киргизии до той поры не было известно.

Президента Киргизии обвинили в расправе над оппозицией

Текебаев обвинения в свой адрес отверг, но в феврале 2017 г. он вместе с Чотоновым был задержаны Государственным комитет по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ). Задержание вызвало протесты сторонников партии «Ата-Мекен», а нынешнего президента республики Алмазбека Атамбаева обвинили в гонениях на оппозицию.

На суде выступали Леонид Маевский и Алексей Модин, которые подтвердили ранее данные ими показания. С участием Модина также был проведен следственный эксперимент: в ходе него Модин указал на кабинет в здании правительства республики, в котором он вел переговоры с Текебаевым.

На стороне Текабева выступили ряд политиков республики, в том числе Роза Отунбаева, возглавлявшая Киргизию в 2010-2012 г.г., и бывший генпрокурор Аида Салянова. Сам Омурбек Текебаев заявил, что Атамбаев использует правоохранительную систему для расправы над политическими противниками.

Первые инвесторы Megacom негодуют

Тем не менее, суд признал обвиняемых виновными. Свое заявление относительно процесса сделала и компания Penwell Business, через которую ETH владела Megacom. Компания напомнила, что в 2010 г. все ключевые представители властей Киргизии знали об усилиях российской компании по восстановлению контроля над Megacom.

На этом фоне события, в которых обвиняют Текебаева, выглядят «особенно цинично». В российской компании напомнили, что осенью 2010 г. Текебаев позволил себе высказывания о нелегетимности решений судов о возврате ETH контроля над Megacom. Как раз в этот период и проходили переговоры с Маевским.

«Интересно, что в действиях сторонников национализации частной собственности российского инвестора рано или поздно проявлялась либо личная заинтересованность, либо пренебрежение нормами права, заявили в Penwell Businers. - К многочисленным эпизодам с вовлечением высокопоставленных представителей власти Киргизии к коррупционным скандалам вокруг Megacom можно добавить и фамилию киргизского государственного деятеля, который сотрудничал с Леонидом Маевским, известным в России специалистом по переделу бизнеса».