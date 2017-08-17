«Макдоналдс» по ошибке рассекретил внешний вид iPhone 8

Компания McDonald’s распространяет рекламу своего мобильного приложения, в которой показан iPhone 8. Это не официальное изображение грядущей новинки Apple, а одна из утечек. Австралийские клиенты McDonald’s получают эту рекламу по электронной почте.

Реклама McDonald’s

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s выпустила серию рекламных изображений, где запечатлен iPhone 8, который компания Apple должна представить этой осенью. Клиенты McDonald’s в Австралии получили рассылку с этими изображениями на свои электронные почтовые ящики. Рассылка рекламирует мобильное приложение McDonald’s, через которое можно заказать еду со скидкой в 25%.

На фото приложение открыто на экране смартфона, который по дизайну похож на гипотетический iPhone 8 — он оснащен безрамочным дисплеем, огибающим динамик и камеру в верхней части передней панели. В процессе создания этой рекламы в McDonald’s использовали одну из многочисленных утечек — рендер iPhone 8, представленный латвийским дизайнером Бенджамином Гескином (Benjamin Geskin), пишет ресурс 9to5Mac. Сам дизайнер подтвердил это в соцсети Twitter, где пользователи активно пересылают друг другу письмо от McDonald’s.

Дата выхода iPhone 8

Презентация iPhone 8 должна состояться в сентябре, но некоторые источники утверждают, что Apple перенесет ее на октябрь. Причиной задержки может стать нехватка новых дисплеев из органических светодиодов (OLED) и других ключевых компонентов, а также производственные проблемы. Помимо этого, эксперты высказывают опасения, что осенью на рынок поступит лишь ограниченная партия новых гаджетов. Пиковые поставки, по их мнению, можно ожидать только к декабрю.

Для рекламы своего приложения McDonald’s использовал рендер iPhone 8

За несколько дней до этого стало известно, что компания Foxconn приступила к пробному производству новых моделей iPhone — по 200 штук в день. Автор этой утечки уверяет, что Apple не отстает от графика в создании продукта. В Сети можно найти шпионские видео производственного процесса.

Характеристики iPhone 8

Согласно одной из недавних утечек, iPhone 8 будет меньше iPhone 7 Plus — его размеры составят 143,5 x 71 x 7,5 мм. Однако диагональ экрана у него будет больше – 5,8 дюйма против 5,5 дюйма. Для дисплея, предположительно, будет использована OLED-матрица, плотность изображения составит 521 пиксель на дюйм. Дисплей, возможно, будет безрамочным — он будет огибать камеру и динамик в верхней части корпуса. Разъема 3,5 мм ожидаемо не будет. Если iPhone 7s и 7s Plus выйдут одновременно с iPhone 8, у них будет LCD-экран с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма соответственно.

iPhone 8 пророчат процессор A11, выполненный по техпроцессу 10 нм, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера будет двойной, но расположенной не горизонтально, а вертикально. Разрешение основной камеры, вероятно, составит 12 МП, фронтальной — 7 МП. Есть версия, что у камеры будут какие-то 3D-особенности, связанные с функциями дополненной реальности.

Кнопки «Домой» не предусмотрено — ни физической, ни сенсорной. Таким образом, совместить ее со сканером отпечатка не получится. В СМИ циркулирует информация, что сканер может быть встроен в сам дисплей. Forbes пишет, что компания владеет подобной технологией, но решение пока что не подходит для массового производства. Издание утверждает, что сканер будет располагаться сбоку, в кнопке включения-отключения.

Ряд источников полагает, что Apple может пойти по пути китайских производителей и расположить сканер на задней панели. Самое смелое предположение заключается в том, что компания вообще уберет сканер отпечатка, заменив его распознаванием радужной оболочки глаза или даже лица.