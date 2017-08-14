Сотовых операторов и интернет-провайдеров заставили сообщать о ЧС

Минкомсвязи придумало, как операторам связи следует информировать своих абонентах о чрезвычайных ситуациях. Сотовые операторы должны будут производить информирование посредством SMS и широковещательной рассылки, операторы фиксированной телефонии – посредством голосовых вызовов, а интернет-провайдеры – путем перенаправления на специальные страницы.

Исполнение требований закона об оповещении абонентов о ЧС

Минкомсвязи подготовило проект постановления Правительства об использовании сетей связи для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях б или об угрозе их возникновения. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Необходимость принятия этого постановления вызвана вступившими в силу летом 2017 г. поправками в Закон «О связи» и «О СМИ». Они обязали операторов связи передавать своим абонентам информацию об угрозе ЧС по обращению Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

Операторы связи, осуществляющие услуги теле- и радиовещания, должны прерывать эфир для передачи соответствующих сообщений. Обязанность информирования о ЧС легла и на редакции СМИ.

Закон был принят сразу после летнего урагана в Москве, унесшего жизни нескольких десятков людей. Тогда столичные жители обратили внимание, что SMS от МЧС с предупреждением о предстоящем урагане им не приходило.

60 минут на отправку сообщения

Нынешние правила касаются той части закона, где говорится об оповещении абонентов операторов связи путем передачи сообщений на их оконечное оборудование. Предполагается, что оператор связи, получив заявку от МЧС на оповещение, зарегистрирует ее, проинформирует ведомство о ее получении и начнет подготовку к оповещению.

Сотовые операторы, операторы фиксированной телефонии и интернет-провайдеры будут оповещать абонентов о чрезвычайных ситуациях

МЧС будет информировать об опасностях, возникающих вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие таковых.

Сообщение, полученное оператором связи от МЧС, должно быть преобразовано в формат, пригодный для отправки абонентам. Кроме того в соответствие с параметрами запроса от МЧС, должна быть осуществлена выборка абонентов, которым необходимо доставить данное сообщение.

По умолчанию время на подготовку отправки сообщения не должно превышать 60 минут. Впрочем, в заявке от МЧС может быть указано, что время подготовки сообщения к отправке может быть и больше 60 минут.

Информирование голосовым вызовом и SMS

Сотовые операторы должны осуществлять оповещения посредством коротких текстовых сообщений (SMS). Допускается и использование другого канала оповещения – широковещательной рассылки (Cell Broadcast).

В настоящее время сотовые операторы и так передают сообщения от МЧС по SMS, но с помощью SMS нельзя осуществить одновременное оповещение большого числа абонентов. Технология Cell Broadcast используется операторами реже – в основном, для рекламных и информационных сообщений, но она лишена указанного недостатка SMS.

Операторы фиксированной телефонной связи должны будут оповещать абонентов о ЧС посредством автоматического обзвона и передачи речевой информации на оконечное оборудование абонентов.

Перенаправление на специальные интернет-страницы с информацией о ЧС

Операторы связи, оказывающие телематические услуги (интернет-провайдеры), должны будут осуществлять оповещение путем перенаправления своих пользователей на специально созданную официальную страницу данного оператора с соответствующей информацией. Перенаправление будет осуществляться при обновлении пользователем страницы в сети интернет либо при переходе на другую страницу.

В проекте правил подчеркивается, что оповещение осуществляется операторами связи «исходя из технических возможностей операторов связи и пропускной способности сетей связи с учетом необходимости сохранения целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования».

После рассылки сообщений оператор связи должен уведомить об этом МЧС. Если МЧС запросит остановить рассылку, оператор должен выполнить это требование в течение 15 минут. Если же МЧС направит повторную заявку на оповещение, она должна будет регистрироваться оператором связи как новая.