В Сеть попало шпионское видео сборки iPhone 8. Видео

Сразу после сообщений о начале производства новых iPhone 8 в Сеть хлынули различные фото и видео, подтверждающие этот факт и дающие некоторое представление о дизайне нового поколения смартфонов Apple.

Из жизни секретных фабрик

В конце июля CNews сообщал о том, что по данным многочисленных индустриальных источников Foxconn, производственный партнер Apple, приступила к пробному производству новых моделей iPhone — по 200 штук в день.

Наполнившие Сеть слухи о том, что наконец-то началось массовое производство нового поколения смартфонов Apple наконец дополнились разнообразными утечками фото и видео, на которых можно увидеть предположительно финальную розничную версию iPhone нового поколения, как бы он ни назывался – iPhone 8 или iPhone X.

Первоначально голландский сайт TechTastic выложил ссылку на 5-секундный видеоролик от 9 августа, где демонстрируется вид на лицевую и тыльную сторону предположительно нового iPhone 8.

Сетевые аналитики сходятся во мнении о том, что даже если это поддельное видео, подпись к нему в любом случае гласит, что речь не о рабочем аппарате, а всего лишь о макете (Dummy).

Гораздо более интересными и информативными оказались два дргугих видеоролика, выложенные с аккаунта TechTastic. Голландские журналисты со ссылкой на свои китайские источники утверждают, что съемка производилась на одной из секретных фабрик Foxconn, предположительно собирающих iPhone 8.

Несмотря на небольшую продолжительность видеороликов с фабрики, на изображении четко видно, как выстроившиеся вдоль производственной линии десятки сотрудников без перчаток занимаются ручной протиркой (полировкой) тыльной панели смартфонов. На некоторых из них одеты маски, на некоторых нет.

При значительном увеличении масштаба изображения можно отчетливо увидеть, что собираемое устройство обладает основной сдвоенной камерой с вертикальным расположением – та самая особенность, которая определенно отличает дизайн грядущего iPhone 8 (или iPhone X) от моделей iPhone 7S/7S Plus или серии iPhone 6.

Предположительный внешний вид iPhone 8, тыльная сторона

Также стоит отметить отсутствие выемки на тыльной стороне корпуса под датчик отпечатков пальцев. В какой-то степени это является косвенным подтверждением появившейся ранее информации о том, что Apple намерена полностью отказаться от Touch ID и использовать либо 3D-сенсор с лицевой стороны аппарата, либо – что менее вероятно, все же нашла способ интегрировать сканер отпечатков пальцев непосредственно в дисплей. В любом случае, вряд ли сотрудники занимались финальной полировкой детали, в которой впоследствии планировалось бы делать дополнительные отверстия.

Предположительный внешний вид iPhone 8, фронтальная сторона

Информативность второго видео еще меньше. На изображении видны стойки с корпусами смартфонов, по всей видимости, ожидающие дальнейшей обработки. На заднем плане видны сотрудники в защитных масках, что может означать один из этапов химической обработки или сушки деталей смартфонов. Этот ролик подтверждает увиденное в первом фрагменте вертикальное расположение сдвоенной основной камеры и отсутствие каких-либо дополнительных вырезов на тыльной стороне аппарата.

Отсутствие логотипа Apple на смартфонах не подтверждает, но и не опровергает предположение того, что на видео сняты новые iPhone: процесс лазерной гравировки логотипа может быть одной из следующих стадий обработки аппарата.

Что еще известно об iPhone 8

Новой флагманской модели iPhone 8 пророчат процессор A11, выполненный по техпроцессу 10 нм, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера у смартфона будет двойной, но расположенной не горизонтально, а вертикально. Разрешение основной камеры, вероятно, составит 12 МП, фронтальной — 7 МП. Есть версия, что у камеры будут 3D-особенности, связанные с функциями дополненной реальности. Аппарат впервые получит OLED-экран.

На днях также было опубликовано предположение, что в этом году Apple – главным образом, из-за маркетинговых соображений, будет вынуждена отказаться от привычного принципа присвоения названий своим новым смартфонам, и новые смартфоны Apple получат название iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 8 Pro, или, что не менее вероятно, iPhone, iPhone Plus и iPhone Pro.