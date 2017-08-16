Google платит за поиск в смартфонах Samsung больше, чем в iPhone и iPad

Samsung и Google ведут переговоры о продлении контракта на использование Google Search в качестве поисковика по умолчанию во всех новых смартфонах и планшетах Galaxy. Сумма отчислений Google за 2017 может достигнуть $3,5 млрд.

Круглые суммы за установку мобильного Google Search

Согласно данным южнокорейской деловой газеты JoongAng Ilbo, ссылающейся на официальную информацию от Samsung Electronics, в 2017 г. Google с большой вероятностью выплатит компании порядка 4 трлн вон (около $3,5 млрд) за использование своего поисковика по умолчанию в смартфонах и планшетах Galaxy.

Таким образом, отмечают в JoongAng Ilbo, лицензионные выплаты Google в адрес Samsung даже превысят сумму в $3 млрд, которую на днях аналитик Тони Сакконаги (Tony Sacconaghi) из компании Bernstein Research озвучил в качестве размера платежей, которые Google планирует выплатить Apple за использование своего поисковика по умолчанию в ее устройствах в 2017 г.

Для сравнения: три года назад CNews сообщал, что сохранение поисковика Google по умолчанию в iPhone, iPad и других iOS-устройствах Apple за весь 2014 г. обошлось компании примерно в $1 млрд.

Впервые Samsung Electronics и Google подписали лицензионное соглашение по установке Google Search в смартфонах Galaxy в 2011 г. Официальный представитель Samsung заявил, что в настоящее время «ведутся переговоры по продлению контракта, однако детали сообщить отказался.

По данным JoongAng Ilbo со ссылкой на слова официального представителя Samsung, в этом году компания уже получила от Google определенную сумму комиссионных отчислений, размер которой не разглашается. Представитель компании также отметил, что «получение лицензионных отчислений от Google является распространенной практикой и среди других производителей смартфонов».

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Значительный рост лицензионных отчислений Google в адрес поставщиков мобильных устройств аналитики объясняют многократно увеличившимся за последние годы количеством поставляемых на рынок устройств. Так, например, аналитики IDC сообщили, что за апрель-июнь 2017 г. только одна Samsung поставила 79,8 млн смартфонов, что на 1,4% превышает показатели за тот же период годом ранее. Рыночная доля Samsung при этом выросла до 23,3% (с 22,7% годом ранее).

Поиск Google, установленный в гаджетах Samsung по умолчанию

Ожидаемая в ближайшие дни официальная презентация и начало продаж новой линейки фаблетов Galaxy Note 8, идущему на смену отозванной модели Galaxy Note 7, также будут способствовать дальнейшему росту рыночной доли Samsung.

Google в ответ на запрос JoongAng Ilbo сообщила, что «несмотря на бесплатное предоставление Android для производителей, компании приходится компенсировать большие расходы на разработку, безопасность и совершенствование платформы, а также ее охрану от патентных исков».

Компания генерирует выручку и компенсирует свои расходы преимущественно за счет рекламных доходов в приложениях и сервисах, распространяемых через Android. В настоящее время мобильный поиск является одним из крупнейших источников выручки Google.

Ситуация в России

В начале августа CNews также сообщал, что в России Google в рамках исполнения условий мирового соглашения с антимонопольной службой РФ обеспечила возможность установки по умолчанию в мобильном браузере Chrome на выбор двух новых поисковых сервисов — «Яндекс» и Mail.ru.

Google является наиболее востребованной поисковой системой у пользователей Android. По состоянию на июль 2017 г. ее доля аудитории составляла 67,5%, у «Яндекса» — 31,5%, у Mail.ru — 0,6%. Возможность сделать собственный выбор в пользу «Яндекс» или Mail.ru, согласно ожиданиям экспертов, может изменить такой расклад.