Opera «убила» свое революционное приложение, сжимающее трафик в iPhone и Android

Разработчики из Opera Software объявили о полном свертывании наделавшего шуму проекта Opera Max для сжатия мобильного трафика на Android-устройствах. Приложение оказалось за пределами традиционных «браузерных ценностей» компании.

Разработчики потеряли интерес

Норвежская Opera Software в своем корпоративном блоге официально объявила о полном свертывании работы над своим «революционным продуктом» Opera Max, позволявшим уменьшить до 50% потребление данных большинством Android-приложений. При работе с Instagram, YouTube или Netflix экономия данных могла достигать 60% без заметной потери качества.

Проект Opera Max будет полностью свернут и закрыт, сообщается на сайте Opera. Ни одного обновления Opera Max больше не появится, а в ближайшем будущем приложение будет удалено из каталога магазина Google Play Store.

В настоящее время приложение Opera Max все еще доступно для скачивания в Google Play Store, в том числе, в полноценной русскоязычной версии.

Официальная формулировка причин закрытия проекта Opera Max сводится к тому, что «продукт обладал позиционированием, слишком отличавшимся от браузерных продуктов» и требовал от команды Opera существенного иного подхода к разработке.

Именно по этой причине «в дальнейшем мы намерены сосредоточить свое внимание на наших браузерах и других сервисных предложениях», говорится в официальном заявлении компании.

Opera Max в магазине Google Play Store

В заявлении также подчеркивается, что для нынешние пользователи Opera Max будут обеспечены полноценной поддержкой «в течение определенного периода времени». О завершении сервисной поддержки продукта будет сообщено дополнительно.

Революция закончилась

Мобильное приложение Opera Max для Android-устройств впервые было представлено в 2014 г. и позиционировалось компанией как революционное решение для экономии мобильного трафика, обеспечению защиты и управлению приложениями.

Пользовательский интерфейс Opera Max

Приложение Opera Max с помощью анализа поведенческих факторов пользователя предлагало различные способы эффективного продления действия тарифного плана для экономии расходов.

Список ключевых возможностей Opera Max включал отслеживание расходов трафика в приложениях с составлением отчетов и предложениями по его снижению, специализированный инструмент для экономии на трафике в Facebook, инструмент сжатия данных для фанатов YouTube, Instagram и других соцсетей, а также настройки расхода мобильного или Wi-Fi-трафика. В дополнение, Opera Max обеспечивал безопасное и зашифрованное соединение в публичных Wi-Fi-сетях, режим инкогнито во всех приложениях, а также оптимизацию загрузки при слабом Wi-Fi-соединении.

Приложение Opera Max пользовалось значительной популярностью после своего появления на рынке. Через год после анонса Opera Max устанавливали по умолчанию на свои смартфоны 14 производителей мобильных устройств, включая Samsung и Xiaomi. Благодаря новым партнерствам с азиатскими производителями, такими как Acer, Hisense и TWZ, Opera ожидалось, что к 2017 г. приложение будет предустановлено на более чем 100 млн Android-смартфонов.

В рамках предустановки Opera Max на мобильные устройства, Opera сотрудничала с производителями оборудования по всему миру, включая Acer, Cherry Mobile, Evercoss, Fly, Hisense, Mobiistar, Micromax, Oppo, Prestigio, Samsung, Symphony, Tecno, TWZ и Xiaomi.

Дальнейший «фокус на браузерах»

Браузер Opera известен рядом расширенных встроенных функций безопасности, включая защиту от мошенничества и дополнительную конфиденциальность за счет бесплатного встроенного VPN. Среди популярных функций Opera также есть многозадачность за счет визуальных закладок, прокрутки вкладок и настраиваемых комбинаций клавиш, отображение видео во всплывающем окне, Режим сжатия Opera Turbo и поддержка более 1000 расширений из каталога дополнений.

В начале 2017 г. компания представила концептуальный браузер Opera Neon, одним из новшеств которого была возможность органично совмещать работу с контентом и чаты в мессенджерах.

В начале мая 2017 г. Opera Software объявила о выходе новой версии своего браузера под кодовым названием Opera Reborn, а 22 июня с выпуском версии Opera 46 анонсировала второй этап проекта Reborn.

В компании утверждают, что Opera Reborn стала первым крупным браузером, позволяющим открывать веб-версии популярных мессенджеров непосредственно в окне браузере без необходимости установки каких-либо расширений и приложений. В новой расширенной функциональности браузера Opera появился быстрый доступ к веб-версиям таких популярных мессенджеров, как Telegram, Facebook Messenger и WhatsApp.

В обновлении Reborn помимо работы с мессенджерами также представлен новый дизайн, иконки, цвета, обои и анимация.