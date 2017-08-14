Создатели Angry Birds собрались на IPO стоимостью $2 млрд

Компания-разработчик Angry Birds намерена выйти в следующем месяце на IPO при оценочной стоимости $2 млрд. Всего будет продано акций на $400 млн. Средства пойдут на создание второго фильма по мотивам серии игр Angry Birds.

Выход на IPO

Финская компания Rovio Entertainment, разработчик серии мобильных игр Angry Birds, намерена уже в следующем месяце осуществить первичное публичное предложение акций (IPO) при оценочной стоимости $2 млрд. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает издание Bloomberg. Компания планирует продать акции на сумму около $400 млн.

Консультации по проведению IPO Rovio Entertainment предоставляют такие финансовые организации как Carnegie Bank A/S, Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG и другие. Окончательное решение о выходе на IPO пока не принято, сообщают инсайдеры. Полученные средства компания собирается потратить на съемки второго мультфильма по мотивам игр Angry Birds.

Положение компании

По итогам 2016 г. Rovio Entertainment отчиталась о выручке в размере 190 млн евро, что на 34% больше аналогичного показателя за 2015 г. Прибыль до вычета налогов составила 17,5 млн евро.

Поступления от коммерчески успешного мультфильма, созданного по мотивам игр, помогли Rovio Entertainment компенсировать убытки предыдущего года. Тем не менее, ей пришлось принять дополнительные антикризисные меры — например, продать в марте 2017 г. свое анимационное подразделение в Ванкувере, Канада, компании Kaiken.

Разработчики игр после IPO

По данным Bloomberg, у разработчиков развлекательного ПО после IPO дела обычно идут хуже, чем предполагалось. Те компании из этого сектора, которые провели IPO в 2017 г., столкнулись после него с падением своих акций в среднем на 18%. Обычно это связано с тем, что студии пытаются повторить успех своего единственного хита, но у них не получается.

Главные герои мультфильма «Angry Birds в кино»: Чак, Ред и Бомб

По этой причине шведская компания King Digital Entertainment, разработчик популярной мобильной игры Candy Crush, была продана в ноябре 2015 г. холдингу Activision Blizzard за $5,9 млрд, то есть на 20% дешевле своей стоимости на IPO. Причиной стал спад выручки.

По той же причине южнокорейская Netmarble Games, создатель мобильных игр Lineage и Stone Age, успела потерять 17% стоимости с момента IPO. Акции компании начали торговаться в мае 2017 г., это было самое крупное IPO в Южной Корее за последние семь лет.

Чем занимается Rovio Entertainment

Rovio Entertainment была создана в 2003 г. тремя студентами Хельсинкского технологического университета — Никласом Хедом, Ярно Вякевяйненом и Кимом Дикертом. Компания была основана по случаю победы их игры King of the Cabbage World на конкурсе Nokia и HP. Эта игра, впоследствии проданная компании Sumea и получившая название Mole War, известна теперь как первая коммерческая ММО-игра в реальном времени.

До 2005 г. Rovio Entertainment называлась Relude. Изначально компания создавала игры, мало похожие на Angry Birds — гонки, шутеры, ужастики. Первая Angry Birds для iPhone появилась в 2009 г. Уже в мае 2012 г. игры этой серии преодолели порог в 1 млрд скачиваний, причем в 25% случаев пользователи устанавливали платные версии. Это была самая продаваемая игра в магазине приложений App Store. У компании есть и другие игры, но им не удалось повторить этот успех.

В 2011 г. Президент России Дмитрий Медведев публично выразил благодарность представителю Rovio Entertainment за то, что он «создал занятие для огромного количества чиновников, которые теперь знают, чем заниматься в свободное время, и не в свободное время». Слова прозвучали на XV Петербургском международном экономическом форуме, речь шла об Angry Birds.



В мае 2016 г. состоялась премьера мультфильма «Angry Birds в кино», созданного по мотивам игр. Фильм был выпущен в прокат компанией Sony Pictures. При бюджете в $73 млн он собрал по всему миру кассу почти в $350 млн, что позволило Rovio Entertainment поправить пошатнувшиеся дела.