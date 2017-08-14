В 2017 году iPhone 7s может не выйти

Сетевые источники сообщают о том, что Apple вместо iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8 представит модели iPhone, iPhone Plus и iPhone Pro. Или даже iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 8 Pro. Особенности нейминга диктует маркетинговая логика.

Проблемы нейминга

ИТ-аналитик и журналист Джон Грубер (John Gruber), известный своими точными предсказаниями действий Apple и характеристик новых продуктов компании задолго до их официального анонса, высказал свое мнение по поводу нейминга следующего поколения смартфонов iPhone.

По словам Грубера, в этом году Apple – главным образом, из-за маркетинговых соображений, будет вынуждена отказаться от привычного принципа присвоения названий своим новым смартфонам. Именно по этой причине, считает от, Apple не станет в 2017 г. анонсировать новинки под названием iPhone 7s или iPhone 7s Plus.

Джон Грубер заявил, что новые смартфоны Apple получат название iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 8 Pro, или, что не менее вероятно, iPhone, iPhone Plus и iPhone Pro.

Предположения и практика

Большинство слухов и предположений вокруг ожидаемого в этом году нового поколения iPhone сводятся к тому, что тройка новых смартфонов получит названия iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8, логически выстраивая названия на базе существующей системы обозначений.

Дизайнерский концепт iPhone 8

Принципы нынешнего нейминга смартфонов Apple появились с анонсом iPhone 6s и 6s Plus. Однако в прошлом году модельный ряд анонсируемых новинок увеличился до трех, включая запуск iPhone SE.

По словам Грубера, следует учитывать тот факт, что все модели с литерой S, как правило, имеют минимальные косметические изменения дизайна по сравнению с моделями предыдущего поколения без суффикса S. Смартфоны новой линейки iPhone, анонс которой ожидается в конце сентября, напротив, получат совершенно новый внешний вид и компоновку. Именно по этой причине более вероятна маркировка iPhone, iPhone Plus и iPhone Pro, без S.

В то же время, все S-модели смартфонов Apple, начиная еще со времен iPhone 5s, как правило, получали какое-либо мощное техническое обновление. Так, в iPhone 5s впервые появился Touch ID, модели iPhone 6s и iPhone 6s Plus впервые получили Force Touch.

В новой линейке iPhone, которую сейчас в Сети чаще всего называют iPhone 8, компании придется обновить как дизайн, так и программно-аппаратную платформу, поскольку конкурирующая Android-платформа давно обогнала изделия Apple по некоторым функциональным возможностям.

В то же время, говорит Грубер, единовременный выпуск старшей модели под названием iPhone 8 и еще двух аппаратов с «прошлогодними» названиями iPhone 7s и 7s Plus выглядел бы не очень логично, позиционируя две новинки в качестве «устаревших» моделей по сравнению с флагманом.

Дизайнерский концепт «iPhone Pro»

Если Apple запустит iPhone 7s, 7s Plus и 8, заключает Грубер, компанию ожидает неминуемое снижения продаж. Именно по этой причине iPhone 7s и 7s Plus в этом году вряд ли стоит ожидать.

Околоайфонная хроника

В конце июля в Сети появились сообщения о том, что Foxconn, производственный партнер Apple, уже приступила к пробному производству новых моделей iPhone — по 200 штук в день. В сообщении утверждалось, что Apple не отстает от графика в создании продукта.

Новой флагманской модели iPhone 8 пророчат процессор A11, выполненный по техпроцессу 10 нм, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера будет двойной, но расположенной не горизонтально, а вертикально. Разрешение основной камеры, вероятно, составит 12 МП, фронтальной — 7 МП. Есть версия, что у камеры будут 3D-особенности, связанные с функциями дополненной реальности. Аппарат впервые получит OLED-экран.

На прошлой неделе стало известно, что Apple получила патент на смартфон в корпусе аудиоплеера iPod nano. Особенность корпуса заключается в том, что его задняя панель чувствительна к касаниям пальцев и силе нажатия. Также там расположена сенсорная клавиатура. Профильные СМИ прозвали новинку «iPhone nano». Передняя панель корпуса также напоминает iPod — на ней расположен небольшой экран и кнопки управления.