В 2017 году iPhone 7s может не выйти

14.08.2017, ПН, 13:14, Мск , Текст: Владимир Бахур

Сетевые источники сообщают о том, что Apple вместо iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8 представит модели iPhone, iPhone Plus и iPhone Pro. Или даже iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 8 Pro. Особенности нейминга диктует маркетинговая логика.