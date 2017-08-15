«Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL

«Техносерв» расширил перечень своих облачных сервисов, начав раздавать клиентам из «облака» СУБД Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL. Для отечественных компаний это наиболее широкое подобное предложение.

СУБД через «облако»

Как стало известно CNews, «Техносерв» начал предоставлять через «облако» услуги по работе с системами управления базами данных (СУБД). Клиенты смогут удаленно из любой точки мира пользоваться своими базами, размещенными на серверах интегратора, который берет на себя все обязанности по их круглосуточному сопровождению и резервному копированию.

На сегодня доступны СУБД Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL и Oracle. Как отметила в разговоре с CNews представительница «Техносерва» Екатерина Андреева, в последнем случае заказчику потребуются собственные лицензии Oracle. Что же касается остальных баз, то лицензии на Microsoft SQL Server клиентам предоставит компания, а PostgreSQL и MySQL являются свободно распространяемыми программными продуктами и лицензий не требуют.

Директор центра компетенций по облачным решениям «Техносерв Cloud» Никита Дергилев уверен, что его компания сейчас выступает единственным российским облачным провайдером, работающим со столь широким спектром СУБД. Андреева поясняет, что, насколько ей известно, среди отечественных поставщиков аналогичные, но меньшие по составу услуги анонсировали «ФОРС дистрибуция» с СУБД Oracle и DataLine с СУБД Oracle и Microsoft.

«Техносерв» представил новую услугу — комплексная «Облачная база данных»

При этом основным своим конкурентом в «Техносерве» считают зарубежный Amazon Web Services, хотя и подчеркивают, что в нашей стране имеют перед ним преимущество, касающееся местного законодательства. Напомним, компании, работающие с персональными данными россиян, должны размещать свои системы на территории России. «Сейчас наша облачная платформа базируется в ЦОДе DataPro в Москве, и как только будет введен в строй ЦОД «Авантаж» в подмосковном Лыткарино, мы займем часть его ресурсов под задачи “Техносерв Cloud”», — говорит Андреева.

Кроме того, в компании уверены, что в финансовом плане ее предложение сейчас в среднем на 35-40% выгоднее западных облачных платформ.

В «Техносерве» заверяют, что ее новый сервис уже тестируют несколько заказчиков из ритейла, сферы услуг и товаров повседневного спроса, однако конкретные имена компаний не называют.

Набор услуг и возможностей

В интеграторе полагают, что предложенная облачная модель Техносерв Cloud позволит заказчикам сократить эксплуатационные затраты и риски, связанные с инфраструктурой, на которой развернуты базы данных.

ИТ-директорам, с точки зрения «Техносерв», сервис будет полезен тем, что обеспечит доступность баз данных, даже если в штате ИТ-службы не хватает специалистов, позволит быстро провести запуск новых или апгрейд существующих бизнес-приложений: корпоративной почты, CRM, HRM-систем, бухгалтерского, складского, финансового и аналитического ПО, требующих различных типов и производительности баз данных.

Также в «Техносерве» полагают, что их услуга снизит для клиентов риски сбоев в работе баз данных и защитит данные от потери, обеспечит отказоустойчивость критичных бизнес-систем благодаря технологии кластеризации баз данных, позволит создавать тестовые среды для функционального и нагрузочного тестирования, решит проблему эпизодических пиковых нагрузок, например, во время формирования аналитической отчетности за отчетный период.

Облака в «Техносерве»

«Техносерв Cloud» — это собственная облачная платформа интегратора. Сегодня ее заказчикам доступны восемь услуг: виртуальный выделенный сервер, виртуальный дата-центр в защищенном и закрытом сегментах под закон о защите персданных, корпоративная почта, облачный сервис-деск и ITSM (управление ИТ-услугами), облачное хранилище, облачная база данных и резервное копирование.

Все услуги предоставляются пользователю по его запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят за реально потребленные ресурсы и сервисы, и только за тот период, в который они были использованы. Для пользователей всех облачных сервисов организована оперативная техническая поддержка в режиме круглосуточно семь дней в неделю по телефону и электронной почте.